Dân Biểu Alan Lowenthal, Lou Correa, và Michelle Steel từ Quận Cam đệ trình nghị quyết lưỡng đảng ghi nhận 46 năm Tháng Tư Đen

HOA THỊNH ĐỐN (ngày 30 tháng 4, năm 2021) – Ba vị Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47), Lou Correa (CA-46), và Michele Steel (CA-48) tuần này đã đệ trình một nghị quyết lưỡng đảng tại Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ để đánh dấu và tưởng niệm 46 năm biến cố Sài Gòn bị thất thủ, dẫn đến sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Ba vị Dân Biểu Hoa Kỳ đại diện cho khu vực Little Saigon tại Quận Cam, California nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam.

Vào tháng Tư năm 1975, chính quyền Bắc Việt đã bắt đầu chiến dịch tấn công vào các thành phố của Nam Việt Nam với mục đích chiếm trọn toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, vi phạm trắng trợn Hiệp định Ba Lê 1973. Ngày 30 tháng Tư, Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đã bị quân đội cộng sản xâm chiếm và đã thất thủ. Mỗi năm, cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp Hoa Kỳ đều tưởng niệm các sự kiện này trong thời điểm Tháng Tư Đen.

Nghị quyết được đệ trình vinh danh các quân nhân Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, và đồng minh đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên đường vượt thoát đi tìm tự do, đồng thời ghi nhận sự vươn lên của hàng triệu người Việt đã tái định cư tại các quốc gia tự do trên thế giới, cùng với sự đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào trong đất nước Hoa Kỳ trong hơn 46 năm qua.

“Tháng Tư Đen nhắc lại cho chúng ta vết thương của hàng trăm ngàn người Việt đã phải rời bỏ Việt Nam sau cuộc chiến,” Dân Biểu Alan Lowenthal đã phát biểu. “Ngày nay, với dân số hơn hai triệu, người Mỹ gốc Việt đang là một cộng đồng phát triển mạnh và quan trọng của Hoa Kỳ. Vẫn còn nhiều việc phải làm và tôi cam kết tranh đấu cho các nhu cầu của cộng đồng cũng như tranh đấu cho quyền con người tại Việt Nam.”

“Mỗi năm vào Tháng Tư Đen, chúng ta nhớ về nỗi đau mất quê hương của quý vị và những hy sinh để tìm đến tự do, thoát khỏi chế độ bạo quyền,”. “Tôi rất vinh dự được đại diện cho cộng đồng và tôi cùng tưởng niệm với quý vị. Tôi tự hào rằng nước Mỹ đã mở rộng vòng tay đến quý vị trong lúc cần. Hoa Kỳ phải luôn là ngọn hải đăng hy vọng cho những người không có hy vọng. Chúng ta phải tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo và tiếp tục vận động vì tự do, công lý, và nhân phẩm tại Việt Nam. Chừng nào còn bất công, nước Mỹ phải lên tiếng để thay đổi.”

“Sau khi Sài Gòn thất thủ, hàng trăm ngàn người Việt đã chạy thoát chế độ độc tài để tìm đến tự do và dân chủ,” Dân Biểu Michelle Steel đã nói. “Tôi tự hào là địa hạt của tôi bao gồm một phần khu vực Little Saigon, nơi có nhiều người Mỹ gốc Việt hơn bất cứ nơi nào khác ở Hoa Kỳ. Hôm nay tôi cùng với cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp nước Mỹ vinh danh những người đã phục vụ trong cuộc chiến tại Việt Nam và những người đã bỏ mình trên đường chạy trốn khỏi chế độ Cộng sản.”



Để đọc toàn văn nghị quyết, xin bấm vào đường link này: https://lowenthal.house.gov/ sites/lowenthal.house.gov/ files/ASL-Black-April- resolution-2021.pdf

Ngoài ba vị Dân Biểu Alan Lowenthal, Lou Correa, và Michelle Steel, nghị quyết còn được sự bảo trợ của các Dân Biểu Brian Fitzpatrick (PA-01), Ro Khanna (CA-17), Young Kim (CA-32), và Barbara Lee (CA-13).