Chloe Zhao Là Phụ Nữ Gốc Á Đầu Tiên Thắng Giải Oscar 2021 Về Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất

Đạo Diễn Chloé Zhao chụp hình tại Lễ Trao Giảo Oscars lần thứ 93 tại Union Station vào ngày 25 tháng 4 năm 2021 tại Los Angeles, California. (nguồn: https://www.cnn.com

Đạo diễn Chloe Zhao -- tên phiên âm tiếng Việt là Triệu Đình, tên Hoa là Zhào Ting -- đã trở thành phụ nữ da màu đầu tiên thắng Giải Oscar Đạo Diễn Xuất Sắc Nhất qua phim "Nomadland" hôm Chủ Nhật 25/4/2021. Cô năm nay 39 tuổi, sinh ngày 31/3/1982, thắng giải thưởng này nhưng chính phủ Bắc Kinh đã cắt đường nối trực tuyến VPN của nhiều mạng trong hơn 2 giờ đồng hồ để không ai xem trực tiếp lễ trao giải này. Cô vào sổ đen công an TQ từ năm 2013, khi trả lời báo Mỹ phỏng vấn và nói rằng quê nhà TQ của cô đầy dối trá.

Trong khi nhận giải Oscar, cô Triệu Đình để tóc thắt 2 bím kiểu cổ Trung Hoa, nói rằng khi cô còn nhỏ, cô thường cùng thân phụ học Tam Tự Kinh bằng cách khi bố cô đọc vài chữ thì cô đọc tiếp cho trọn câu, trong đó câu cô nhớ hoài để mang trong đời là "Nhân chi sơ, tính bản thiện" (Bản tính con người là thiện).

Cô nói trong đêm Oscar ở Los Angeles: "Tôi đã luôn tìm thấy tính thiện trong mọi người tôi gặp, mọi nơi tôi đi trên thế giới (cầm tượng vàng lên) và giải này là giành cho mọi người có niềm tin và lòng can đảm để sống với tính thiện trong mình và người, bất kể gian nan cuộc đời thế nào. Và giải thưởng này là cho quý vị, chính quý vị là cảm hứng để tôi tiếp tục."

Phim "Nomadland" thắng 3 giải Oscar 2021 cho phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Phim "Nomadland" do Triệu Đình đạo diễn, kể về một phụ nữ sống trên xe tải và đi vòng quanh nước Mỹ sau khi mất việc và mất nhà. Triệu Đình trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Triệu Đình sinh năm 1982, tại Bắc Kinh, thân phụ là một đại gia ngành thép và sau đó chuyển sang ngành địa ốc và chứng khoán, mẹ là nhânv iên bệnh viện và từng trình diễn trong đội văn công quân đội. Cô trả lời phỏng vấn của báo Vogue, mô tả là thời nhỏ ưa nổi loạn, làm biếng học, ưa vẽ manga và viết tiểu thuyết, say mê phim ảnh. Khi cô 15 tuổi, không biết tiếng Anh, được ba mạ đưa vào học nội trú ở Brighton College, Anh quốc.

Ba mẹ cô sau đó rời nhau. Thân phụ cô sau đó kết hôn với Song Dandan, một nữ tài tử nổi tiếng trong các phim hài mà cô Triệu Đình trước đó chỉ nhìn qua TV. Sau trường nội trú, cô sang Los Angeles (Hoa Kỳ) để học xong trung học, rồi hoàn tất Cử nhân khoa học chính trị ở Mount Holyoke College ( Massachusetts) và hoàn tất Thạc Sĩ Điện Ảnh ở New York University Tisch School of the Arts. Cô kể gian nan thời sinh viên, có lúc làm nhân viên trong quán rượu, đứng bán ở tiệm trang phục, rửa chén ở nhà hàng... Triệu Đình đang cư ngụ ở Ojai, California, với bạn trai là người quay phim Joshua James Richards.

. Phim đầu tay của cô là "Songs My Brothers Taught Me" (2015), trình chiếu tại Sundance Film Festival, được đề cử giải Independent Spirit Award for Best First Feature.

. Phim thứ nhì là "The Rider" (2017), được đề cử giải Independent Spirit Award for Best Film and Best Director.

. Nhưng phim thứ 3 là thắng lớn trong Oscar 2021 (và thắng ở nhiều giải trước đó, trong 3 đại hội phim: Golden Globe Awards, Directors Guild of America Awards, and British Academy Film Awards): "Nomadland" (2020).

Kết quả Giải Oscars 2021 trao đêm Chủ Nhật 25/4/2021:

. Phim hay nhất: Nomadland.

. Nam tài tử hay nhất: Anthony Hopkins, The Father.

. Nữ tài tử hay nhất: Frances McDormand, Nomadland.

. Phim quốc tế hay nhất: Another Round, Denmark.

. Nam tài tử phụ hay nhất: Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah.

. Nữ tài tử phụ hay nhất: Yuh-Jung Youn, Minari (Youn là tài tử Nam Hàn).

. Đạo diễn hay nhất: Chloé Zhao, Nomadland (Triệu Đình là phụ nữ da màu đầu tiên thắng giải này, và là phụ nữ thứ nhì thắng giải này).