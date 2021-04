30 Tháng Tư: Hãy Trân Quý Quá Khứ Nhưng Hướng Về Tương Lai

“Buông bỏ cho ta tự do, và tự do là điều kiện duy nhất để có được hạnh phúc”

Thiền sư Thích Nhất Hạnh





30 tháng Tư. Đó là ngày nhắc nhở chúng ta, những người Mỹ gốc Việt, phải tuyên dương quá khứ, sự hy sinh, cũng như các ước mơ và người thân đã bị tước đi khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào ngày này vào năm 1975.





30 tháng Tư. Đó là ngày nhắc nhở chúng ta cần có dự tính cho tương lai. Vào năm 1975, ai có thể ngờ rằng sẽ có gần 2 triệu người Việt tại Hoa Kỳ nuôi dưỡng cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp một cách đáng kể cho xã hội? Ai ngờ được rằng hiện đã có thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ ba, thứ tư?





Mỗi khoảnh khắc của mỗi ngày có thể là điểm quyết định. Chúng ta phải lựa chọn: tiếp tục theo hướng con đường đã đưa chúng ta đến đây, quay đầu trở lại, hoặc lựa một con đường mới. Chúng tôi đặt tên cho hội đoàn của mình là PIVOT hay ‘xoay trục,’ vì chúng tôi tin rằng mọi thứ đều khả thi đối với người Mỹ gốc Việt, trên tư cách những cá nhân và một cộng đồng.





30 tháng Tư năm nay không khác gì những năm trước. Chúng ta tuyên dương quá khứ nhưng không bị ràng buộc bởi định mệnh mà phải sống mãi với nó. Cho dù chúng ta đã đạt được nhiều thành quả, vẫn còn nhiều việc chúng ta cần làm để cải thiện cuộc sống của nhiều thế hệ người Mỹ gốc Việt cũng như những người Mỹ khác. Các lựa chọn và hành động của chúng ta có ý nghĩa. Chúng ta cần tổ chức và hành động dựa trên những bài học của quá khứ để tạo nên một tương lai sáng sủa hơn cho mọi người, vì sự hạnh phúc và thành công của chúng ta tùy thuộc vào những quyết định của ngày hôm nay.





Hầu hết người tị nạn và nhập cư Việt Nam đều đồng ý rằng chúng ta đã đến xứ sở này để tìm được tự do. Nhưng chúng ta nên làm gì với sự tự do đó? Đã từng có kinh nghiệm sống dưới sự đàn áp, chúng ta đương nhiên có sẵn động lực để đấu tranh cho tự do, không chỉ cho chúng ta, mà cho mọi người.





Hội PIVOT chúng tôi chọn trân quý sự tự do đó bằng cách sinh hoạt để bảo đảm rằng mọi người Mỹ gốc Việt, bất kể tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, lợi tức, khả năng, niềm tin, và các phương diện khác có thể theo đuổi cuộc sống tốt nhất theo sự lựa chọn của họ. Chúng tôi chọn sinh hoạt bằng cách huy động cộng đồng và cải thiện các hệ thống xã hội nhằm giúp mọi người sống trong tự do. Lòng nhân đạo thúc đẩy chúng tôi coi trọng sự tự do không chỉ của riêng mình, mà của những người khác nữa. Chúng ta phải đấu tranh cho sự tự do của tập thể, khi mọi người cảm thấy có quyền được sống trong an toàn và hạnh phúc.





Chúng tôi chọn là những người cấp tiến. Một người Mỹ gốc Việt cấp tiến là người trung thành với giá trị của ngày 30 tháng Tư. Chúng tôi trân trọng những người đã chịu gian khổ hay đã chết trong cuộc chiến và hậu quả của nó, nhưng chúng tôi làm điều này bằng cách phấn đấu để đạt được những gì những người đó hẳn mong ước. Cho chúng ta. Và cho người khác.

Tự do

Hạnh phúc

Cộng đồng

Nhân loại