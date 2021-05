Thư gửi hoa sen” nhân ngày lễ mẹ từ một cô gái Việt

Mừng Ngày Lễ Mẹ và Tháng Di Sản Người Mỹ Gốc Á qua một video tri ân những bà mẹ di dân.





LOS ANGELES - Ngày 7 tháng 5 năm 2021 - Trong “Thư Gửi Hoa Sen”, Quyenzi Pham, người sáng lập công ty tiếp thị đa văn hóa (QR8 Group, LLC) và là con gái của một gia đình di dân người Mỹ gốc Việt, bày tỏ lòng kính trọng đối với mẹ của mình thông qua cách kể chuyện, hồi tưởng qua những hình ảnh của các người con trai, con gái người Mỹ gốc Á và bà mẹ của họ. Bức thư ban đầu được chia sẻ đến khán thính giả bằng ứng dụng CLubhouse từ chính cô Quyenzi Phạm trong chương trình gây quỹ của Lullaby Room do chính người dẫn chương trình nổi tiếng trước đây của Lullaby Room, Axel Mansoor; nhằm nâng cao nhận thức về #StopAsianHate và hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận của người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương AAPI.

Theo một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu về Chủ Nghĩa Thù Hận và Cực Đoan, trong khi tội ác từ lòng thù hận ở 16 thành phố lớn nhất của Mỹ đã giảm tổng thể 7% vào năm 2020, thì tội phạm nhắm vào người châu Á lại tăng lên khoảng 150%. Sau vụ xả súng hàng loạt xảy ra ở Atlanta, dẫn đến cái chết của 8 nạn nhân, 6 trong số đó là phụ nữ châu Á; Quyênzi Phạm cũng như bao nhiêu người con gái, con trai người Mỹ gốc Á đều bị sốc nặng và lo lắng cho sự an toàn của cha mẹ mình. Cô đã viết một bức thư cho mẹ, Bà Phạm Đặng Kim Hoa, chia sẻ rộng rãi và công khai nhằm nâng cao tinh thần cộng đồng với niềm hãnh diện về di sản của mình.

“Người châu Á, đặc biệt là phụ nữ trong cộng đồng của chúng tôi, đã vô hình và bị gạt bỏ quá lâu. Bức thư của tôi được viết để tôn vinh mẹ tôi và kể lại những câu chuyện đẹp đẽ về các gia đình người Mỹ gốc Á Châu, họ là một sợi dây liên kết không thể thiếu trong kết cấu của đất nước này. Bức Thư Gửi Hoa Sen nói về tất cả những người mẹ di dân của chúng ta, và tình yêu và lòng biết ơn mà cuối cùng chúng ta có thể chia sẻ khi trưởng thành, đối với những hy sinh mà họ đã dành cho chúng ta."

Sau khi đọc lá thư kết thúc cuộc gây quỹ kéo dài 12 giờ của Stand With Asians trên Facebook Live; lá thư đã truyền cảm hứng cho Giám đốc Kevin Seo của Công ty Littlefield, và bức thư được thâu hình thâu âm thành một video để có thể lan truyền rộng rãi. Video gồm những những bức ảnh của những ngày đầu tiên những đứa trẻ người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương đặt chân đến Hoa Kỳ cùng với mẹ, bà và cả những người cha đơn thân đã nuôi dạy chúng. Trong số các bức ảnh có nhà thiết kế nội thất Kahi Lee và mẹ cô, Cathy Kimm; nhà sáng lập hai công ty Bites and Bashes, Crystal và Julie Coser; cũng như cặp mẹ và con gái người Việt hiện được giới sử dụng truyền thông xã hội yêu thích The Mama Mai và Jeannie Mai. Cả Quyenzi và mẹ của cô cũng xuất hiện trong video, được quay tại căn nhà kiểu Pháp ở ngay tại quận Cam, California. Ở cuối video là lời kêu gọi hành động: #MakeAsiansVisible hay #NgườiMỹGốcÁLênTiếng bằng cách hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trực tiếp giúp đỡ cộng đồng người Mỹ gốc Á AAPI: New-Breath.org, GoldHouse.org và HateIsAVirus.org.

Seo nói rằng: "Tôi là con, là chồng và là cha của hai cậu bé người Mỹ gốc Á. Là thành viên điều hành của một nhóm sản xuất video quốc gia, ý định của tôi là tạo ra nội dung để tôn vinh văn hóa châu Á thông qua cách thể hiện và kể chuyện. Bức thư của Quyenzi rất cá nhân , nhưng nó gây được tiếng vang với rất nhiều người khi họ nghe được. Chúng tôi biết rằng đây là thông điệp chúng ta cần phải nói và chia sẻ với thế giới bằng tất cả tâm tình, bằng hình ảnh. Đồng thời, chúng tôi muốn truyền cảm hứng cho người nghe, người xem, giúp cho họ tiến tới hành động. Videona2y thực sự tôn vinh cộng đồng người Mỹ gốc Á (AAPI) và góp tiếng nói cho nền tảng của cộng đồng chúng ta, những người mẹ của chúng ta.”

Xin nhấn vào các đường dẫn sau để xem video:

Link to Video

Link to YouTube Video