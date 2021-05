Bà Cấn Thị Thêu và Con Trai Trịnh Bá Tư Bị Tòa Án CSVN Kết Án 8 Năm Tù và 3 Năm Quản Chế Cho Mỗi Người

Hà Nội vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo của người dân và đó là lý do để Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo (CPC), theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Năm, 22 tháng 4 năm 2021.