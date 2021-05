Xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc theo viện nghiên cứu chính trị SWP Đức quốc

Cuộc đối đầu giữ Mỹ và Trung quốc hiện nay có phải là vấn đề của riêng nước Mỹ hay của cả khối G7, trong khi cách nay gần 3 năm (23.10.2018) đã có bài viết đưa ra nhận định rằng " Ngay cả khi tổng thống Trump rời ghế tổng thống thì cuộc chiến ấy vẫn không có gì thay đổi. Vì đó là cuộc chiến giữa nước Mỹ và Trung quốc chứ không phải là cuộc chiến giữa tổng thống Donald Trump với Trung quốc." [1] - Điều này đúng hay sai, bản tóm lược sau dựa vào bản nghiên cứu chính trị an ninh quốc tế tại nước Đức (SWP) và một số bản văn liên quan đến tiêu đề của Anh, Pháp và Trung quốc, hy vọng bạn đọc có cái nhìn khái quát hơn.



* SWP: Xung đột Trung-Mỹ



Theo viện nghiên cứu chính trị an ninh quốc tế Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs (SWP): " Sự cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có nguy cơ trở thành một cuộc xung đột thế giới, có thể gây ra những mối nguy hiểm về kinh tế và quân sự. Sự cạnh tranh giữa hai cường quốc đang bắt đầu hình thành về quan hệ quốc tế và có khả năng tạo ra một “ "Trật tự địa kinh tế thế giới"- potential to bring forth a new “geo-economic world order” ”. So với những thập kỷ trước, ai thu được nhiều lợi hơn từ trao đổi kinh tế và những tác động về an ninh phụ thuộc lẫn nhau, đóng một vai trò quan trọng. Nếu các lợi ích kinh tế và an ninh được đặt trên một nền tảng lâu dài dưới khía cạnh này, mức độ hội nhập có thể được coi là một loại phi quân sự hóa. Sự trỗi dậy của Trung Quốc là mối đe dọa đối với nền tài chính tiền tệ của Mỹ- China’s Rise as Threat to American Predominance. "



"Tại Hoa Kỳ, sự trỗi dậy của Trung Quốc được nhiều người coi là mối nguy hiểm đối với vị trí thống trị của chính Hoa Kỳ trong hệ thống quốc tế. Mặc dù ý tưởng về sự bành trướng kinh tế và quân sự không thể ngăn cản của Trung Quốc và sự mất quyền lực tương đối về phía Hoa Kỳ là dựa trên các giả định và dự đoán, nhưng Trung Quốc thực sự là quốc gia duy nhất có khả năng đe dọa đến địa vị của Hoa Kỳ. Người ta lập luận rằng sự thay đổi quyền lực có thể gây nguy hiểm cho sự ổn định của hệ thống quốc tế, nếu cường quốc chiếm ưu thế và cường quốc đang lên không có khả năng đạt được sự hiểu biết về quản trị và lãnh đạo trong hệ thống quốc tế. Đây là hàm ý của lý thuyết chuyển đổi quyền lực đã được thảo luận sôi nổi ở cả hai quốc gia và trong những năm gần đây đã tô màu vào cuộc tranh luận công khai dưới chiêu bài “Cái bẫy Thucydides”. Bản thân lý thuyết đó đã có vấn đề, sự giải thích về lý thuyết này gây nhiều tranh cãi. Nhưng trong một khuôn khổ diễn giải, nó ảnh hưởng đến nhận thức của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Một mặt, khuôn khổ này nêu bật những rủi ro của quá trình chuyển đổi, mặt khác, khuôn khổ này cho thấy những xung đột riêng lẻ có tính chất khu vực hoặc địa phương hơn là kết hợp lại thành một cuộc xung đột bá quyền toàn cầu- On the one hand this framework highlights the risks of a transition, on the other it sees individual conflicts of a more regional or local nature coalescing to a global hegemonic conflict ."





* SWP: Quan điểm của Quốc hội Mỹ



"Quốc hội Hoa Kỳ có xu hướng ủng hộ và tăng cường quan điểm cứng rắn của Hành pháp đối với Trung Quốc, thay vì hạn chế nó. Điều này đúng cho cả hai đảng. Đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Quốc hội và hầu như tất cả các ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã tuyên truyền các chính sách tương tự như Trump về Trung Quốc, ngay cả khi họ chỉ trích phong cách chính trị của ông ta bằng các tweet và cáo buộc ông ta bỏ bê đồng minh Châu Á và Châu Âu. Chuck Schumer, Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện khối Dân chủ, cho biết vào tháng 5 năm 2019: “Chúng ta phải có các chính sách cứng rắn và mạnh mẽ chống lại Trung Quốc nếu không họ sẽ tiếp tục đánh cắp hàng triệu việc làm của người Mỹ và hàng nghìn tỷ đô la Mỹ- “We have to have tough, strong policies against China or they’ll continue to steal millions of American jobs and tril­lions of American dollars.”

"Các sáng kiến và đề xuất của Quốc hội phản ánh tâm trạng đang thay đổi trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Nhưng những tuyên bố chỉ trích Trung Quốc của các chính trị gia của cả hai đảng đã có ảnh hưởng lớn đến tâm trạng công chúng trước khi Trump đắc cử- But China-critical statements by politicians from both parties already had a great in­flu­ence on the public mood before Trump was elected..

* SWP: Phong cách lãnh đạo của Donald Trump



"Tổng thống Hoa Kỳ Trump tự thể hiện mình là một "người tạo ra thỏa thuận", một "nhà đàm phán cứng rắn", ông ta tin tưởng vào kỹ năng đàm phán của chính mình hơn là vào những kỹ năng của bộ ngoại giao."



"Liên quan đến các thỏa thuận giữa cá nhân với các nguyên thủ quốc gia khác và các nghi thức công nhận lẫn nhau trong riêng tư, thay thế cho các hiệp ước và thỏa thuận giữa các nước và các bộ. Do đó, phong cách lãnh đạo của Trump phản ánh tất cả những mâu thuẫn của những kỳ vọng không đồng nhất đều tùy thuộc vào sự thể hiện quyền tự hành động của cá nhân- demonstrate personal autonomy of action . Bộ máy ngoại giao ít có cơ hội tiết chế việc này, việc sửa sai còn ít hơn - The diplomatic apparatus has little chance of moderating this, still less correcting. "



"Chính sách đối ngoại của Trump trông có vẻ tầm thường một cách đáng sợ thay vì hoàn toàn điên rồ, nó đang khiến Hoa Kỳ mắc phải một tình trạng không khác gì huyết áp cao không được điều trị. Những thất bại to lớn trong chính sách đối ngoại giống như những cơn đau tim: sự gián đoạn bất ngờ và nguy hiểm sau nhiều năm bị bỏ bê và những căn bệnh tiềm ẩn- Enormous foreign-policy failures are like heart attacks: unexpected and dangerous discontinuities following years of neglect and hidden malady . Nhịp đập chóng mặt và đau nhói mà người ta cảm thấy hôm nay có thể báo trước điều gì đó tồi tệ hơn nhiều vào ngày mai - The vertigo and throbbing pulse one feels today augur something much worse tomorrow." [2]

Phần trên theo viện nghiên cứu chính trị SWP tại nước Đức:" Quốc hội Hoa Kỳ có xu hướng ủng hộ và tăng cường quan điểm cứng rắn của Hành pháp... " Điều này đúng hay sai có thể kiểm chứng qua các dự luật về chính sách ngoại giao và quốc phòng được lưỡng viện quốc hội thông qua trong quá khứ cũng như hiện tại không phân biệt Cộng Hòa hay Dân Chủ. Thí dụ:

- Năm 1964 - Gulf of Tonkin Resolution - "Việt Nam bị cuốn vào một cuộc nội chiến kéo dài nhiều thập kỷ, và Nghị quyết Vịnh Bắc Việt là khởi đầu cho sự tham gia chính thức của Hoa Kỳ vào Chiến tranh Việt Nam, với mục tiêu đã nêu là ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản trong khu vực. Nghị quyết được đồng loạt thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ và chỉ với hai phiếu phản đối tại Thượng viện Hoa Kỳ- It passed unanimously in the U.S. House of Representatives, and with only two opposing votes in the U.S. Senate.." [3]



- Năm 2018 - Asia Reassurance Initiative Act of 2018 - " ARIA hậu thuẫn rõ ràng cho việc Mỹ can dự vào các vấn đề đa phương như tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, thương mại và đặc biệt ủng hộ Sáng Kiến Hạ Nguồn Sông Mê Kông, ủng hộ việc Mỹ tham gia vào các "hiệp định thương mại đa phương, song phương hay khu vực có khả năng giúp tăng công ăn việc làm và phát triển kinh tế ở Mỹ…Việc Mỹ nỗ lực tìm kiếm hậu thuẫn từ đồng minh trong khu vực thông qua đạo luật Sáng Kiến Trấn An Châu Á ARIA có thể là vấn đề nhức đầu cho Trung Quốc", làm gay gắt thêm sự cạnh tranh Mỹ-Trung ở châu Á, đặc biệt trên Biển Đông". Dự luật được lưỡng viện thông qua mà số phiếu chống đối chỉ đếm trên đầu ngón tay, và TT Trump ký ban hành ngày 31.12.2018. [4]



- Năm 2020- National Defense Authorization Act & Pacific Deterrence Initiative - "D ự thảo ngân sách quốc phòng năm 2021 mang tên "Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng" (2021 FY NDAA) do Thượng viện Mỹ soạn thảo đã đưa thêm nội dung “Pacific Deterrence Initiative” (Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương) vào dự thảo ngân sách. Dự luật đã đề cập đến phương hướng chung nhằm kiềm chế Trung Quốc thông qua "Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương" PDI. Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã đề cập đến bản "Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương" nhằm mục đích gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc, rằng: Mỹ sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực. Ngoài ra, Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2021 cũng bao gồm một số điều khoản nhằm ngăn chặn các hành vi ác ý của Trung Quốc; ngăn cản Trung Quốc sở hữu tài sản trí tuệ, công nghệ và dữ liệu quốc phòng nhạy cảm. Bản văn cũng tái khẳng định Mỹ cam kết và ủng hộ đối với các đồng minh và đối tác như Đài Loan, Ấn Độ, Việt Nam và Nhật Bản. [5]