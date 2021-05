Dịch Vũ Hán và Hiện Tượng Mới Xã Hội Pháp

Hiện tượng mới trên mặt truyền thông hiện nay ở Pháp rất đáng chú ý . Có 2 tuần báo lớn Le Point và Le Nouvel Observateur, và 2 cuốn sách, một của tác giả người Ý, Giáo sư Joseph Trito chuyên về vi trùng học, vừa xuất bản, xác nhận nguồn gốc của Covid-19 là phòng thí nghiệm vũ hán, đúng theo thuyết của Giáo sư người Pháp Montagnier đã từng bị « giới khoa học gia » bác bỏ. Và cuốn kia là « SARS-CoV-2, Aux origines du mal » của ký giả Brice Perrier của Le Point, sẽ phát hành ngày mùng 5 tháng 5 tới đây, cực lực bài bác thuyết Covid-19 là phát xuất từ loài dơi qua con pangolin rồi truyền qua người từ chợ bán thú hoang dã Vũ hán, mà quả quyết do phòng thí nghiệm vũ hán . Covid-19 là sản phẩm do con người chế tạo tại phòng thí nghiệm, phát xuất ra ngoài, có thể do sự bất cẩn nếu không phải do mục tiêu chánh trị.

Nhưng hôm nay, Cỏ May tôi muốn giới thiệu với bạn đọc hai hiện tượng mới xã hội Pháp rất đáng để ý vì không biết những nơi khác cũng đang bị tai vạ dịch vũ hán như Pháp mà có hay không ?





Chúng tôi chán lắm rồi. Mặc kệ

Ông T.T. Macron vừa công bố lịch giải tỏa lệnh cấm lưu thông và giới nghiêm vào tháng 6 tới .

Tháng 5 sẽ cho phép mở cửa café và nhà hàng nhưng ở mái hiên, bên trong còn hạn chế số người . Đi lại dễ hơn .

Sau hơn một năm, mọi sanh hoạt xã hội Pháp bị giới hạn nghiêm nhặc đã làm cho dân chúng, nhứt là giới trẻ, bị khủng hoảng tâm thần . Cả ở trẻ con, người ta ghi nhận có những dấu hiệu lạ như sợ hải lộ ra trên mặt, không dám ngủ một mình, kém ăn, thấy mang mặt nạ sợ hoặc trái lại, không chịu cha mẹ bỏ mặt nạ ra,...

Thế mà trong thời gian cấm cửa, vẫn có những buổi tụ họp ăn nhậu, ca hát lén lút, qui tụ khá đông, cả năm bảy trăm người qua mạng internet . Cách nay không lâu, có tin, thoáng qua trên màn ảnh TV 15 « một số tay to mặt bự, Dân biểu và cả Tổng trưởng, hẹn nhau ăn nhậu chui tại một nhà hàng sang ở Paris, có Caviar và Champagne » đã không tránh khỏi dư luận chú ý xì xào, Bộ Nội vụ ra lệnh điều tra gắp . Tới nay chưa nghe nói sự thật như thế nào !

Nên hiểu dân Pháp sáng ra không tạc qua café và chiều đi làm về, cũng không ghé qua café làm một vài ly, đấu láo với dân cùng điệu nghệ, là khổ sở vô cùng . Còn ác hơn thầy chùa trong thời gian khổ hạnh nữa . Thà chết sướng hơn !

Cho nên giới trẻ Pháp, đã phải chịu hơn một năm cấm cửa, không café, không nhà hàng, không ciné, không tụ tập ăn nhậu, ca hát,... đã muốn khùng lên « Chán lắm ! Mặc kệ ! » .

Thật ra họ thấy khô tâm vì không biết được quan hệ chết sống của họ thay đổi thế nào với dịch vũ hán ? Hằng ngày có hằng trăm người chết vì virus vũ hán là thực tế mà mọi người phải nhắm mắt để sống . Sống với Covid hay sống vì Covid ? Có phải đó là một vấn đề sống còn về mặt tâm lý không ?





Hôm nay, chánh phủ tuần tự bãi bỏ lệnh « cấm cửa » để mong vảng hồi đời sống xã hội bị đông lạnh từ hơn một năm nay tuy mỗi ngày vẫn có lối 300 người chết, hơn 6000 người nằm phòng hồi sinh, vài chục ngàn người bị lây nhiễm .

Người ta nhìn con số hơn 100 000 người chết sau hơn một năm bị dịch cũng chỉ là một con số thống kê có giá trị thuần toán học mà thôi . Bởi tự do cá nhơn bị giới hạn nghiêm nhặc, những thói quen bị đè nén, biểu lộ tình cảm thông thường cũng bị thay đổi, ...thì nằm nhà thương, thở oxy, chết, tất cả đều trở thành thứ yếu . Không còn quan trọng gì nữa hết .

Một thanh niên giải bày « Cảm nhận của tôi hôm nay là mọi người chán nản lắm rồi và họ đang muốn sống . Sống thật sự . Sống đầy đủ cho họ . Sống cái đả . Có bị virus vũ hán, mặc kệ » .

Như vậy phải chăng đó là thái độ phản ứng quyết liệt với dịch vũ hán ? Do bị mất tinh thần . Người ta muốn thoát khỏi cái chết lần mòn, chậm chạp bằng cách chọn cái chết ngay, cái chết đau đớn của virus vũ hán ?

« Mặc kệ » nói lên cái chán chường đang đè nặng họ . Nó hàm ý nguy hiểm .





Không sợ chết là một tín hiệu xấu . Liều mạng . Vì khi người ta sợ chết, người ta cắn răng chịu đau đớn, chính là lúc người ta sống . Muốn sống bằng mọi giá .

Theo nhà phân tâm học Gérard Apfeldorfer , có hiện tượng trên « vì sự cấm cửa liên tiếp và kéo dài đã giết sự sống xã hội . Trước tiên, mọi người lấy làm lo lắng . Kế đó họ suy sụp » .

Sự « cấm cửa » còn ảnh hưởng mạnh đến đời sống bộ não của chúng ta . Ở một đứa bé thiếu tình thương, trí nhớ và cảm xúc của nó sẽ bị tổn thương nhanh chóng . Còn người già thì sự hoạt động của cơ thể sẽ chậm lại khi họ bị cô lập, làm cho họ biếng ăn, lười uống và suy yếu dần .

Theo kết quả điều tra hồi tháng 3/2021 của Sở Y tế Pháp, có 20% dân chúng bị trầm cảm, có 9% toan tự tử . Các bác sĩ tâm thần bị bệnh nhơn tràn ngập . Họ điện thoại kêu bác sĩ cả nửa đêm .

Trước dịch vũ hán, dân Pháp không ai nói tới cái chết vì đó vẫn là điều cấm kỵ . Đức Chúa Trời không cho phép . Dân Pháp theo công giáo . Nước Pháp là Trưởng Nữ của Giáo hội !

Người ta tin tưởng mình sống hoài . Bất tử . Nhứt là từ khi y khoa có nhiều tiến bộ phi thường .





Dịch vũ hán làm xuất hiện một lớp nhà văn mới

Trước đây, báo chí chú ý dịch vũ hán gây ra nhiều thảm cảnh gia đình, vợ chồng gây nhau, đánh nhau, con cái khổ sở bị cha mẹ rầy la cả ngày . Riêng chúng nó vì bị nhốt trong nhà suốt tháng .

Vợ chồng đánh nhau, cảnh sát tới can thiệp thì dẩn anh chồng tới bót điều tra, làm biên bản . Trở về nhà, vợ không cho vô nhà, trả lại cảnh sát . Mà bót không có chỗ nhốt tạm . Cũng không có hội từ thiện cho ở tạm vì xưa nay không có « Hội bảo vệ đàn ông » . Bảo vệ nữ quyền thì có . Chó mèo thì có bà Brigitte Bardot lo . Thế mới biết thân phận đàn ông thảm hại cỡ nào vì Covid ?

Nhưng nay, báo chí tây vừa loan tin mới lạ « Dịch vũ hán phải chăng đã thật sự làm xuất hiện một lớp nhà văn mới ? » .

Theo nhà báo Maud Cazabet (Le Point, 10/04/21) thì đây đúng là một nét chưa từng thấy về dịch vũ hán vì những đợt « cấm cửa » đã làm mọc lên hàng ngàn nhà văn mới vì hàng ngàn người Pháp vì không ra khỏi nhà được, ngồi vào viết hoặc viết cho xong truyện bị bỏ dở trước đây . Đây là sự thật vì nhà xuất bản nhận hàng ngàn bản thảo đến nổi không còn chỗ cất giữ . Tuy nhiên, số xuất bản lại không có bao nhiêu .

Theo kết quả thăm dò của Viện Harris Interactive thì cứ 1 trên 10 người Pháp cho biết đã bắt đầu một câu truyện ngay từ những tuần đầu tiên của lệnh cấm cửa .

Một năm sau, hiện tượng vẫn luôn được tiếp tục bền bỉ và có đà mạnh mẽ . Nhà xuất bản Gallimard đã phải hết hồn, vội loan báo khẩn trên fb và Twitter « xin vui lòng hãy tạm ngưng gởi tới chúng tôi bản thảo » .

Cùng lúc, nhiều nhà xuất bản khác cũng bị cùng trường hợp .

Thông thường, mỗi ngày, người ta chỉ nhận mươi bản thảo . Nay mỗi ngày có tới cả hai mươi bản . Phần lớn những bản thảo gởi tới thời gian đầu đều do những nhà văn tài tử viết . Nhưng họ có nói rõ, những bản sau này sẽ có giá trị văn chương và hấp dẫn . Hãy vui lòng chờ .

Ở nhà xuất bản Actes Sud, số bản thảo gởi tới hằng ngày tăng từ 10% tới 15% . Nhà xuất bản nhận bản thảo của những nhà văn mới gởi tới nhưng họ không xuất bản được vì thiếu giá trị văn chương .

Bên cạnh đó, những tác phẩm tự xuất bản từ hôm cấm cửa đợt đầu đến nay và đang bày bán đã tăng lên 90%.

Hiện tượng sôi nổi nhà văn mới sẽ không chìm, theo cái nhìn của bà Charlotte Allibert, Giám đốc nhà xuất bản . Bị từ chối bởi nhà xuất bản, một số xoay qua gởi cho Amazon .

Trong lúc viết, phần lớn những nhà văn mới này cũng tìm học hỏi qua những hướng dẫn chuyên môn trên internet .

Lúc khó khăn thường làm cho con người ta chín chắn hơn . Tâm hồn lắng đọng lại . Thiên về suy nghĩ. Những dự án viết văn từ đó xuất hiện .





Nay hãy còn sớm để nói hiện tượng lớp nhà văn mới này sẽ trở thành một thế hệ văn học mới hay không !

Nhưng phải nhìn nhận dịch vũ hán đã làm bùng phát một lớp nhà văn mới trong đó hiện có những tác phẩm có giá trị, tuy số ít. Đó là những tài năng văn học mới!

«Ai đã viết, sẽ viết nữa. Và mặc dầu nhà xuất bản làm ngơ!» . Viết cũng là một thứ dịch truyền nhiễm. Nó mãnh liệt không thua cả virus vũ hán!





Nguyễn thị Cỏ May