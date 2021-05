Từ cuộc điều tra Hunter Biden và vụ khám xét nhà luật sư Giuliani, đến thỏa hiệp giữa Newsmax TV với Dominion

* Fox News không chịu trách nhiệm và tự hào về việc loan tin bầu cử



* Newsmax TV không tìm thấy bằng chứng về việc thao túng máy bỏ phiếu

* AP: Cuộc khám xét tìm thông tin liên quan đến cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine. { TMN: DOJ nhờ luật sư bên ngoài xem xét bằng chứng tịch thu tại nhà Giuliani [12] }

* Thứ trưởng BNG: Bộ bị áp lực từ Tổng thống để sa thải bà Đại sứ Mỹ tại Ukraine trong khi bà ta không làm gì sai.





Vào ngày 28.04.2021 vừa qua nhân viên FBI đến khám xét nhà luật sư Giuliani cựu cố vấn TT Trump, hai ngày sau theo Law & Crime 30.04.2021:"Newsmax đã đạt được một thỏa thuận bí mật và xin lỗi nhân viên Dominion, trong vụ kiện về tội phỉ báng vào tháng 12 , đã loan truyền thuyết âm mưu nhằm ủng hộ Trump hầu làm vật tế thần cho sự thất bại của tổng thống thứ 45."[1] . Trong vụ xét nhà của nhân viên công lực Liên Bang, ông " Giuliani cho biết rằng FBI rõ ràng không quan tâm đến ổ cứng điện tử từ máy tính xách tay của Hunter Biden". Sự việc gây sự chú ý của dư luận, phần tóm lược sau người viết dựa vào các bản tin của các cơ quan truyền thông như Fox News, New York Post thuộc cánh hữu, và của AP, NPR và Law & Crime khuynh hướng trung dung ( không thiên tả, không thiên hữu).



** Về vụ kiện của Dominion và Smartmatic Về vụ hai hãng sản xuất máy kiểm phiếu bầu là Dominion và Smartmatic kiện một số người và một vài cơ quan truyền thông về vụ loan tải thông tin sai lạc đã gây thiệt hại cho hai công ty này... * Phản ứng của Fox News

Sau khi vụ kiện cáo được báo chí loan tải, phía cơ quan truyền thông Fox News phổ biến bản thông cáo báo chí bác bỏ vụ kiện của Smartmatic vì cho rằng hành động này là vô ích:“ Nếu Tu chính án đầu tiên có ý nghĩa, thời điều đó có nghĩa là Fox không thể chịu trách nhiệm về việc loan tải và bình luận một cách công bằng về các cáo buộc cạnh tranh trong một cuộc bầu cử sôi nổi và còn tranh tụng tích cực. Chúng tôi tự hào về việc loan tin bầu cử của chúng tôi, một trong những truyền thống cao nhất của báo chí Hoa Kỳ.” [2] * Phản ứng của Newsmax TV... Xin lỗi Dominion

Khác với quan điểm trên của Fox News, cơ quan truyền thông Newmax TV phổ biến thông cáo báo chí (30.04.2021):

" Newsmax muốn làm rõ phạm vi của mình về Tiến sĩ Coomer và lưu ý rằng mặc dù Newsmax ban đầu loan tin về các tuyên bố của các luật sư ủng hộ Tổng thống Trump rằng Tiến sĩ Coomer đã đóng vai trò trong việc thao túng máy bỏ phiếu Dominion, phần mềm bỏ phiếu Dominion về cuộc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Newsmax sau đó không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy những cáo buộc về việc thao túng máy bỏ phiếu là đúng. Sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020, nhiều tiểu bang tranh chấp về kết quả bầu cử đã tiến hành kiểm phiếu và kiểm toán rộng rãi, và mỗi tiểu bang này đều chứng nhận kết quả là hợp pháp và hoàn hảo." "Newsmax không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Tiến sĩ Coomer đã can thiệp vào máy kiểm phiếu của Dominion hoặc phần mềm kiểm phiếu bằng bất kỳ phương cách nào khác- Newsmax has found no evidence that Dr. Coomer interfered with Dominion voting machines or voting software in any way". "Thay mặt cho Newsmax, chúng tôi xin lỗi về bất kỳ tổn hại nào mà việc loan tải tin tức của chúng tôi về những cáo buộc chống lại Tiến sĩ Coomer có thể đã gây ra cho Tiến sĩ Coomer và gia đình của ông ta- On behalf of Newsmax, we would like to apologize for any harm that our reporting of the allegations against Dr. Coomer may have caused to Dr. Coomer and his family. Để biết thêm về điều này, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại Newsmax.com và đọc “Sự thật về Dominion, Smartmatic mà bạn nên biết.” [3] Trong phần kết luận của Law & Crime", Steve Skaroulis, luật sư của Coomer, đã xác nhận việc dàn xếp trong email gửi tới Law & Crime, nhưng ông nói rằng các điều khoản của thỏa thuận là bí mật- but he said that the terms of the deal are confidential . Thông cáo về việc tự nguyện hủy bỏ vụ kiện viết rằng Coomer và Newsmax đã "giải quyết đầy đủ và cuối cùng về các tranh chấp giữa họ - “fully and finally settled the disputes among them.” ." Vụ kiện vẫn diễn ra đối với các bị cáo còn lại- The lawsuit remains active as to the remaining defendants." . [1]

Phía Newsmax TV xác nhận Dominion không " can thiệp vào máy kiểm phiếu của Dominion hoặc phần mềm kiểm phiếu bằng bất kỳ phương cách nào khác " liệu sẽ là lợi thế cho các vụ kiện khác "đối với các bị cáo còn lại" hay không?







** Vụ FBI khám xét nhà LS Giuliani



Theo Fox News:" Các nhà điều tra liên bang đã thực hiện lệnh khám xét nhà cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani, thu giữ các thiết bị điện tử, nguồn tin xác nhận với Fox News. Cuộc đột kích vào nhà của Giuliani, lần đầu tiên được New York Times đưa tin, diễn ra khi các nhà chức trách liên bang đang điều tra xem liệu ông ta có vi phạm luật hay không trong thời gian thay mặt chính quyền Trump vận động các quan chức Ukraine vào năm 2019. Giuliani từng là luật sư riêng của cựu Tổng thống Donald Trump về một số vấn đề quan trọng. Theo luật sư của Giuliani là Robert Costello, bảy nhân viên FBI đã đến căn nhà lúc 6 giờ sáng hôm thứ Tư, và ở lại trong khoảng hai giờ. Các đặc vụ đã thu giữ một số thiết bị điện tử bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động."

Costello nói với Fox News: “Điều này là hoàn toàn không cần thiết, đồng thời tuyên bố rằng cuộc đột kích được thực hiện để“ khiến anh ta trông giống như một tên tội phạm nào đó ”. Lệnh này được đưa ra dựa trên sự nghi ngờ rằng Giuliani đã vi phạm Đạo luật Ghi Danh Đại Diện Nước ngoài (FARA) trong việc vận động hành lang thay mặt cho Ukraine. FARA yêu cầu các cá nhân thông báo cho Bộ Ngoại giao nếu họ đang hoạt động như một đại diện của nước ngoài.

FBI nói với Fox News rằng họ không thể bình luận gì về vấn đề này và văn phòng Công tố Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York cũng từ chối bình luận. Giuliani bị cho là tác nhân thúc đẩy Trump yêu cầu Ukraine điều tra ứng cử viên khi đó là Joe Biden và con trai ông ta là Hunter - Giuliani was instrumental in Trump's push to have Ukraine investigate then-candidate Joe Biden and his son Hunter liên quan đến công ty năng lượng Burisma Holdings, nơi Hunter Biden phục vụ trong hội đồng quản trị." [4]

* Mục đích của cuộc khám xét



Theo hãng thông tấn Associate Press:" Câu hỏi về việc liệu có nên thực hiện lệnh khám xét về hồ sơ Rudy Giuliani đặt ra tại Bộ Tư pháp vào những tháng cuối của chính quyền Trump, đã gây chia rẽ giữa các quan chức tại New York và Washington và hồ sơ này vẫn chưa được giải quyết cho đến khi nhóm lãnh đạo mới tiếp quản."

"Các công tố viên ở New York muốn tống đạt lệnh truy nã vào mùa thu năm ngoái đối với Giuliani. Nhưng yêu cầu đó đã bị các quan chức trong văn phòng phó tổng chưởng lý ở Washington từ chối.



"Để có được lệnh từ thẩm phán, các công tố viên cần phải trình bày nguyên nhân và chứng cớ mà Giuliani đã vi phạm pháp luật. Trong khi ông ta đã phủ nhận tất cả các hành vi sai trái và hôm thứ Năm đã lên tiếng hầu làm mất uy tín của cuộc điều tra. Phía các nhà điều tra cho biết họ đang tiến hành một cuộc điều tra FARA, luật sư của Giuliani, Robert Costello cho biết. Ít nhất một trát đòi nhằm tìm kiếm thông tin liên quan đến Marie Yovanovitch, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, người đã bị cách chức hai năm trước theo lệnh của Trump. Yovanovitch là nhân vật trung tâm trong vụ luận tội đầu tiên chống lại Trump, đã nêu chi tiết về một chiến dịch bôi nhọ của Giuliani và các đồng minh khác của Trump trước khi Bà bị loại khỏi công việc vào năm 2019." [5]

* Cuộc điều trần trước QH của cựu Đại Sứ Mỹ tại Ukraine



Phần trên theo hãng thông tấn AP, thì cuộc khám xét có liên quan đến vai trò của Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine, vì vậy để bạn đọc có cái nhìn khái quát của vấn đề, người viết lại tóm lược bản điều trần trước Quốc Hội của cựu Đại Sứ Mỹ tại Ukraine bà Marie Yovanovitch ngày 04.11.2019:

" Có một số sự kiện xảy ra sau khi tôi được gọi về Mỹ từ Ukraine. Các sự kiện này bao gồm cuộc gọi vào ngày 25 tháng 7 của Tổng thống Trump với Tổng thống Zelensky: tất cả các cuộc thảo luận trên phía báo chí đã nói đến cuộc điện thoại đó; và các cuộc thảo luận liên quan đến sự trì hoãn về khoản viện trợ an ninh cho Ukraine vào mùa hè năm 2019. Các việc đó đã xảy ra sau khi tôi rời Ukraine.

Đối với các sự kiện trong nhiệm kỳ của tôi ở Ukraine. Tôi thực sự muốn nói rõ và tôi muốn khẳng định rõ ràng rằng tôi chưa bao giờ, trực tiếp hoặc gián tiếp, đã từng được chỉ đạo, hay đề xuất hoặc theo bất kỳ cách nào khác để yêu cầu bất kỳ chính phủ hoặc quan chức chính phủ nào ở Ukraine hoặc cơ quan khác để yêu cầu họ ngừng các cuộc điều tra hoặc ngừng truy tố về tội tham nhũng. Như ông Lutsenko, cựu tổng công tố viên Ukraine, gần đây cho rằng tôi nói với ông ấy về danh sách người không được truy tố là hoàn toàn sai. Và đó là câu chuyện mà chính ông Lutsenko đã rút lại lời tuyên bố đó - verbally told him a do-not-prosecute list is completely false. And that is a story that Mr. Lutsenko himself has since retracted .

Không kém phần hư cấu về quan điểm cho rằng tôi không trung thành với Tổng thống Trump. Tôi đã đọc cáo buộc này trên các phương tiện truyền thông rằng tôi đã nói với các đại sứ quán của chúng tôi rằng hãy phớt lờ lệnh của Tổng thống vì ông ấy sắp bị luận tội. Cáo buộc đó là sai. Tôi chưa bao giờ nói những điều như vậy với các đồng nghiệp tại đại sứ quán của tôi hoặc bất kỳ ai khác. Tiếp theo, chính quyền Obama đã không yêu cầu tôi giúp đỡ về chiến dịch tranh cử của Clinton, hoặc làm tổn hại đến chiến dịch tranh cử của Trump, và nếu họ có ra lệnh, tôi sẽ không bao giờ thực hiện. Tôi chưa bao giờ gặp Hunter Biden, cũng như không có bất kỳ cuộc trò chuyện trực tiếp hay gián tiếp nào với anh ta. Tất nhiên, tôi đã gặp vài lần trong thời gian cựu Phó Tổng thống Biden cầm quyền, nhưng cả ông ta và chính quyền trước đó đều không bao giờ trực tiếp hoặc gián tiếp nêu ra vấn đề Burisma hoặc Hunter Biden với tôi.

Đối với Thị trưởng Giuliani, tôi nhớ là tôi có tiếp xúc với ông ấy, tổng cộng là ba lần liên quan đến các sự kiện được đề cập trên. Tôi không biết về động cơ nào khiến ông Giuliani tấn công tôi. Nhưng những cá nhân được nêu tên trên báo chí có liên hệ với ông Giuliani, họ cho rằng tôi là nhân tố cản trở các tham vọng của họ bởi chính sách chống tham nhũng của chúng tôi tại Ukraine.



Vào cuối tháng Tư, tôi đột ngột được yêu cầu trở về Washington từ Ukraine. Lý do tại sao tôi lại kết thúc đột ngột như vậy. Tôi cũng muốn tìm hiểu điều đó. Tôi đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao, người đã thông báo cho tôi về việc kết thúc nhiệm kỳ của tôi -. Ông ấy nói rằng Tổng thống đã mất lòng tin ở tôi và không còn mong muốn tôi làm đại sứ nữa- He said that the President had lost confidence in me, and no longer wished me to serve as an ambassador . Ông ta nói thêm rằng đã có một chiến dịch phối hợp chống lại tôi và Bộ đã bị áp lực từ Tổng thống để sa thải tôi kể từ mùa hè năm 2018- He added that there had been a concerted campaign against me, and that the Department had been under pressure from the President to remove me since the summer of 2018 . Ông ta cũng nói rằng tôi không làm gì sai và việc kết thúc nhiệm vụ của tôi không giống như những trường hợp khác- He also said that I had done nothing wrong, and that this was not like other situations .

Trước khi kết thúc, tôi phải chia sẻ với qúi vị về sự thất vọng và mất tinh thần sâu sắc trước những sự việc đã diễn ra. Tôi đã phục vụ Quốc gia này hơn 30 năm. Tôi đã tự hào được phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ với tư cách là đại diện của người dân Hoa Kỳ và phục vụ qua sáu Tổng thống khác nhau trong ba thập kỷ qua." [6]

* Phản ứng của luật sư Giuliani về vụ FBI khám xét nhà



Theo Fox News: "Giuliani kể lại việc bị đánh thức vào 6 giờ sáng Thứ Tư và có bảy nhân viên FBI chờ tại cửa nhà với lệnh khám xét."

"Tôi xem trát và nói," Bạn biết đấy, điều này thật là kỳ cục bởi vì tôi đã đề nghị giao những thứ này cho chính phủ và đã nói chuyện với họ trong hai năm ", ông ta nói với người dẫn chương trình Tucker Carlson.

“Tôi không biết tại sao họ phải làm điều này,” Giuliani nói và nhớ lại rằng các đặc vụ “có vẻ hơi hối lỗi”. "Họ rất, rất chuyên nghiệp và rất lịch sự." Các nhà chức trách liên bang đang điều tra xem Giuliani có vi phạm Đạo luật Đăng ký Đặc vụ Nước ngoài (FARA) đã không báo cáo các hoạt động bị cáo buộc khi ông ta thay mặt cho Ukraine tại Bộ Tư pháp hay không. Giuliani đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Ông ta nói với Tucker: “Lệnh khám xét là một thất bại trong việc đại diện cho một công dân hoặc quan chức Ukraine mà tôi chưa từng đại diện.

"Tôi chưa bao giờ đại diện cho một công dân hoặc quan chức Ukraine trước chính phủ Hoa Kỳ. Trong hợp đồng có một điều khoản nói rằng tôi sẽ không tham gia vận động hành lang hoặc đại diện cho nước ngoài . Tôi không làm điều đó bởi vì tôi cảm thấy nó sẽ rất nguy hại. "

Giuliani cho biết rằng FBI rõ ràng không quan tâm đến ổ cứng điện tử từ máy tính xách tay của Hunter Biden- Giuliani also noted the FBI's apparent disinterest in the electronic hard drives from Hunter Biden's laptop . 'Họ hỏi chúng là cái gì ? Tôi nói, 'Đó là những ổ cứng của Hunter Biden. Và họ nói "không, không, không."

"Lần cuối cùng, tôi hỏi họ, ' Các ông nghĩ không nên lấy đi các ổ cứng đó?' Và họ nói, 'không'. " [7]



* Ổ cứng và chiếc máy tính của Hunter Biden.



Theo bản tin của Fox News liên quan đến chiếc máy tính của Hunter Biden : " FBI tịch thu chiếc máy tính xách tay được cho là của Hunter Biden, chứa các email tiết lộ về các giao dịch kinh doanh nước ngoài của anh ta, The FBI is in possession of the laptop purportedly belonging to Hunter Biden which contained emails revealing his foreign business dealings , bao gồm các liên hệ ở Ukraine và Trung Quốc, hai quan chức chính quyền cấp cao nói với Fox News hôm thứ Ba"(20.10.2020). [8]



Một ngày sau (21.10.2020) Fox News loan tải bản tin về vụ ổ cứng và chiếc máy tính của Hunter Biden " Trát đòi của FBI đối với máy tính xách tay và ổ cứng thuộc về Hunter Biden có liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền vào cuối năm 2019, theo các tài liệu do Fox News thu được và được xác minh bởi nhiều quan chức thực thi pháp luật liên bang đã xem xét chúng." [9]

Ngoài ra theo bản tin của New York Post ngày 14.10.2020 (trước ngày bầu cử 04.11.2020 khoảng 3 tuần: "Các bức ảnh về trát đòi hầu tòa liên bang tại Delaware được trao cho tờ The Post cho thấy cả máy tính và ổ cứng đều bị FBI thu giữ vào tháng 12 - The Post show that both the computer and hard drive were seized by the FBI in December,. chủ cửa hàng sửa máy tính cho biết, ông ta đã tạo một bản sao của ổ cứng và sau đó đưa nó cho cựu luật sư của Thị trưởng Rudy Giuliani, là Robert Costello." [10]

Dựa vào các bản tin của Fox News ( dẫn chứng từ nguồn [8 &9] nêu trên ) và NY Post ( dẫn chứng từ nguồn [10] nêu trên ) liên quan đến ổ cứng và chiếc máy tính của Hunter Biden, ghi nhận một số chi tiết sau:





- Về bản chụp của trát đòi hầu tòa ghi là "SUBPOENA TO TESTIFY BEFORE A GRAND JURY" được loan tải trên NY Post, nhưng đã bị xóa số bản văn và tên người nhận trát của tòa. Nhưng trên Fox News phổ biến lại bản copy trát tòa này "SUBPOENA TO TESTIFY BEFORE A GRAND JURY" thì không bôi xóa số bản văn và tên người nhận (tên người nhận trên trát tòa này là tên chủ tiệm sửa máy tính) [11].

- Bản văn trên NY Post là cơ quan truyền thông loan tải đầu tiên về chiếc máy tính vào ngày 14.10.2020, rằng " Các bức ảnh v ề trát đòi hầu tòa liên bang tại Delaware.. .Photos of a Delaware federal subpoena given to The Post show that both the computer and hard drive were seized by the FBI in December "- nhưng trên Fox News phổ biến bản tin ngày 21.10.2020 thì lại viết "Trát đòi của FBI đối với máy tính xách tay và ổ cứng...có liên quan đến cuộc điều tra ... The FBI’s subpoena of a laptop and hard drive purportedly belonging to Hunter Biden ...in connection with a money laundering investigation in late 2019 "- Fox News kèm chứng cớ là bản copy về " Trát đòi của FBI ", nhưng tiêu đề "Trát đòi" này không phải của FBI mà là của tòa án "SUBPOENA TO TESTIFY BEFORE A GRAND JURY" ( dẫn nguồn [9] ). Liệu có nên nêu câu hỏi rằng bản trát tòa nào là real news và bản nào là fake news?

- Điểm thứ ba, Fox News loan tải ngày 20.10.2020 rằng "FBI đã tịch thu máy tính của Hunter Biden" ( dẫn nguồn [8] ) và bản tin Fox News ngày 21.10.2020 (trước ngày bầu cử 3 tuần) rằng "Trát đòi của FBI đối với máy tính xách tay và ổ cứng thuộc về Hunter Biden" ( dẫn nguồn [9] ). Nhưng trên Fox News ngày 29.04.2021 thì lại viết "FBI rõ ràng không quan tâm đến ổ cứng điện tử từ máy tính xách tay của Hunter Biden" ( dẫn nguồn [7] ) .

- Điểm thứ bốn đã có trát đòi Hunter Biden ra hầu tòa và bản copy trát đòi phổ biến trên Fox News cũng có ghi dòng chữ này "SUBPOENA TO TESTIFY BEFORE A GRAND JURY", có nghĩa là vụ việc đã chuyển giao cho tòa án xét xử ( TESTIFY BEFORE A GRAND JURY ), cùng với vật chứng là "cả máy tính và ổ cứng đều bị FBI thu giữ vào tháng 12- both the computer and hard drive were seized by the FBI in December " ( dẫn nguồn [9] ). Dựa vào các dẫn chứng trên cho thấy các "ổ cứng đều bị FBI thu giữ ", và việc chủ cửa tiệm sửa máy tính " ông ta đã tạo một bản sao của ổ cứng" trao cho ông Giuliani ( dẫn nguồn [10] ) có nghĩa là các ổ cứng đã bị FBI thu giữ, và ông Giuliani được trao cho "bản sao của ổ cứng", bản văn ghi rằng " theo các tài liệu do Fox News thu được và được xác minh bởi nhiều quan chức thực thi pháp luật liên bang đã xem xét chúng "( dẫn nguồn [9] ). Phải chăng nhân việc bị khám xét nhà và bị thu giữ máy tính, ông Giuliani mượn cơ hội này muốn trao cho FBI "bản sao của ổ cứng" của Hunter Biden, trong khi vụ việc đã được "nhiều quan chức thực thi pháp luật liên bang đã xem xét chúng " nên bị FBI từ chối? Và phải chăng việc Fox News loan tải rằng FBI "đã xem xét chúng " và trát đòi hầu tòa nêu trên đã loan tải trước ngày bầu cử 3 tuần, kết quả ƯCV Biden vẫn thắng cử, nay vẫn muốn duy trì "thuyết âm mưu" ( dẫn nguồn [1] ) "hầu làm mất uy tín của cuộc điều tra" ( dẫn nguồn [5] )? Lại xin nhường bạn đọc thẩm định vụ việc trên.

Đào Văn





