Sau Khi Soán Ngôi Avengers: Endgame Để Trở Thành Bộ Phim Có Doanh Thu Cao Nhất Từ Trước Tới Nay Tại Việt Nam, Bố Già (dad, I’m Sorry) Sẽ Khởi Chiếu Tại Hoa Kỳ Vào Ngày 28 Tháng 5

Từ là tình thương ước muốn tất cả chúng sanh được hạnh phúc và Bi là tâm nguyện muốn làm vơi đi khổ đau nơi người khác./ Loving-Kindness (Metta) is the wish that all sentient beings be happy, and Compassion (Karuna) is a wish for all beings to be free from suffering.