Dân Biểu Janet Nguyễn, Tưởng Niệm Tháng Tư Đen Với Dự Luật ACR 4 Được Thông Qua Quốc Hội Hạ Viện

SACRAMENTO, CA – Dự luật ACR 4 của Dân Biểu Janet Nguyễn tưởng niệm Tháng Tư Đen, đã được thông qua Hạ Viện Tiểu Bang vào tuần này.





Tháng Tư Đen được tưởng niệm vào ngày 30 Tháng Tư mỗi năm. Ngày này đánh dấu sự chấm dứt nền Dân Chủ tại Việt Nam và bắt đầu một cuộc di tản của người Việt Nam. Trong số những người tị nạn được Hoa Kỳ chào đón, đến nay, có hơn 500,000 người Mỹ gốc Việt chọn California là quê hương, phần lớn sống tại Quận Cam. Ngoài sự đóng góp của họ cho các thành quả về xã hội, văn hóa, và kinh tế của Tiểu Bang, người Mỹ gốc Việt tiếp tục dấn thân vào công cuộc đấu tranh bảo vệ Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo và Dân Chủ tại Việt Nam.





Sau khi chúng ta mất Sài Gòn cách đây 46 năm, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã mãi mãi để lại một nỗi đau trong lòng hàng triệu người Việt tị nạn trên khắp thế giới, kể cả những người đang sống dưới chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Theo nghị quyết ACR 4, ngày này để tưởng nhớ và biết ơn các quân nhân Việt Nam Cộng Hoà đã chiến đấu tại Việt Nam, hàng ngàn chiến sĩ và người dân đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến vì Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền.





Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Tháng Tư Đen là một sự kiện quan trọng đối với Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt và cuộc sống của hàng triệu người đã bị ảnh hưởng sau biến cố Sài Gòn sụp đổ.”





Dân Biểu Janet Nguyễn nói thêm: “Cách đây 46 năm, gia đình tôi đã quyết định bỏ lại tất cả và vượt biển để tìm tự do. Hôm nay, là một Dân Cử người Mỹ gốc Việt cấp cao nhất của Tiểu Bang California, Hoa Kỳ, tôi tự hào đại diện cho những câu chuyện, văn hóa và lịch sử của cộng đồng tôi.”

Dân Biểu Janet Nguyễn đại diện cho một phần lớn Quận Cam, là nơi có dân số người Mỹ gốc Việt lớn thứ nhì sau nước Việt Nam.





“Trong khi chúng ta tưởng niệm Tháng Tư Đen, haỹ nhắc nhở cho con em của chúng ta và các thế hệ tương lai những bài học quan trọng từ chiến tranh Việt Nam, cũng như tình hình Việt Nam hiện nay. Chúng ta cần yêu cầu chính phủ thực hiện những điều cần thiết để thúc đẩy sự thay đổi, công khai và minh bạch tại Việt Nam.”



Vài Điều Về Dân Biểu Janet Nguyễn



Dân Biểu Janet Nguyễn đã được bầu để đại diện cho các cư dân của Địa Hạt 72, California. Với chiến thắng này, Dân Biểu Nguyễn đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện cho Địa Hạt 72, và là người Hoa Kỳ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc Hội Tiểu Bang và Thượng Viện Tiểu Bang, (nơi trước đây bà từng là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang cho Địa Hạt 34 từ 2014-2018). Dân Biểu Nguyễn hiện là dân cử cấp cao nhất của người Hoa Kỳ gốc Việt. Bà là người phụ nữ Hoa Kỳ gốc Á Châu trong ngành lập pháp duy nhất tại Tiểu Bang California.



Địa Hạt 72 bao gồm các thành phố Fountain Valley, Los Alamitos, Seal Beach, Westminster, các thành phố chưa hợp nhất Rossmoor và Midway City, cũng như một phần của Garden Grove, Huntington Beach và Santa Ana.



