Tranh Phong Cảnh Của Bernardo Bellotto Sẽ Bán Giá Kỷ Lục 25 Triệu MK

Khi thị trường tranh vẽ Old Master tiếp tục chứng tỏ thịnh hành, Christie’s sẽ bán đấu giá bức tranh phong cảnh có khả năng phá kỷ lục được vẽ bởi nghệ sĩ Ý Bernardo Bellotto vào chiều tối ngày 8 tháng 7 tại London dành riêng cho danh mục này, theo bản tin của trang mạng www.artnews.com hôm 7 tháng 5 năm 2021 cho biết.

Tranh vào thế kỷ 18, “View of Verona with the Ponte delle Navi” (năm 1745-47) mô tả quan cảnh của một con kênh tại thành phố Ý. Sẽ được đem ra bán đấu giá sau 50 năm chuyền qua nhiều tay tư nhân, nó được dự kiến sẽ bán với giá từ 17 triệu Mỹ kim tới 25 triệu Mỹ kim.





Kích thước của bức tranh là một chiều 5 feet và một chiều 7 feet đã được mua bởi chủ nhân hiện tại của nó vào năm 1971 tại cuộc đấu giá Christie’s với giá $720,000 Mỹ kim. Kể từ năm 1973, nó đã được cho thuê dài hạn tại Phòng Triển Lãm Quốc Gia Tô Cách Lan tại Edinburgh.





“Nó là một bức tranh xác định tầm nhìn nghệ thuật của [Bellotto] và định hình sự thành công phi thường trên toàn Châu Âu mà ông đã thưởng lãm như một họa sĩ quan cảnh địa hình,” theo Henry Pettifer, người lãnh đạo của Old Masters tại London của Christie’s, cho biết trong một tuyên bố. “Nó vẫn là một trong những bức tranh canvas vĩ đại cuối cùng bởi nhà nghệ sĩ còn nằm trong tay tư nhân.”





Bức tranh cưu mang một lai lịch kinh khủng từ năm 1771, đã được chuyền qua tay của nhiều thành viên của gia đình quý tộc Anh Viscount Clifden và một sĩ quan cao cấp quân đội Anh trước khi nó được bán lần sau cùng vào năm 1971. Nếu đạt mức phỏng đoán thấp, tác phẩm đã sẵn sàng mang lại kỷ lục mới cho nhà nghệ sĩ. Cuộc đấu giá gần đây của tranh Bellotto đạt kỷ lục $12.7 triệu Mỹ kim, được thiết lập ở La Mã – Tranh “The Forum with the Temple of Castor and Pollux” (thế kỷ 18) được bán tại cuộc đấu giá Christie’s tại London vào năm 2006.





Bức tranh của Bellotto sẽ được bán cùng với bức chân dung của Thomas Wentworth, Bá Tước Thứ Nhất của Strafford. Tấm chân dung được vẽ vào khoảng từ 1639 tới 1640 bởi họa sĩ Anthony Van Dyck, mà đã từng nằm trong bộ sưu tập của Vua Charles Đệ Nhất của Anh, được phỏng đoán sẽ bán giá từ 4.2 triệu Mỹ kim tới 7 triệu Mỹ kim.