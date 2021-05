Đảng Tân Đại Việt Tổ Chức Lễ Tương Niệm Cố Đồng Chí Nguyễn Văn Tánh

Hình ảnh trong buổi lễ. (Photo Thanh Huy)







Westminster (Thanh Huy)- - Tại trụ sở Cộng Đồng Việt Nam Nam California 13351 Brookhurst St. Garden Grove, vào lúc 1:00PM ngày Thứ Bảy 15 tháng 5 năm 202, Đảng tân Đại Việt đã tổ chức lễ tưởng niệm nhân 49 ngày để ghi nhớ công lao cùng sự hy sinh của cố nhân sĩ Nguyễn Văn Tánh cho cộng đồng Người Việt Quốc Gia ở hải ngoại.





Tham dự buổi lễ ngoài các đảng viên Đảng Tân Đại Việt còn có sự hiện diện của quý vị trong ban đại diện, ban cố vấn cộng đồng Việt Nam Nam California và một số thân hữu, quan khách có BS. Võ Đình Hữu cố vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Cô Linda Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali…





Về phía gia đình ông Nguyễn Văn Tánh có vợ chồng Anh Nguyễn Lý Châu là con trưởng nam của cố nhân sĩ Nguyễn Văn Tánh.





Điều hợp chương trình buổi lễ do Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt.





Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam ộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm, tiến đến là một phút tưởng niệm đến cố đồng chí Nguyễn Văn Tánh, trong lúc nầy ông Hoàng Đình Khuê, Phó Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt mời một số các thành viên trong Đảng cùng vợ chồng Anh Nguyễn Lý Châu lên trước bàn thờ có chân dung của cố đồng chí Nguyễn Văn Tánh để làm lễ niệm hương.





Sau nghi thức niệm hương Ông Hoàng Đình Khuê tóm lược về những đóng góp của ông Nguyễn Văn Tánh cho Đảng cũng như cho cộng đồng người Việt Quốc Gia Hải Ngoại, đặc biệt ông nhấn mạnh về những đóng góp của ông Nguyễn Văn Tánh ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế và cho những công tác đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.





Tiếp theo là những lời phát biểu trong niềm thương tiếc và ghi ơn những đóng góp của ông Nguyễn văn Tánh cũng như những kỷ niệm đối với ông, trong những người phát biểu có BS. Võ Đình Hữu, Cô Tara Thu, Phó trưởng Ban Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, ông Lưu Văn Tươi, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, ông Hứa Trung Lập, thay mặt ông Phan Kỳ Nhơn, ông Châu Ngọc An, ông Nguyễn Thanh Huy, ông Lưu Tấn Xuân, ông Chung Minh Châu…

Tất cả những lời phát biểu đều nói lên tinh thần dấn thân và sự hy sinh của ông Nguyễn Văn Tánh cho công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ tại quê nhà.





Trong quá trình hoạt động, Ông Nguyễn Văn Tánh cùng với các vị chủ tịch tiền nhiệm của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York và Vùng Phụ Cận như quý Ông: Dương Đệ, Trần Văn Đang, Ông Nguyễn Trung Châu, Luật Sư Nguyễn Thanh Phong. Ông tham gia với trách vụ cố vấn. Ông là một cánh tay đắc lực hoạt động không câu nệ, không hề mệt mỏi, và không hề từ nan kể từ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York nhận trách nhiệm quan trọng trong Cuộc Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế, được tổ chức hàng năm vào tháng Sáu cho tới ngày hôm nay. Cuộc diễn hành dài 6 block đường, đã được dân chúng New York và du khách chiêm ngưỡng tán thưởng nét đẹp văn hoá Việt Nam của người Việt tị nạn Cộng Sản. Ông Nguyễn Văn Tánh đãm nhiệm vai trò trưởng ban điều hợp tổ chức Diển Hành Văn Hoá Quốc Tế từ năm 2012 cho đến ngày ông qua đời.





Năm 2010 ông đắc cử chức vụ chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2010-2012. Sau hai nhiệm kỳ của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ với BS Võ Đình Hữu, BS Đỗ Văn Hội, GS Phạm Văn Thanh, Ông Lưu Văn Tươi, vào năm 2018, Ông Nguyễn Văn Tánh lại hy sinh đảm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ. Ông NGuyễn Văn Tánh cũng là đồng sáng lập Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại Việt Nam từ năm 2016, trong đó có nhiều chức sắc tôn giáo từ trong nước tham dự và ông cũng là đồng chủ tịch cho đến trước khi qua đời.