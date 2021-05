49 Thuyền Nhân Việt Nam Trên Đường Từ Pháp Vượt Biển Tới Anh Đã Gặp Nguy Được Bỉ Cứu

Hình minh hoạ. Cảng Zeebrugge, Bỉ, nơi người Việt thường đi qua trên đường từ Pháp vượt biên vào Anh. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

BỈ-VIỆT NAM – Cho đến nay, sau 46 năm sống dưới chế độ cộng sản, người dân Việt Nam vẫn không thấy được tự do và tương lai trên quê hương của mình nên cứ tiếp tục vượt biển, vượt biên, mà gần nhất là vụ 49 thuyền nhân Việt Nam bị nạn trên biển trong hành trình đi tìm tự do từ Pháp đến Anh đã được Bỉ cứu sống, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 19 tháng 5 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết thêm tin tức về việc này như sau.

Cơ quan chức năng nước Bỉ vào ngày 19/5 cứu được nhóm 49 người, chủ yếu là công dân Việt Nam, đang gặp nguy trên biển khi đang trong hải trình tìm đường vào Anh Quốc.

AFP loan tin, dẫn thông cáo của Văn phòng Công tố thành phố Bruges, nước Bỉ, như vừa nêu. Theo đó, sau khi phát hiện được chiếc thuyền, Cơ quan chức năng Bỉ cho điều một trực thăng ra để theo dõi trong khi lực lượng cứu hộ đến để đưa những người trên thuyền vào bờ rồi chuyển cho cảnh sát biển tại cảng Zeebrugge.

Văn phòng Công tố Thành phố Bruges cho biết dựa trên những dữ kiện ban đầu thì có thể nghi vấn chiếc thuyền xuất bến từ Pháp; tuy nhiên còn cần điều tra kỹ để xác định về điều này. Cảnh sát cũng sẽ tiến hành cuộc điều tra đối với ‘tổ chức buôn người chịu trách nhiệm về những vụ như thế này’.

AFP cho biết tiếp những di dân Việt Nam vừa nêu nằm trong số những người đang cắm trại ở tại khu vực Grande-Synthe thuộc vùng bờ biển bắc nước Pháp để tìm đường nhập cư vào Anh Quốc.

Hôm 6/5, Tòa Thị Chính Grande- Synthe thông báo có chừng 100 người Việt được đưa ra khỏi nơi cắm trại đến ngụ trong những nhà lều.

Tin nói có một mạng lưới đưa người Việt theo đường hàng không từ quê nhà của họ đến thủ đô Matxcơva của Nga. Sau đó họ được đưa qua Châu Âu đến khu vực bờ biển nước Pháp rồi tìm cách vào Vương Quốc Anh.

Hồi tháng 10 năm 2019, vụ việc 39 xác người Việt được phát hiện trong thùng đông lạnh của một xe tải ở một khu công nghiệp phía đông London gây chấn động dư luận cả trong và ngoài nước. Kết luận điều tra sau đó cho thấy những nạn nhân khởi sự chuyến đi từ Bắc nước Pháp rồi được chuyển đến cảng Zeebrugee của Bỉ, và kết thúc bi thảm tại London.

Một chuyên viên thuộc tổ chức phi Chính phủ Utopia chuyên giúp đỡ dân di cư cho biết những người Việt Nam trước đây thường sống cách biệt khỏi những nhóm dân khác. Tuy vậy gần đây họ ngày càng trà trộn vào những nhóm người Châu Á và Châu Phi khác để chờ một chuyến đi bằng thuyền hay bằng xe tải đưa họ đến được nước Anh.