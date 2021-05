Hoa Kỳ Phải Ngừng Làm Người Biện Giải Cho Chính Phủ Netanyahu

Và tại sao chúng ta dường như chỉ chú ý đến bạo lực ở Do Thái và Palestine mỗi khi đạn pháo rơi xuống Do Thái?

Bi thảm thay, những vụ tống xuất đó chỉ là một phần của hệ thống đàn áp về kinh tế và chính trị to lớn hơn. Trong nhiều năm trời, chúng ta đã chứng kiến ​​sự lấn chiếm ngày càng sâu rộng của Do Thái tại West Bank và Đông Jerusalem, tiếp tục phong tỏa dải Gaza khiến đời sống người Palestine ngày càng trở nên khốn đốn hơn. Với khoảng hai triệu dân tại Gaza, 70% thanh niên thất nghiệp và chẳng có mấy hy vọng gì cho tương lai.

Hơn nữa, chúng ta đã thấy chính phủ của Benjamin Netanyahu đang loại trừ và đối xử tàn nhẫn các công dân Palestine tại Do Thái, theo đuổi các chính sách được dàn dựng nhằm ngăn chặn khả năng có được một giải pháp hai quốc gia và thông qua các luật lệ gây bất công có hệ thống giữa người Do Thái và Palestine cùng là công dân Do Thái.

Không phải để bào chữa cho các cuộc tấn công của Hamas nhằm khai thác tình trạng bất ổn tại Jerusalem hoặc sự thất bại của nhà cầm quyền tham nhũng và yếu kém Palestine mà gần đây đã hoãn các cuộc bầu cử quá hạn từ lâu, nhưng thực tế là Do Thái vẫn là nhà cầm quyền có chủ quyền duy nhất trên đất Do Thái và Palestine, thay vì chuẩn bị cho hòa bình và công lý thì họ đã củng cố sự kiểm soát bất công và phi dân chủ của mình.

Những xu hướng nguy hiểm này không phải chỉ có tại Do Thái mà trên khắp thế giới, ở Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ và ngay chính tại Hoa Kỳ này, chúng ta cũng đã thấy sự trỗi dậy của các phong trào chủ nghĩa dân tộc độc tài tương tự. Các phong trào này khai thác sự thù hận sắc tộc và chủng tộc để xây dựng quyền lực cho một số ít lũng đoạn hơn là sự phồn thịnh, công bằng và an bình cho nhiều người. Trong bốn năm qua, những phong trào này đã có một người bạn như vậy trong Bạch Ốc.

Đường lối này phải công nhận rằng, Do Thái có quyền tuyệt đối được sống trong hòa bình và an ninh, nhưng người Palestine cũng được vậy. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ có vai trò to lớn trong việc giúp đỡ người Do Thái và người Palestine để xây dựng tương lai đó. Nếu Hoa Kỳ trở thành một tiếng nói tín cẩn về nhân quyền trên toàn cầu, chúng ta phải duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền một cách nhất quán, ngay cả khi có khó khăn về mặt chính trị.