Bang Florida Bảo Vệ TT Trump Chống Lại Việc Dẫn Độ Nếu Bị Truy Tố Ở New York

Mặc dầu vào tháng 7.2020 phía Tối Cao Pháp Viện đã buộc phía Tổ hợp Trump phải trao ra hồ sơ thuế 8 năm, nhưng phía tổng thống Trump không giao nộp vì viện cớ thiếu thiện ý, nên phía công tố viên ở Nữu Ước lại phải nhờ Tòa Tối Cao can thiệp, theo bản văn của BBC ngày 23.02.2021:



" Donald Trump đã bị Tòa án Tối cao Hoa Kỳ yêu cầu giao hồ sơ thuế và những hồ sơ tài chính khác cho các công tố viên ở tiểu bang New York.

Cựu tổng thống Mỹ đã từ chối công bố các hồ sơ nói trên trong vài năm qua, bất chấp tiền lệ là các ứng cử viên tổng thống nên làm như vậy.

Một tòa án cấp dưới trước đó đã ra phán quyết rằng những hồ sơ này cần thiết cho một cuộc điều tra hình sự.

Các tài liệu về tài chính phải được đưa ra làm bằng chứng cho đại bồi thẩm đoàn xem xét một cách bí mật, và sau này chỉ có thể được công khai như một phần của bản cáo trạng.

Đại bồi thẩm đoàn được công tố viên lập ra để xác định xem có đủ bằng chứng để truy tố hay không. Bồi thẩm đoàn được trao quyền điều tra và có thể đưa ra trát tòa buộc mọi người phải ra làm chứng.

Quyết định của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ là một đòn giáng mạnh vào ông Trump, người trong nhiều tháng qua đã dùng cuộc chiến pháp lý để tìm cách không cho bồi thẩm đoàn xem hồ sơ tài chính của mình.

Tháng 7 năm ngoái, Tòa án Tối cao ra phán quyết rằng hồ sơ tài chính của ông Trump có thể bị các công tố viên ở New York xem xét. Tuy nhiên, các luật sư đại diện cho ông Trump phản đối phán quyết đó, cho rằng phán quyết không được đưa ra với thiện ý.



Hôm thứ Hai, tòa án đã bác bỏ lập luận đó của các luật sư. Ông Trump đã liên tục phủ nhận các hành vi sai trái và gọi cuộc điều tra về các vấn đề thuế của ông là một "cuộc săn phù thủy".



Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, ông Trump cáo buộc các công tố viên New York đã nhắm vào ông một cách không công bằng và nói rằng Tối cao Pháp viện "đáng lẽ không bao giờ nên để xảy ra ' cuộc mò kim dưới đáy biển này ". [3]

Phần đầu bài viết có dòng chữ: Chuyện gì đang xảy ra liên quan đến vụ điều tra về tài chính và thuế của tổ chức Trump khiến bang Florida phải chuẩn bị ngăn cản việc dẫn độ? Để trả lời cho câu hỏi này, người viết tóm lược bản tin của Fox News ngày 19.05.2021:



" Tổ chức Trump phải đối mặt với sự giám sát về cách họ định giá cổ phần của mình khi tìm cách giảm thuế và cho vay- The Trump Organization faces scrutiny over the way it has valued its holdings as it has sought tax breaks and loans, , một báo cáo cho biết Bộ Trưởng Tư Pháp bang New York Letitia James đã đưa ra một tuyên bố với Fox News vào tối thứ Ba, xác nhận sự thay đổi trong cuộc điều tra về tổ chức Trump.

Vụ việc hiện đã trở thành một cuộc điều tra hình sự sau khi ban đầu chỉ là vấn đề dân sự , tuyên bố cho biết.

"Chúng tôi đã thông báo cho Tổ chức Trump rằng cuộc điều tra của chúng tôi về tổ chức này không còn mang bản chất dân sự thuần túy nữa", phát ngôn viên của James Fabien Levy viết trong một tuyên bố. The case has now become a criminal investigation after initially being a civil matter, the statement said.

"Chúng tôi hiện đang tích cực điều tra Tổ chức Trump với tư cách tội phạm, cùng với DA Manhattan. Chúng tôi không có bình luận gì thêm vào lúc này- We are now actively investigating the Trump Organization in a criminal capacity, along with the Manhattan DA. We have no additional comment at this time ."

"Văn phòng của James đã điều tra các vi phạm có thể xảy ra của Tổ chức Trump về cách họ định giá tài sản của mình khi tìm cách giảm thuế và cho vay, WABC-TV của Thành phố New York đưa tin."



" Tổ chức Trump đã được thông báo về việc thay đổi tính chất của cuộc điều tra vào cuối tháng 4 , The Washington Post đưa tin."

"Khi văn phòng của James theo đuổi các cáo buộc dân sự, rủi ro tiềm tàng đối với Tổ chức Trump được cho là chỉ về tài chính. Nhưng vụ việc thay đổi thành một vụ án hình sự làm tăng khả năng các hình phạt khác đối với bất kỳ quan chức nào của Tổ chức Trump, nếu họ bị kết tội, tờ Post đưa tin.

Tổ chức Trump từ chối bình luận. Tổ chức này trước đó đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, tờ Post đưa tin." [4]



Phần trên cho biết, với sự hợp tác của nhân chứng " Cohen cho bà James cơ sở để tìm kiếm thông tin về đế chế tài sản của ông Trump" cho nên "v ụ việc hiện đã trở thành một cuộc điều tra hình sự sau khi ban đầu chỉ là vấn đề dân sự". Phải chăng qua diễn biến mới của cuộc điều tra đã khiến cho "các viên chức thực thi pháp luật ở Palm Beach đã chuẩn bị cho kịch bản này"(13.05.2021), sau khi " Tổ chức Trump đã được thông báo về việc thay đổi tính chất của cuộc điều tra vào cuối tháng 4"? Theo Fox News, một nhân chứng khác là việc cô con dâu cũ của Giám đốc tài chính Trump dù đã nhận được trát hầu tòa [5] nhưng đương sự hợp tác với văn phòng công tố bằng cách cung khai và nộp tất cả tài liệu cho Manhattan DA, nên đương sự không phải ra trước bồi thẩm đoàn để bị đối chất. Cũng theo Fox News ngày 04.04.2021:





"Văn phòng DA của Manhattan đã tống đạt trát đòi hầu tòa và hiện đã thu giữ các tài liệu từ căn hộ của Jennifer Weisselberg, con dâu cũ của Giám đốc tài chính Tổ chức Trump Allen Weisselberg.

Trường hợp Allen Weisselberg đã được loan báo công khai là đang bị điều tra như một phần trong cuộc điều tra rộng rãi của Cyrus Vance về các doanh nghiệp của gia đình Trump. Jennifer Weisselberg sống với con trai của Allen Weisselberg là Barry từ năm 1996 và sau đó kết hôn vào năm 2004. Họ ly hôn vào năm 2018."

"Các hồ sơ tài chính mà các nhà điều tra tiểu bang thu được hôm thứ Năm tuần này là "liên quan đến Barry và Allen và cô ấy [Jennifer] trở thành một phần của gia đình đó vì kết hôn với Barry" và khai thuế cùng với chồng cô ta trong suốt hai mươi năm qua, một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra nói với Fox News. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô ta cung cấp tài liệu hữu ích cho văn phòng công tố, nhưng "đây là lần đầu tiên họ lấy đi mọi thứ- it is the first time that they took everything ."



"Trên thực tế, các công tố viên tiểu bang đang tìm kiếm: "Bất kỳ và tất cả hồ sơ tài chính của Barry Weisselberg qua thủ tục ly hôn, bao gồm cả ở hồ sơ thuộc tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng , hồ sơ thuế, báo cáo giá trị ròng và các hồ sơ tài chính khác, bao gồm hồ sơ tài chính liên quan đến Tổ chức Trump [bao gồm, nhưng không giới hạn, Sân vận động Wollman tại Công viên Trung tâm và Băng chuyền Công viên Trung tâm]. " Barry hiện làm việc cho Tổ chức Trump và phụ trách Sân vận động Wollman ở Công viên Trung tâm Manhattan."







"Cùng với ba chiếc hộp chất đống tài liệu, các nhà điều tra cũng lấy đi một máy tính xách tay. Theo một nguồn tin khác, đây là máy tính cũ của Jennifer có chứa "thông tin liên quan đến các giao dịch tài chính của Barry". Jennifer Weisselberg đã "hợp tác hoàn toàn với công tố viên quận hạt và cung cấp bất kỳ thông tin nào mà họ yêu cầu", người phát ngôn của cô, Juda Engelmayer cho biết. Vì Jennifer Weisselberg đã cung cấp tất cả các tài liệu mà Manhattan DA đang tìm kiếm , cô ấy không còn phải xuất hiện trước bồi thẩm đoàn - Since Jennifer Weisselberg has turned over all the documents that the Manhattan DA was looking for, she no longer has to appear before the grand jury. "

"Văn phòng của Manhattan DA đã từ chối bình luận. Fox News đã gửi thư yêu cầu tới đại diện của Tổ chức Trump, Barry Weisselberg và Allen Weisselberg, nhưng họ vẫn chưa trả lời. " [6]

Theo bản tin ghi trên, cùng với sự hợp tác của cựu luật sư của TT Trump là Cohen, phía cô con dâu cũ của người quản lý tài chính cho Tổ chức Trump là "Jennifer Weisselberg đã cung cấp tất cả các tài liệu mà Manhattan DA đang tìm kiếm"; Phải chăng " cuộc mò kim dưới đáy biển" có tiến triển nghĩa là Bộ Trưởng Tư Pháp bang New York và Manhattan DA đã tìm thấy chứng cớ để rồi thay đổi tính chất của cuộc điều tra từ dân sự sang điều tra hình sự, cho nên Thống đốc bang Florida đã phải chuẩn bị để "ngăn chặn việc dẫn độ nếu (TT) Trump bị truy tố ở New York"?





Đào Văn