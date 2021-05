Các Sách Mới Do Chùa Hương Sen Xuất Bản Năm 2021

Các Kinh sách mới (có tiếng Anh và Việt) do Chùa Hương Sen xuất bản đã in xong năm 2021.

Ni sư Trụ trì Thích Nữ Giới Hương cùng quý sư cô đang gói sách để tặng Chư Tôn Thiền đức Tăng Ni ở các Chùa.





Quý Phật tử muốn thỉnh kinh sách này, xin liên lạc:

Huong Sen Buddhist Temple

19865 Seaton Avenue,Perris, CA 92570, USA

Tel: 951-657-7272, Cell: 951-616-8620

Email: huongsentemple@gmail.com



Các kinh sách như:

1) Ni Giới Việt Nam Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ, Thích Nữ Giới Hương, Hồng Đức Publishing. 2020.

2) Tuyển Tập 40 Năm Tu Học & Hoằng Pháp của Ni sư Giới Hương. Thích Nữ Quang, TN Viên Nhuận, TN Viên Tiến, and TN Viên Khuông, Xpress Print Publishing, USA. 2020.

3) Danh Ngôn Nuôi Dưỡng Nhân Cách - Good Sentences Nurture a Good Manner, Thích Nữ Giới Hương sưu tầm, NXB Hồng Đức. 2020.

4) Văn Hóa Đặc Sắc của Nước Nhật Bản-Exploring the Unique Culture of Japan, Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2020.

5) Sống An Lạc dù Đời không Đẹp như Mơ - Live Peacefully though Life is not Beautiful as a Dream, Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2020.

6) Hãy Nói Lời Yêu Thương-Words of Love and Understanding, Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2020.

7) Văn Hóa Cổ Kim qua Hành Hương Chiêm Bái -The Ancient- Present Culture in Pilgrim, Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2020.

8) Nghệ Thuật Biết Sống - Art of Living. Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2020.

9) Cách Chuẩn Bị Chết và Giúp Người Sắp Chết-Quan Điểm Phật Giáo (Preparing for Death and Helping the Dying – A Buddhist Perspective), Sangye Khadro, Chuyển Việt Ngữ: Thích Nữ Giới Hương. NXB Hồng Đức. 2020.

10) Tập Thơ Nhạc Lối Về Sen Nở, Thích Nữ Giới Hương, NXB Hồng Đức. 2020.

11) Nghi Thức Công Phu Khuya – Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, USA. 2021.

12) Nghi Thức Cầu An – Kinh Phổ Môn, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, USA. 2021.

13) Nghi Thức Cầu An – Kinh Dược Sư, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, USA. 2021.

14) Nghi Thức Sám Hối Hồng Danh, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, USA. 2021.

15) Nghi Thức Công Phu Chiều – Mông Sơn Thí Thực, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, USA. 2021.

16) Khóa Tịnh Độ – Kinh A Di Đà, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, USA. 2021.

17) Nghi Thức Cúng Linh và Cầu Siêu, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, USA. 2021.

18) Nghi Lễ Hàng Ngày, Thích Nữ Giới Hương biên soạn, Hương Sen Press, USA. 2021.

19) Rebirth Views in the Śūraṅgama Sūtra, Dr. Bhikkhunī Giới Hương, Fifth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 2018.

20) Commentary of Avalokiteśvara Bodhisattva, Dr. Bhikkhunī Giới Hương, Fourth Edition, NXB Hồng Đức: Tủ Sách Bảo Anh Lạc. 2018.

21) The Key Words in Vajracchedikā Sūtra, Thích Nữ Giới Hương, Hồng Đức Publishing. 2020.

22) Sārnātha -The Cradle of Buddhism in the Archeological View. Hồng Đức Publishing. 2020.

23) Take Refuge in the Three Gems and Keep the Five Precepts, Thích Nữ Giới Hương, Hồng Đức Publishing. 2020.

24) Cycle of Life, Thích Nữ Giới Hương, Hồng Đức Publishing. 2020.

25) Forty Years in the Dharma: A Life of Study and Service—Venerable Bhikkhuni Giới Hương. Thích Nữ Viên Quang, TN Viên Nhuận, TN Viên Tiến, and TN Viên Khuông, Xpress Print Publishing, USA. 2020.

26) Sharing the Dharma -Vietnamese Buddhist Nuns in the United States, Thích Nữ Giới Hương, Hồng Đức Publishing. 2020.

Nam Mô A Di Đà Phật.