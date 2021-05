California Không Gỡ Lệnh Đeo Khẩu Trang Đến Sau Ngày 15 Tháng 6; VN Chật Vật Đối Phó Đại Dịch Gia Tăng Tại Miền Bắc

California sẽ không gỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang để phù hợp với các khuyến nghị mới của liên bang cho đến sau ngày 15 tháng 6, là ngày để tiểu bang tái mở cửa hoàn toàn các cơ sở kinh doanh, theo các viên chức y tế tiểu bang cho biết hôm Thứ Hai, 17 tháng 5 năm 2021 qua tường thuật của Báo Politico hôm Thứ Hai.

“Thời gian 4 tuần lễ này sẽ giúp người dân California thời gian để chuẩn bị cho sự thay đổi này trong khi chúng ta tiếp tục không ngừng tập trung vào việc cung cấp thuốc chích ngừa,” theo Bộ Trưởng Y Tế California Mark Ghaly cho hay.

Việc tuyên bố này làm cho California, cùng với New Jersey, một trong những tiểu bang còn duy trì chính sách đeo khẩu trang sau khi Cơ Quan CDC của Mỹ đã bất ngờ tuyên bố hôm Thứ Năm rằng những người đã chích ngừa đầy đủ có thể đi mà không cần đeo khẩu trang tại hầu hết các hoàn cảnh. Thống Đốc New York Andrew Cuomo hôm Thứ Hai nói rằng những người New York đã chích ngừa sẽ không còn bị yêu cầu đeo khẩu trang hay che mặt tại hầu hết nọi nơi bắt đầu vào Thứ Tư.

Thống Đốc California Gavin Newsom trong cuộc họp báo hôm Thứ Sáu rồi nói rằng tiểu bang đã xem xét các chính sách đeo khẩu trang của mình nhưng nhấn mạnh rằng các vấn đề vẫn còn về sự thực hành, hướng dẫn cho các trường học và điều gì xảy ra nếu các cơ sở kinh doanh quyết định tiếp tục yêu cầu đeo khẩu trang. “Có rất nhiều sự phức tạp mà tất cả chúng ta phải giải quyết,” theo ông Newsom phát biểu.

Trong khi đó một bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm 17 tháng 5 năm 2021 cho biết về tình hình đại dịch tại Việt Nam như sau.

Có 20 ca bệnh COVID-19 đang phải thở oxy tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh. Cơ sở y tế này đã đề nghị Tiểu ban Điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống COVID-19 tổ chức hội chẩn cho ca bệnh nặng. Đây được cho biết là lần đầu tiên Bắc Ninh có đề nghị vừa nêu với Tiểu Ban Điều Trị.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin ngày 17 tháng 5, dẫn phát biểu của Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Trưởng Tiểu Ban Điều Trị, rằng 20 bệnh nhân đang phải thở oxy tại Bệnh viện Đa Khóa tỉnh Bắc Ninh phải được quan tâm, đặc biệt những người lớn tuổi, có bệnh lý nền nguy hiểm.

Vào trưa ngày 17/5, một cuộc hội chẩn trực tuyến khẩn được tiến hành với sự tham gia của các chuyên gia y tế đầu ngành của Việt Nam. Tại cuộc hội chẩn các phương án điều trị cho 4 bệnh nhân COVID-19 nặng được đưa ra bàn thảo; trong số này có hai ca tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Ninh.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh Lương Ngọc Khuê đưa ra yêu cần khẩn cấp rà soát năng lực, hồi sức- cấp cứu của các bệnh viện tuyến dưới ở địa phương.

Thống kê cho thấy, tính đến nay, trên cả nước Việt Nam có 60 cơ sở đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát kể từ ngày 27/4 đến nay có nhiều trường hợp được cho là rất nặng.

Bộ Y tế Việt Nam hôm 17-5 cho biết, nước này có thêm trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID-19 và tử vong trong khi đang điều trị.

Đây là trường hợp thứ 37 tử vong kể từ khi dịch bắt đầu vào tháng một năm ngoái và là ca tử vong thứ hai chỉ trong vòng hai ngày, sau hơn tám tháng không có ca tử vong nào vì COVID-19 được Bộ Y tế công nhận.

Theo Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bệnh nhân nam 34 tuổi (BN3055) mắc COVID-19 đã tử vong đêm 16-5, nguyên nhân được chuẩn đoán là viêm phổi nặng do COVID-19, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông; viêm màng não biến chứng nhiễm khuẩn huyết, giãn não thất.

Ngày 16-5 có đến 187 trường hợp dương tính với virus corona được phát hiện, nhiều hơn ngày hôm trước 22 người.

Đến trưa nay 17-5, có thêm 65 trường hợp dương tính được cơ quan chức năng thông báo chủ yếu là ở Bắc Giang, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở tỉnh này lên con số 350 người.