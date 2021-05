Bác Sĩ Fauci Nói Mỹ Sắp Nới Lỏng Hạn Chế Đeo Khẩu Trang Bên Trong

Một bản phúc trình mới phổ biến từ viện nghiên cứu Center for the Study of Hate and Extremism tại đại học California State University San Bernadino cho thấy thành phố Vancouver (Canada) có trường hợp tội phạm chống người gốc Á trong năm 2020 cao hơn bất kỳ thành phố nào ở Bắc Mỹ.