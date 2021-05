Con Của Tôi Có Nên Chích Thuốc Ngừa Covid-19?

Trẻ em chiếm gần ¼ tổng số người mới bị nhiễm Covid-19 hàng tuần tại Hoa Kỳ. (Cavan Images/GettyImages – nguồn: www.theconversation.com)

Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại Hoa Kỳ đã được cho phép chích thuốc ngừa Covid-19 từ ngày 10 tháng 5. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều cha mẹ phân vân không biết có nên cho con cái mình chích thuốc ngừa hay không. Bác Sĩ Debbie-Ann Shirley dạy về Nhi Khoa tại Đại Học Virginia đã có bài phân tích lợi hại liên quan đến việc chích thuốc ngừa của trẻ em được đăng trong www.theconversation.com hôm 14 tháng 5 năm 2021. Việt Báo xin đăng bản dịch Việt của Thụy Âm để độc giả tường lãm.

*******

Cơ Quan Kiểm Soát Thực Phẩm và Thuốc Hoa Kỳ (FDA) đã mở rộng thẩm quyền sử dụng khẩn cấp của thuốc chích ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech để bao gồm các trẻ em từ 12 đến 15 tuổi hôm 10 tháng 5 năm 2021. Cơ Quan Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật Hoa Kỳ (CDC) sau đó đưa ra khuyến nghị ủng hộ việc sử dụng thuốc chích ngừa cho nhóm tuổi này sau cuộc họp của nhóm cố vấn của họ vào ngày 12 tháng 5. Viện Nhi Khoa Hoa Kỳ (AAP) cũng ủng hộ quyết định này.





Bác Sĩ Debbie-Ann Shirley là phó giáo sư về nhi khoa tại Đại Học Virginia chuyên về các bệnh truyền nhiễm nhi đồng. Bà giải trình một số quan ngại mà các bậc cha mẹ có thể có về con em vị thành niên hay trước tuổi 13 chích thuốc ngừa Covid-19.

1- Thuốc chích ngừa có hiệu quả với thanh thiếu niên không?

Có, tài liệu được phổ biến gần đây từ Pfizer-BioNTech cho thấy rằng thuốc chích ngừa Covid-19 có vẻ thực sự hiệu quả tốt trong nhóm tuổi này. Thuốc chích ngừa Covid-19 được tìm thấy 100% hiệu quả trong việc ngăn ngừa Covid-19 có triệu chứng trong một thử nghiệm lâm sàng cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại Hoa Kỳ. Các vị thành niên tạo ra các mức cao của kháng thể trong phản ứng với thuốc chích ngừa, và phản ứng miễn nhiễm của họ cũng mạnh mẽ như điều đã được thấy trong các vị thành niên lớn tuổi hơn và các thanh thiếu niên từ 16 đến 25 tuổi.

2- Làm sao tôi biết thuốc chích ngừa có an toàn cho con tôi hay không?

Cho đến nay, thuốc chích ngừa Covid-19 có vẻ là an toàn và dung nạp tốt trong các vị thành niên. Tất cả thuốc chích ngừa Covid-19 được trao thẩm quyền sử dụng tại Hoa Kỳ đã trải qua quá trình nghiên cứu nghiêm ngặt, nhưng chúng ta không muốn cho rằng trẻ em là những người nhỏ. Đây là lý do tại sao rất quan trọng để nghiên cứu những thuốc chích ngừa này một cách cẩn thận trong trẻ em trước khi các viên chức thẩm quyền y tế có thể đề nghị sử dụng. Các nghiên cứu đang tiếp diễn sẽ tiếp tục theo sau các trẻ em đã chích ngừa và việc giám sát an toàn sẽ giúp nhanh chóng nhận ra các quan ngại hiếm hay bất ngờ nếu chúng xuất hiện.

3- Tôi nghĩ trẻ em có nguy cơ thấp – chúng có cần chích thuốc ngừa không?





Thuốc chích ngừa Covid-19 của Pfizer-BioNTech là an toàn và hiệu quả. Gần đây, trẻ em chiếm gần ¼ tất cả trường hợp mới lây nhiễm Covid-19 được báo cáo hàng tuần tại Hoa Kỳ. Trong khi bệnh nghiêm trọng từ Covid-19 là hiếm trong trẻ em, nó vẫn xảy ra – hàng ngàn trẻ em đã được điều trị trong bệnh viện và ít nhất 351 trẻ em đã chết từ Covid-19 tại Hoa Kỳ. Một số trẻ em bị bệnh trầm trọng từ Covid-19 có thể có các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, nhưng không phải tất cả đều có. Chích ngừa sẽ giúp bảo vệ trẻ em không phát triển bệnh nặng.



Hơn nữa, bởi vì vị thành niên có thể chuyền Covid-19 cho những người khác, việc trẻ em chích thuốc ngừa có thể chứng thực là một phần quan trọng của việc trở lại một cách an toàn cuộc sống bình thường, gồm đi học trực tiếp ở trường, tham gia và nhóm thể thao và gần gũi bạn bè. Một thăm dò lớn về trẻ em ở tuổi đi học cho thấy rằng trẻ em học toàn thời gian hay một phần thời gian trên mạng báo cáo các mức hoạt động thể lực thấp hơn, ít có thời gian gần gũi trực tiếp với bạn bè và sức khỏe tinh thần và cảm xúc tồi tệ so với những em đi học toàn thời gian ở trường. Các trẻ em đang trải qua sự gia tăng chưa từng có trong sức khỏe bất lợi gián tiếp và các hệ quả giáo dục liên quan đến đại dịch, và chúng ta cần tìm ra các cách để giúp chúng nhanh chóng và an toàn trở lại cuộc sống bình thường. Chích thuốc ngừa là một trong các cách đó.

4- Các phản ứng phụ gì mà tôi có thể dự đoán xảy ra cho con em của tôi?

Các phản ứng phụ không nghiêm trọng có thể có theo sau việc chích thuốc ngừa. Các phản ứng phụ được báo cáo thông thường nhất là bị đau nhức và sưng lên ở chỗ chích thuốc. Những phản ứng phụ thông thường khác gồm mỏi mệt và nhức đầu. Tương tự với các thanh niên, một số vị thành niên đã bị sốt, ớn lạnh, đau nhức bắp thịt và đau nhức khớp xương, mà có thể thông thường hơn sau khi chích liều thứ hai. Tuy niên, những phản ứng này là ngắn hạn và hầu hết đều mất trong vòng một tới hai ngày.





Một vài vị thành nhiên có thể ngấn xỉu khi nhận thuốc chích ngừa. Nếu điều này là quan ngại đối với con em của bạn, thì hãy báo cho chỗ thực hiện chích ngừa của bạn biết trước khi chích – con của bạn có thể được chích thuốc ngừa khi chúng ngồi hay nằm để tránh bị thương vì té xỉu.

5- Có bất cứ phản ứng nghiêm trọng nào trong các trẻ em không?

Không có vụ phản ứng nghiêm trọng nào liên quan với việc chích ngừa được báo cáo trong thử nghiệm lâm sàng của thuốc chích ngừa Pfizer-BioNTech. Những phản ứng dị ứng nghiêm trọng rất hiếm được báo cáo trong những người lớn. Bất cứ người nào bị dị ứng nghiêm trọng hay tức thì đối với thuốc chích ngừa hay bất cứ thành phần nào của thuốc chích ngừa đều không nên chích thuốc ngừa. Nếu con bạn có lịch sử về phản ứng dị ứng nghiêm trọng hay bất kỳ loại phản ứng dị ứng tức thì nào đối với thuốc chích ngừa hoặc cách trị liệu bằng chích thuốc, hãy báo cho chỗ thực hiện việc chích ngừa biết để con bạn có thể được giám sát ít nhất 30 phút sau khi chích ngừa.





Các bậc cha mẹ nên nói chuyện với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy hay chuyên gia dị ứng nếu họ có những câu hỏi đặc biệt nào về khả năng của phản ứng dị ứng trong con cái của họ.

6- Khi nào thuốc chích ngừa Covid-19 được trao thẩm quyền chích cho trẻ em dưới 12 tuổi?

Các nhà bào chế thuốc chích ngừa Covid-19 đã bắt đầu hay đang có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm các thuốc chích ngừa Covid-19 trong các trẻ em trẻ tuổi hơn. Khi ngày càng có nhiều thông tin trở thành sẵn sàng hơn, thì những khuyến nghị về tuổi được chích ngừa có thể thay đổi. Trẻ em từ 2 tới 11 tuổi có thể đủ điều kiện để chích ngừa sớm nhất là cuối năm nay.

7- Nếu tôi đã chích ngừa nhưng con tôi thì chưa, vậy tôi có phải vẫn truyền nhiễm vi khuẩn cho chúng không?

Các thuốc chích ngừa Covid-19 không chưa vi khuẩn Covid-19 sống, vì thế chúng không thể gây ra Covid-19. Đúng hơn, đã chích ngừa sẽ giúp bảo vệ cả bạn và con của bạn khỏi bị dính Covid-19. Các nghiên cứu đã cho thấy rằng phụ nữ mang thai và những bà mẹ đang cho con bú đã chích thuốc ngừa có thể truyền miễn nhiễm bảo vệ cho em bé của họ qua nhau và sữa mẹ -- một lợi ích nữa của việc chích ngừa.





Dù các nhà nghiên cứu vẫn còn đang học hỏi thuốc chích ngừa có thể giúp ngăn ngừa sự lây lan tốt cỡ nào, việc chích thuốc ngừa vẫn là cách quan trọng để hạn chế việc truyền nhiễm cho những người mà chưa hội đủ điều kiện để chích ngừa, giống như các trẻ em nhỏ tuổi.