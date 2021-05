Họa Sĩ Ann Phong Mời Dự Buổi Đàm Thoại Nghệ Thuật Tạo Hình Trên VASCAM Vào Sáng 20 Tháng 5 Năm 2021

nói chuyện nghệ thuật

Họa Sĩ Ann Phong cho biết rằng bà được Hội Nghệ Thuật VASCAM (The Vietnamese American Society for Creative Arts and Music) cô Anvi Hoàng mời tham dự một cuộctạo hình trên Facebook vào sáng ngày 20 tháng 5 năm 2021.