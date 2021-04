Lịch Sử Không Do “Bên Thắng Cuộc” Viết

15:25:00

Trước khi bàn về nội dung nơi tiêu đề, người viết muốn bổ túc thêm về lý do khiến TT Thiệu ra lệnh triệt thoái khỏi Quân Khu I và QK II, và lý do thư hai này do Đại Sứ Martin nêu ra. Về lý do triệt thoái QKI và QK II đã gửi đến bạn đọc trước đây: "Phó Thủ tướng Hảo đã lập luận gay gắt rằng các nguồn lực hiện có không đủ để bảo vệ toàn thể lãnh thổ VNCH