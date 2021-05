CDC: Người Đã Chích Ngừa Đầy Đủ Không Cần Đeo Khẩu Trang và Giữ Khoảng Cách Xã Hội Tại Những Sinh Hoạt Bên Trong Hay Bên Ngoài

Bộ Ngoại Giao Mỹ công bố báo cáo về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế lên án chính quyền CSVN vẫn tiếp tục vi phạm quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam bằng những hành động “dọa nạt, quấy rối, gây mâu thuẫn, phân biệt đối xử giữa các nhóm tôn giáo, can thiệp vào công việc nội bộ, hạn chế đi lại, ngăn cản đăng hình ảnh, thông tin lên mạng, gây phiền hà, thậm chí đòi hối lộ để cấp đăng ký,” theo Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 12 tháng 5 năm 2021.