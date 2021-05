Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4

Westminnster (Thanh Huy) - - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào sáng Thứ Sáu ngày 30 tháng 4 năm 2021, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm ngày quốc hận 30 tháng Tư, vì tình hình dịch Covid-19 nên Ủy Ban chỉ tổ chức lễ đặt vòng hoa và thắp nhang tưởng niệm.

Điều hợp chương trình lễ đặt vòng hoa do chiến hữu Vũ Long Sơn Hải,





Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm, tiếp theo nghi thức đặt vòng hoa, các vòng hoa đã lần lươt đưa lên trước bàn hương án trong đó có vòng hoa của Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài, vòng hoa của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, vòng hoa của Thành Phố Westminste, vòng hoa của Thành Phố Santa Ana và vòng hoa của hội cựu nữ sinh Gia Long.



Tiếp theo ban tổ chức mời Bà Minh Huệ Phó Chủ Tịch UBXDTD và các thành viên Việt - Mỹ trong Ủy ban, LS. Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, và LS. Lê Công Tâm, Thị Trưởng Thành Phố Westminster ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Thành Phố Santa Ana ông Vicente Sarmiento cùng quý đồng hương tham dự lên làm lễ niêm hương để tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do.





Trong lời phát biểu, Thị Trưởng Sarmiento đã nói: “Tôi đến đây để chia buồn với quý vị và muốn nhấn mạnh rằng Santa Ana lúc nào cũng ủng hộ quý vị. Chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày 30 Tháng Tư bi thảm. Santa Ana có hơn 35,000 cư dân gốc Việt, và chúng tôi rất hãnh diện. Chúng tôi rất biết ơn sự hy sinh của những người đã ngã xuống, và xin nhắc nhở quý vị lúc nào cũng có một người bạn luôn ủng hộ mình là thành phố Santa Ana.”

Sau đó những vị nầy cũng đã đến thắp nhang tại tượng đài các vị tướng và tượng đài các chiến sĩ Hoàng Sa.

Cũng trong dịp tưởng niệm Quốc Hận Tháng Tư Luật Sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã từng nói: "Sau cơn lốc bụi hồng CS, may mắn thay, hơn bốn triệu người Việt Quốc Gia lưu vong trên toàn cầu nay đã trở thành thế lực đối trọng với nhà cầm quyền CSVN. Ý thức hệ tự do, dân chủ, độc lập, tôn trọng nhân quyền, luôn luôn bảo vệ nền văn hóa truyền thống từ ngàn đời của người Việt quốc gia tại hải ngoại vẫn được duy trì, phát triển và trường tồn, ngày càng vững mạnh cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng qua thời gian."Đặc biệt lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, nền Vàng Ba Sọc Đỏ, nay là biểu tượng tinh thần của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vẫn ngạo nghễ tung bay trên nền trời thế giới, là niềm kiêu hãnh của người Việt quốc gia trong 45 năm qua mà lá cờ máu của CSVN không bao giờ thay thế được."Trong suốt 46 năm, con dân người Việt quốc gia tại hải ngoại, hàng năm cứ đến ngày 30 tháng Tư, đều cử hành lễ Truy Điệu Tháng Tư Đen, để không quên Quốc Hận, để tưởng nhớ công đức của Tiền Nhân cùng anh linh các chiến sĩ Quân Lực VNCH đã anh dũng hy sinh bảo vệ tự do và an bình cho người dân tại miền Nam kể từ khi đất nước thoát khỏi ách nô lệ Thực Dân, để thương tiếc đồng bào ruột thịt đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do.”"Đặc biệt tại Quận Cam, nơi quy tụ người Việt quốc gia nhiều nhất, đã định cư tại đây trong hơn 4 thập niên qua, đồng thời cũng là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại. Do đó Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4 luôn luôn được tổ chức với tất cả sự trang nghiêm và long trọng…30 tháng tư còn là một ngày giỗ lớn, linh thiêng nhất, được khắc ghi trong tâm khảm của bất cứ người Việt Nam nào yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền. Người Việt Quốc Gia chân chính chúng ta hãnh diện trong việc tổ chức ngày Lễ Tưởng Niệm trọng đại này…”