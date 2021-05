Nước Mỹ và Nhóm Siêu Quyền Lực The Bilderberg Group 1954-2019

list of participants at Bilderberg meetings; history of Bilderberg meetings; extremists and “communist” label; steering comm ."

" D anh sách những người tham gia các cuộc họp Bilderberg; lịch sử của các cuộc họp Bilderberg; những kẻ cực đoan và cái mác "cộng sản"; chỉ đạo chung- list of participants at Bilderberg meetings; history of Bilderberg meetings; extremists and “communist” label; steering comm ." [1]

reports and list of participants; papers on struggle with Communists for uncommitted peoples and economic aspects of competitive coexistence ".

1955 - "Nhóm Bilderberg: B áo cáo và danh sách người tham gia; tài liệu về cuộc tranh đấu của những người dân không theo Cộng sản và các khía cạnh kinh tế của sự cùng cạnh tranh để tồn tại ; - reports and list of participants; papers on struggle with Communists for uncommitted peoples and economic aspects of competitive coexistence ".

The objective was to constitute a powerful...to face the communist threat

* Les Echos: Mục tiêu của The Bilderberg... đối phó với mối đe dọa từ phía cộng sản- The objective was to constitute a powerful...to face the communist threat

Hội nghị tuyên bố rằng, trong chừng mực Việt Nam có liên quan, việc giải quyết các vấn đề chính trị trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ sẽ cho phép nhân dân Việt Nam được hưởng các quyền tự do cơ bản, được đảm bảo bởi các thể chế dân chủ được thành lập từ kết quả của các cuộc tổng tuyển cử tự do bằng cách bỏ phiếu kín- The Conference declares that, so far as Viet-Nam is concerned, the settlement of political problems, effected on the basis of respect for the principles of independence, unity and territorial integrity, shall permit the Vietnamese people to enjoy the fundamental freedoms, guaranteed by democratic institutions established as a result of free general elections by secret ballot. Cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 1956, dưới sự giám sát của một ủy ban quốc tế gồm các đại diện. của các Quốc gia Thành viên của Ủy ban Giám sát Quốc tế, được đề cập trong thỏa thuận về việc chấm dứt các hành vi thù địch. " [2]

* Về tổ chức của nhóm Siêu Quyền Lực

Theo thông cáo báo chí của Nhóm Siêu Quyền Lực loan tải trên trang web của tổ chức này viết: " Kể từ cuộc họp khai mạc vào năm 1954, cuộc họp Bilderberg thường niên là diễn đàn thảo luận không chính thức nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Châu Âu và Bắc Mỹ - the annual Bilderberg Meeting has been a forum for informal discussions to foster dialogue between Europe and North America. Hàng năm, khoảng 130 nhà lãnh đạo chính trị và các chuyên gia từ các ngành công nghiệp, tài chính, lao động, học thuật và giới truyền thông được mời tham dự cuộc họp. Khoảng 2/3 số người tham gia đến từ Châu Âu và phần còn lại đến từ Bắc Mỹ; một phần ba từ phía chính trị gia, thành viên chính phủ và phần còn lại từ các lĩnh vực khác. Cuộc họp là một diễn đàn thảo luận không chính thức về các vấn đề lớn - The Meeting is a forum for informal discussions about major issues . Các cuộc họp quy định rằng những người tham dự được tự do sử dụng thông tin nhận được, nhưng danh tính cũng như mối quan hệ của (các) diễn giả cũng như của bất kỳ tham dự viên nào khác đều không được tiết lộ- which states that participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s) nor of any other participant may be revealed . Nhờ tính chất riêng tư của cuộc họp, những người tham dự với tư cách cá nhân không phải với tư cách chính thức, và do đó không bị ràng buộc bởi cơ quan của họ hoặc bởi các vị trí đã được thỏa thuận trước. Như vậy, họ có thể dành thời gian để lắng nghe, phản ánh và thu thập thông tin chi tiết. Không có chương trình nghị sự chi tiết, không có nghị quyết nào được đề xuất, không có biểu quyết và không có tuyên bố chính sách nào được ban hành - There is no detailed agenda, no resolutions are proposed, no votes are taken, and no policy statements are issued . " [3]