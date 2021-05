Bộ Ngoại Giao Công Bố Những Ưu Tiên Cấp Chiếu Khán Di Dân

Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Các Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ đã bắt đầu sử dụng phương pháp bốn bước để giải quyết số chiếu khán (visa) di dân tồn đọng đáng kể. Nhiều Tòa đại sứ và Tòa Lãnh sự tiếp tục tồn đọng đáng kể tất cả các loại chiếu khán di dân.





Cấp Một: Ưu tiên giải quyết cấp chiếu khán nhận con nuôi quốc tế trực hệ và các trường hợp quá tuổi (trường hợp đương đơn sẽ sớm không còn đủ điều kiện do tuổi tác của họ).





Cấp Hai: Ưu tiên giải quyết cấp chiếu khán thân nhân trực hệ; chiếu khán hôn phu hôn thê; và chiếu khán dành cho thường trú nhân trở về Hoa Kỳ.





Cấp Ba: Giải quyết cấp chiếu khán di dân cho diện bảo lãnh gia đình theo thứ tự ưu tiên





Cấp Bốn: Giải quyết tất cả các lọai chiếu khán di dân khác, bao gồm chiếu khán làm việc theo thứ tự ưu tiên.





Trong khi các Tòa lãnh sự sẽ sử dụng các cấp độ này theo thứ tự, nếu có thể, các lãnh sự quán sẽ sắp xếp một số cuộc hẹn trong cả bốn cấp độ ưu tiên hàng tháng. Bộ Ngoại Giao vẫn công nhận rằng những đương đơn đơn xin chiếu khán, "đặc biệt là những người ở Cấp Ba và Bốn, sẽ phải đối diện với sự chậm trễ liên tục".





Số lượng và các loại hồ sơ xin chiếu khán mà mỗi Tòa lãnh sự sẽ tiếp tục duyêt xét tùy thuộc vào điều kiện từng địa phương, bao gồm các hạn chế về việc di chuyển và tập trung do chính phủ nước sở tại áp đặt. Ngoài ra, phù hợp với hướng dẫn của chính phủ Hoa Kỳ về an toàn tại nơi làm việc liên bang, các Tòa đại sứ và Tòa lãnh sự Hoa Kỳ đã thực hiện các biện pháp giữ "khoảng cách xã hội" và các biện pháp an toàn khác, giúp giảm số lượng đương đơn mà các ban ngành lãnh sự có thể giải quyết trong một ngày. Các ban ngành lãnh sự sẽ tiếp tục cung cấp tất cả các dịch vụ chiếu khán thông thường ngay khi có thể nếu tình trạng an toàn cho phép.





Ông Biden chọn cảnh sát trưởng khu vực thành phố Houston để lãnh đạo cơ quan ICE





Tổng thống Biden đã chọn một cảnh sát trưởng khu vực thành phố Houston, tiểu bang Texas, để lãnh đạo Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE). Ông Ed Gonzalez đã từng là cảnh sát trưởng của Quận Harris, bao gồm khu vực tàu điện ngầm ở Houston, kể từ năm 2017 và trước đó đã có 18 năm làm việc với Sở Cảnh sát Houston và phục vụ ba nhiệm kỳ trong Hội đồng Thành phố Houston.





Ông Gonzalez là người chỉ trích mạnh mẽ chính sách di trú của hành pháp Trump. Ông Gonzalez sẽ lãnh đạo một cơ quan đã từng bị chỉ trích vì thực thi chính sách di dân qúa thô bạo.





Ông Gonzalez sẽ chịu trách nhiệm thay đổi phương cách mà các nhân viên ICE thi hành công việc của họ. Hành pháp Biden đã thực hiện một số bước để giảm bớt quyền hạn của các viên chức ICE. Giờ đây, có những ưu tiên thi hành pháp luật mới nhằm hạn chế những lý do mà các nhân viên ICE có thể sử dụng để bắt đầu thủ tục trục xuất.





Cơ quan CBP nói rằng: 'Nhận thức về những thay đổi trong chính sách di trú của Hoa Kỳ' là lý do khiến số lượng người di dân ở biên giới tăng lên.





Chính quyền ông Biden đã nhiều lần cảnh báo những người di dân mới không nên thực hiện cuộc hành trình đến biên giới phía nam Hoa Kỳ. Tại sao họ vẫn đến?





Theo một báo cáo của Cơ quan Bảo Vệ Biên Giới và Thuế Quan Hoa Kỳ (CBP), sự gia tăng gần đây của các nhóm đông người vượt biên trái phép là do họ tin rằng các chính sách của chính quyền ông Biden sẽ cho phép người di dân ở lại Hoa Kỳ. Cơ quan CBP nói rằng họ tin rằng các chính sách di trú của Hoa Kỳ hiện nay đã khoan dung hơn. Việc ông Biden cam kết đối xử nhân đạo hơn với những người xin tị nạn và đưa ra quyết định nhanh hơn về đơn xin của họ đã khiến những người di dân có cái nhìn không thực tế đã thu hút những người xin lánh cư (asylum).





Các nhân viên Tuần tra Biên giới đã thực hiện khoảng 168.000 vụ bắt giữ tại biên giới trong tháng Ba vừa qua, so với khoảng 71.000 trong tháng Mười Hai năm 2020. Những người đàn ông độc thân từ Mễ Tây Cơ đến biên giới với số lượng ngày càng tăng, cùng với các gia đình có con nhỏ và trẻ vị thành niên không có người đi kèm, nhiều người trong số họ đang trốn chạy bạo lực băng đảng ở các nước tại Trung Mỹ. Các giới chức di trú và các cơ sở thường không đủ khả năng để đối phó với những sự gia tăng di dân này.





