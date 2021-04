Tổng Thống Biden Chọn Hai Giới Chức Lãnh Đạo Di Trú Ủng Hộ Di Dân

Lê Minh Hải



Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International (RMI) đảm trách hằng tuần, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh và đầu tư định cư. Văn phòng RMI không phải luật sư, việc tín nhiệm các tin tức trong bài viết này hoàn toàn thuộc quyền tự do và trách nhiệm của quý vị. Mọi đóng góp ý kiến xin liên lạc email: info@rmiodp.com

(Robert Mullins International) Tổng thống Biden đã chọn cựu cảnh sát trưởng Chris Magnus để lãnh đạo cơ quan Kiểm Tra Biên Giới và Thuế Quan (CBP). Ông Magnus là người thường xuyên chỉ trích các chính sách di trú của cựu Tổng thống Trump. Ông Magnus lớn lên ở tiểu bang Michigan, là con trai của một người di dân từ Na Uy. Ông Magnus sẽ lãnh đạo CBP, cơ quan thi hành pháp luật lớn nhất ở Hoa Kỳ, với hơn 60.000 nhân viên.





Ông Biden cũng đã chọn cô Ur Jaddou lãnh đạo Sở di trú USCIS. Cô Jaddou là con gái của một người di dân - mẹ đến từ nước Mexico và cha đến từ nước Iraq. Cô sinh ra và lớn lên ở Chula Vista, tiểu bang California. Cô đã nhận được bằng cử nhân và bằng cao học của Đại học Stanford và bằng luật của Trường Luật UCLA.





Bộ Nội An xin ý kiến của công chúng để xác định những rào cản giới hạn hoặc ngăn cản việc tiếp cận các dịch vụ và phúc lợi di trú





Bộ Nội An (DHS) đang muốn tìm hiểu những bình luận từ công chúng về những phương cách giúp cho Sở di trú USCIS có thể giảm bớt các rào cản ngăn chận công dân Hoa Kỳ và người ngọai quốc tiếp cận với tất cả các dịch vụ và lợi ích di trú hiện có.





Bộ Nội An muốn công chúng đóng góp ý kiến ​​về những khó khăn mà mọi người đang gặp phải với việc điều chỉnh tình trạng cư trú (xin thẻ xanh), nhập tịch, diện phi di dân xin việc làm H-1B, tình trạng tị nạn, xin lánh cư (asylum) và bất kỳ vấn đề nào khác hiện gây rắc rối cho di dân.





Trọng tâm của việc Yêu Cầu Góp Ý Công Chúng này là thúc đẩy sự công bằng, bằng cách làm cho các thủ tục ít phức tạp hơn, ít rắc rối hơn và có thể thực hiện được, để giảm thời gian giải quyết và chờ đợi.





Công chúng có thể gửi nhận xét, được xác định theo số hiệu USCIS-2021-0004, thông qua Federal eRulemaking Portal từ hoặc trước ngày 19 tháng 5.





Phỏng vấn Julie Stufft, Bí thư Dịch Vụ Lãnh Sự về chiếu khán (visa) liên quan đến tình trạng giải quyết thủ tục cấp chiếu khán di dân tại các tòa lãnh sự





Sau đây là những gì cô Stufft nói về công việc tại Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ hiện nay:





"Đầu tiên, Bộ Ngoại Giao thừa nhận những căng thẳng và khó khăn mà người bảo lãnh và đương đơn (xin chiếu khán) phải trải qua do những hạn chế khác nhau trong việc cấp chiếu khán. Chúng tôi cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để giải quyết những tồn đọng và hoàn thành thủ tục xin thị thực một cách hiệu quả nhất có thể.





"Chúng tôi vẫn đang ở giữa đại dịch toàn cầu này, điều này đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động giải quyết chiếu khán của chúng tôi. Trước COVID-19, Bộ đã cấp khoảng 10 triệu chiếu khán mỗi năm. Chỉ hơn nửa triệu, 500.000 trong số đó, là chiếu khán di dân trong khi số còn lại là chiếu khán phi di dân. Đại dịch đã làm giảm đáng kể số lượng người mà chúng tôi có thể di chuyển một cách an toàn qua các tòa lãnh sự của chúng tôi ở nước ngoài; và cũng giống như phần lớn các nơi làm việc ở Hoa Kỳ, nó cũng đã làm giảm số lượng nhân viên mà chúng tôi có thể có trong các văn phòng lãnh sự cùng một lúc.





"Trong thời điểm giữ khỏang cách xã hội hiện nay, chúng tôi đã phải giảm số lượng người mà chúng tôi có thể cho phép vào phòng chờ của mình, điều này cũng làm giảm số lượng người mà chúng tôi có thể phỏng vấn một cách an toàn trong một ngày. Chúng tôi thường phải trực tiếp thực hiện các cuộc phỏng vấn xin chiếu khán di dân và chúng tôi cũng được yêu cầu thu thập dấu vân tay. Một lần nữa, đây là những hành động chính mà chúng tôi thực hiện để bảo vệ an ninh quốc gia.





"Để giải quyết tình trạng này, chúng tôi đã ưu tiên giải quyết chiếu khán di dân tại các tòa lãnh sự. Đây sẽ là những chiếu khán đầu tiên được xét đến. Trong số đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu tiên giải quyết chiếu khán di dân cho vợ/chồng và con cái của công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả chiếu khán hôn phu - hôn thê.





"Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ có ba ưu tiên: thứ nhất, các dịch vụ công dân Hoa Kỳ; thứ hai, giải quyết chiếu khán di dân và cuối cùng, các trường hợp xin chiếu khán phi di dân. Đại dịch đã buộc chúng tôi phải bảo đảm rằng trọng tâm của chúng tôi là giải quyết chiếu khán di dân và nhiều người nộp đơn xin chiếu khán phi di dân sẽ phải chờ đợi.





"Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi cam kết chia sẻ minh bạch tình trạng hoạt động cấp chiếu khán trên toàn thế giới của chúng tôi. Vào tháng 1 năm 2020, có khoảng 75.000 trường hợp xin chiếu khán di dân đang chờ được giải quyết tại Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia đã sẵn sàng cho các cuộc phỏng vấn. Mười ba tháng sau, vào tháng 2 năm 2021, đã có 473.000 trường hợp sẵn sàng được xếp lịch phỏng vấn. Con số này không bao gồm các hồ sơ đã có tại tòa lãnh sự mà vẫn chưa được phỏng vấn hoặc các đương đơn vẫn thu thập các tài liệu cần thiết trước khi họ có thể được phỏng vấn.





"Ưu tiên của chúng tôi tại văn phòng chiếu khán và tại Bộ Ngoại Giao là giảm bớt công việc tồn đọng trong khi bảo đảm an toàn cho nhân viên và đương đơn cũng như bảo vệ an ninh quốc gia. Công việc của chúng tôi, giống như của tất cả mọi người, tiếp tục đối mặt với những thách thức thực sự và dai dẳng liên quan đến đại dịch. Điều tôi có thể hứa với qúy vị là chúng tôi đang nỗ lực phục vụ nhiều người một cách an toàn nhất có thể để giải quyết công việc tồn đọng này".





Các cơ quan di trú Hoa Kỳ không sử dụng các thuật ngữ như "người nước ngoài bất hợp pháp" và "đồng hóa"





Các nhà lãnh đạo của hai cơ quan thi hành luật di trú Hoa Kỳ (CBP và ICE) đã chỉ thị các nhân viên sử dụng các từ ngữ "không phải công dân" (non-citizen) và "hội nhập" (integration) thay vì dùng những từ ngữ "người nước ngoài" (alien) và "đồng hóa" (assimilation). Hành pháp Biden muốn chấm dứt việc sử dụng các thuật ngữ được coi là mất nhân tính.





Các bản ghi nhớ từ các giám đốc hai cơ quan Kiểm Tra Biên Giới và Thuế Quan (CBP) và cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) yêu cầu nhân viên sử dụng từ "di dân" hoặc "không phải công dân" thay vì "người nước ngoài". Thay vì sử dụng "người nước ngoài không có giấy tờ" hoặc "người nước ngoài bất hợp pháp", các giám đốc nói rằng nhân viên nên sử dụng các thuật ngữ như "người không phải công dân không có giấy tờ", "cá nhân không có giấy tờ" hoặc "người di dân".





Các lệnh này cũng chỉ thị các nhân viên ngừng sử dụng chữ "đồng hóa", vì từ ngữ này có thể được hiểu là sự từ chối văn hóa và di sản của người di dân. Thay vì "đồng hóa", nên được gọi là "tích hợp". Từ ngữ “hội nhập” thể hiện sự tôn trọng đối với văn hóa và di sản của người di dân trong khi họ đang phải điều chỉnh cuộc sống mới của họ ở Hoa Kỳ.





Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388 Email: info@rmiodp.com Hoặc www.facebook.com/rmiodp