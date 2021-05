Các quan chức tiểu bang, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà ủng hộ trong cộng đồng sẽ có cơ hội tiếp xúc với báo chí và truyền thông về cập nhật tin tức covid-19

Nhằm mục đích cung cấp thông tin trung thực và đáng tin cậy cho các cộng đồng người Mỹ gốc Á và các quốc đảo Thái Bình Dương

The State of California (Bang California) và The Center at Sierra Health Foundation (Trung tâm tại Tổ chức Y tế Sierra) đã hợp tác tổ chức một loạt các cuộc họp báo trên toàn bang với các quan chức bang, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và những nhà ủng hộ trong cộng đồng để thảo luận về cách các cộng đồng người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) có thể tiếp tục giữ an toàn, kế hoạch của bang để mở cửa trở lại vào ngày 15 tháng 6, và tính an toàn và hiệu quả của vắc xin COVID-19 cho mọi lứa tuổi.