Quản Lý Casino VIP/Á Châu Marketing & Đội Tiếp Tân Á Châu của Pechanga cung cấp cho quý vị Đặc Quyền VIP

Quản Lý Casino VIP/Á Châu Marketing của Pechanga Resort Casino cùng với đội tiếp tân người Việt tạo điều kiện cho quý khách VIP tận dụng những offer và hoạt động khuyến mãi đặc biệt để trải nghiệm những đặc quyền VIP. Nhân viên tiếp tân người Việt của Pechanga sẽ trợ giúp quý vị trong việc giữ chỗ nhà hàng ăn, những buổi đánh golf ưa thích và nhiều hơn nữa.

Anna Tran, Quản Lý Casino VIP/Á Châu Marketing

Anna Tran là Quản Lý Casino VIP/Á Châu Marketing ở Pechanga Resort Casino. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành hoạt động Casino, Cô đã bắt đầu làm việc với Pechanga từ năm 2006. Trước khi đảm trách chức vụ mới mà Cô đã được tin tưởng giao phó trong lần thăng chức vụ gần đây nhất, Cô đã giữ những vai trò khác nhau trong bộ phận Casino VIP Marketing như Tiếp Tân Casino Host, Điều Hành Tiếp Tân Casino Host, Điều Hành Tiếp Tân Casino Host Cấp Cao, và Quản Lý Tiếp Tân Casino Host. Để đạt được chức vụ hiện tại, Anna đã luôn cần mẫn nỗ lực làm việc. Trước khi đến làm ở Pechanga, ước vọng của Anna khi theo học đại học là theo đuổi một công việc trong ngành quản lý khách sạn. Ngay khi mới ra trường, Cô đã đảm nhận công việc Chuyên Viên VIP Specialist ở Khách Sạn Pechanga Hotel trước khi Cô tìm được cơ hội hoạt động trong ngành Casino Marketing.





Thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt, Anna vô cùng yêu thích việc tìm hiểu biết rõ về khách hàng đến Casino khi nói chuyện với khách bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Ngay từ lần đến thăm Pechanga trong một chuyến đi chơi ở California, Anna đã cảm thấy yêu thích cơ sở mỹ lệ này và đã biết ngay rằng mình sẽ gầy dựng nghề nghiệp tại cơ sở Resort/Casino tên tuổi này. Khi không có mặt ở Pechanga, Anna thích đi khám phá những nhà hàng mới ở Nam California chuyên cống hiến những món ăn tiêu biểu từ nhiều vùng khác nhau trên thế giới.





Khai Tran - Điều Hành Tiếp Tân Casino

Rất hiếm khi có ai với khuynh hướng thiên về kỹ thuật như một kỹ sư nhu liệu lại có thể chuyển mình thành một người hoạt động trong một ngành thân thiện dễ mến như ngành phục vụ khách hàng. Khai Tran đã phá vỡ khuôn mẫu này khi Anh thật vui vẻ tự nhiên đến giúp đỡ những khách đến chơi ở Casino, trong bộ complet thật lịch sự. Khai đã làm quyết định lớn lao thay đối nghề nghiệp và lối sống của mình vào năm 2009, và Anh cũng vừa mới trải qua gần một thập niên làm việc ở Pechanga, giúp khách tận hưởng đến mức tối đa những cảm nghiệm của họ tại đây.





Khai đã cùng gia đình di chuyển từ Việt Nam đến Mỹ khi Anh còn rất trẻ. Anh thông thạo cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Những ngày Anh nghỉ, quý vị có thể tìm thấy Anh đang thụt cơ tại tiệm bi-da gần nhất hay đang vung gậy tại sân Golf.





Xin liên lạc với đội tiếp tân người Việt của Pechanga ngay hôm nay để hoạch định chương trình cho lần sau đến tiếp tục vui chơi của quý vị.

Về Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được độc giả USA TODAY bình chọn làm sòng bài Số Một ở Mỹ và được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng. Cống hiến những máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, món ăn thức uống, và thú chơi Golf đẳng cấp vô địch tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng Pechanga.com. Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook và trên Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino mở cửa 24-giờ. Khách phải từ 21 tuổi trở lên mới được vào sòng bài.



Pechanga’s VIP/Asian Marketing Manager & Asian Host Team provides you with the VIP Advantage

Pechanga Resort Casino VIP/Asian Marketing Manager together with the Vietnamese host team entitles the VIP valued customers access of exclusive offers and promotions to experience the VIP privileges. Their Vietnamese host team will assist you with restaurant reservations, preferred golf tee times and more.





Anna Tran, Casino VIP/Asian Marketing Manager

Anna is the Casino VIP/Asian Marketing Manager at Pechanga Resort Casino. A veteran in the casino industry, she has been with Pechanga since 2006. Before her most recent promotion, she held other titles in the casino VIP marketing department such as Casino Host, Executive Casino Host, Senior Executive Casino Host, and Casino Host Manager. Anna worked hard to grow into her current role. Prior to Pechanga, Anna was attending college in the hopes of pursuing a career in hospitality management. She worked as VIP Specialist at the Pechanga Hotel straight out of school before she found the opportunity to work in Casino Marketing.

Anna is fluent in English and Vietnamese and thoroughly enjoys getting to know her guests while speaking with them in their native language. Ever since she visited Pechanga on a trip to California, she fell in love with this beautiful property and knew immediately that she wanted to build her career at this prestigious resort/casino. When she’s not at Pechanga, Anna enjoys spending her free time with her family.





Khai Tran - Executive Casino Host

It’s rare that someone as technically oriented as a software engineer would make the transition to something as friendly and personable as customer service. Khai Tran breaks the mold when he shows up dressed in sharp suits and effortlessly helps his casino guests. Khai made the big career and lifestyle change in 2009 and has been at Pechanga for just under a decade, helping guests make the most of their experiences.





Khai moved from Vietnam to the United States with his family when he was a child. He is fluent in both Vietnamese and English. During his days off, you can find Khai at the nearest pool hall playing billiards, or on the golf course working on his swing.





Contact Pechanga’s Vietnamese host team today to plan your next visit.





About Pechanga Resort Casino

Pechanga Resort Casino offers one of the largest and most expansive resort/casino experiences anywhere in the United States. Named the Number One casino in America by readers of USA TODAY and rated a Four Diamond property by AAA since 2002, Pechanga Resort Casino provides an unparalleled getaway. Offering the hottest slots, table games, dining, and championship golf at Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino features a destination that meets and exceeds the needs of its guests and the community. Pechanga Resort Casino is owned and operated by the Pechanga Band of Luiseño Indians. For more information, call toll free (877) 711-2946 or visit Pechanga.com. Follow Pechanga Resort Casino on Facebook and on Twitter @PechangaCasino. Pechanga Resort Casino is open 24-hours. Guests must be 21 and older to enter the casino.