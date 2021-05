Vì Phổ Biến Sách Của Nhà Xuất Bản Tự Do, Ông Nguyễn Bảo Tiên Đã Bị Bắt Giam Tại Phú Yên

Công an tỉnh Phú Yên công bố lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Bảo Tiên. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

PHÚ YÊN, VN – Chỉ vì nhận và giao sách của Nhà Xuất Bản Tự Do mà ông Nguyễn Bảo Tiên tại tỉnh Phú Yên đã bị bắt giam vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 với tội danh “phát tán tài liệu chống nhà nước,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 5 tháng 5. Bản tin của Đài RFA cho biết thêm chi tiết về việc này như sau.

Một người tên Nguyễn Bảo Tiên bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố và bắt giam vào ngày 5/5 với cáo buộc có hành vi phát tán tài liệu chống Nhà nước.

Mạng báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh loan tin trong cùng ngày, dẫn nguồn tin riêng. Theo đó, Nguyễn Bảo Tiên, 35 tuổi, ngụ tại Phường 4, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bị khởi tố về tội ‘làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam’ theo Đều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2015.

Cơ quan Điều Tra cho rằng Nguyễn Bảo Tiên chủ động nhắn tin, nhận phát tán sách cho Nhà Xuất Bản Tự Do, tổ chức hoạt động xuất bản mà cơ quan chức năng chưa cho phép.

Cụ thể theo Cơ quan Điều tra từ tháng 8 đến tháng 10/2019, Nguyễn Bảo Tiên nhận 68 bưu phẩm có những cuốn sách bị cho mang nội dung ‘tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống Nhà nước CHXHCNVN’. Trong số nhận được, có 24 bưu phẩm được chuyển đến cho người khác.

Cơ quan Điều Tra thu giữ 23 bưu phẩm còn tại nhà của Nguyễn Bảo Tiên.

Nhà Xuất bản Tự do ra đời vào ngày 14/2/2019 chuyên in ấn và phát hành những sách mà cơ quan chức năng Việt Nam cáo buộc mang nội dung chống đối. Trên Fanpage chính thức, Nhà Xuất Bản Tự Do nêu rõ: “hoạt động độc lập, với hoạt động chính là xuất bản và phát hành các ấn phẩm không chịu sự kiểm duyệt của chính quyền Việt Nam. Những ấn phẩm này được phát hành thông qua hình thức bán và cho tặng miễn phí.”

Vào tháng 6/2020, Nhà Xuất bản Tự do được Hiệp hội các Nhà Xuất bản Quốc tế (IPA) trao giải thưởng Prix Voltaire vì sự cống hiến và lòng can đảm mẫu mực.

Một trong những tác giả có sách do Nhà Xuất bản Tự do in và phát hành đến người đọc là Cô Phạm Đoan Trang, Cô hiện đang bị giam giữ với cáo buộc ‘làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN’ theo điều 117 như người vừa bị bắt Nguyễn Bảo Tiên.