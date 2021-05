Thủ Tướng Do Thái Netanyahu Quyết Định Tiếp Tục Không Kích Dải Gaza Bất Kể Quốc Tế Kêu Gọi Ngưng Bắn

Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu xuất hiện trên màn hình trong cuộc họp với các đại sứ tại Do Thái tại căn cứ quân sự tại thủ đô Tel Aviv của Do Thái, hôm 19 tháng 5 năm 2021. (photo Sebastian Scheiner | Reuters – nguồn: https://www.cnbc.com

Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu hôm Thứ Tư, 19 tháng 5 năm 2021, nói rằng ông đã quyết định tiếp tục không kích Dải Gaza, sau khi Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi “giảm leo thang đáng kể hôm nay trên con đường dẫn tới ngưng bắn” trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, theo CNBC tường thuật hôm Thứ Tư.

Netanyahu, ngay sau khi nói chuyện với Biden, đã nói rằng ông “đã quyết định tiếp tục chiến dịch này cho đến khi đạt mục tiêu – để đem lại sự yên tịnh và an ninh cho … công dân của Do Thái,” theo Báo The Jerusalem Post và các cơ quan truyền thông khác của Do Thái cho hay.

Sự bùng nổ tồi tệ nhất của bạo động Do Thái-Palestine kể từ năm 2014 đã đi vào tuần lễ thứ 2 khi dân quân tại Dải Gaza tiếp tục bắn hỏa tiễn.

Chiến sự đã tràn vào Jerusalem, Bờ Tây và Do Thái, khi những người biểu tình Palestine đoàn kết với người Gaza đụng độ với cảnh sát Do Thái, một số người biểu tình đã ném đá trong khi cảnh sát phản ứng với hơi cay. Nhiều người biểu tình đã không ủng hộ Hamas, nhưng xem các cuộc biểu tình như là hành động chống lại sự xâm chiếm của Do Thái đối với các lãnh thố của Palestine.

Vào trưa xế Thứ Tư các viên chức an ninh Lebanon đã báo cáo nhiều hỏa tiễn bắn từ miền nam Lebanon vào Do Thái. Quân đội Do Thái nói rằng các còi hụ báo động đã phát đi tại miền bắc Do Thái và một trong 4 hỏa tiễn bắn vào Do Thái đã bị đánh chận bởi hệ thống phòng thủ phi đạn Iron Dome.