Ủy Ban Giao Tiếp Cộng Đồng Đảng Dân Chủ Quận Cam Tổ Chức Lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm Tháng Tư Đen tại Tượng Đài Thuyền Nhân và Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ

Westminster (Thanh Huy)- - Để tưởng niệm 46 năm ngày quốc hận tháng Tư đen, đồng thời tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào Việt Nam đã bỏ mình trên biển cả trong hành trình vượt biển tìm tự do, Ủy Ban Giao Tiếp Cộng Đồng thuộc Đảng Dân Chủ Quận Cam tổ chức lễ Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm tại Tượng Đài Thuyền Nhân trong khu nghĩa trang Peek Family và Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster.



Tại tượng đài thuyền nhân Lễ đặt vòng hoa diễn ra vào lúc 12 giờ trưa Thứ Sáu ngày 23 tháng 4 năm 2021 với sự tham dự của một số quý vị dân cử Liên Bang, Tiểu Bang, Quận Hạt cùng một số các Thành Phố lân cận, các cơ quan truyền thông báo chí, một số nhân sĩ trong cộng đồng.





Điều hợp chương trình Anh Lý Vĩnh Phong, Phụ Tá Dân Biểu Liên Bang Lowenthall.





Mở đầu buổi lễ, Nghị Viên Diedre Thu Hà Nguyễn và cô Julie Diệp đại diện Ủy Ban Giao Tiếp Cộng Đồng Đảng Dân Chủ Quận Cam đặt vòng hoa trước Tượng Đài Thuyền Nhân. Sau khi đặt vòng hoa ban tổ chức mời quý vị dân cử, quan khách có mặt lên thắp nhang tưởng niệm các thuyền nhân đã đánh đổi mạng sống ra đi tìm tự do nhưng vĩnh viễn không bao giờ đến được bến bờ.





Sau đó, cô Julie Diệp Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời cảm ơn quan khách, các cơ quan truyền thông, trong dịp nầy cô cũng cho biết gia đình cũng là thuyền nhân, cô đến được đất nước tự do này là nhờ công lao của nhiều người, của những người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như của nhiều đồng bào đã hy sinh, nên cô muốn nhớ đến tất cả, cám ơn tất cả những người đã giúp gia đình cô có ngày hôm nay, và không quên cám ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang gia đình cô và các gia đình Việt Nam tỵ nạn khác.







Nghi thức chấm dứt, anh Lý Vĩnh Phong mời mọi người đến Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tiếp tục đặt vòng hoa lễ Tưởng Niệm.





Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, buổi lễ diễn ra với sự tham dự của số dân cử hiện diện có: 2 Dân Biểu Liên Bang đó là ông Alan Lowenthal (CD-47) và Lou Correa (CD-46); Ba Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang đó là ôngTom Umberg (SD-34), Josh Newman (SD 29), và Dave Min (SD 37), bà Farrah Khan (Thị Trưởng Irvine), Cô Kim Nguyễn (Phó Thị Trưởng Garden Grove), Nghị Viên Thu Hà Nguyễn (Garden Grove), ông Carlos Manzo (Nghị Viên Westminster), ông Dan Kalmich và bà Natalie Moser (Nghị Viên Huntington Beach), bà Thái Việt Phan (Nghị Viên Santa Ana), ông David Johnson ( Ủy Viên Học Khu Westminster), bà Diana Carey (cựu Nghị viên Westminster hiện là Ủy Viên Học Khu Huntington Beach), ông Sergio Contreras (cựu Nghị Viên Westminster hiện là Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City), Bác Sĩ Mai Khanh Trần, kỹ sư Trung Tạ, LS Đỗ Phủ, Bà Quyên Trần, phụ tá TNS.Tom Umberg và ông Doản Hưng, đại diện cho cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda; một số đông các cơ quan truyền thông, báo chí và một số quý vị nhân sĩ trong cộng đồng Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản.





Tại đây, sau phần nghi thức đặt vòng hoa, cô Julie Diệp Trưởng ban tổ chức cũng chào mừng cảm ơn quan khách các cơ quan truyền thông và cô cũng nhắc lại lời tri ân những chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã chiến đấu cho nền tự do cho Miền Nam Việt Nam.





Tiếp theo Anh Lý Vĩnh Phong mời hai Dân Biểu Alan Lowenthal và Lou Correa lên phát biểu. Dân Biểu Lowenthal cho biết, ông rất cảm phục tinh thần hy sinh của hàng triệu người Việt đã can đảm vượt biển tìm tự do, nhiều người đã ngã gục và nhiều người khác đã phải đối mặt với những sự hải hùng, hiện tại họ đang đối mặt với tình trạng kỳ thị người gốc Á Châu, Ông cho biết lúc nào ông cũng hổ trợ cho những người đấu tranh vì lý tưởng tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam.





Dân Biểu Lou Correa cũng nói, người Việt tỵ nạn đã đóng góp cho sự phát triển của quốc gia Hoa Kỳ rất nhiều, chính vì vậy, ông và các đồng viện đã đưa ra nghị quyết Tháng Tư là Tháng Tưởng Niệm. Đối với ông việc gìn giữ truyền thống văn hóa Việt Nam là vô cùng quan trọng.





Sau đó hai ông Lowenthal và Lou Correa đã trao cho cô Julie Diệp bản Nghị Quyết của Quốc Hội Hoa Kỳ công nhận Tháng Tư là Tháng Tưởng Niệm Quân, Dân, Cán, Chính VNCH, đồng minh và đồng bào Việt Nam đã tử nạn trong biến cố 30 tháng 4, 1975.

Tiếp theo là lời phát biểu của các nghị sĩ tiểu bang, có các ông: Tom Umberg, ông Josh Newman và ông Dave Min.







Nghị Sĩ Tom Umberg cho biết ông đã đề trình Ba Nghị Quyết nhằm tôn vinh nền văn hóa đa dạng trên toàn tiểu bang Cali gồm: Kỷ Niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Tưởng Niệm Tháng Tư Đen và ngày Quận Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6, ông cho biết, lúc nào cũng sát cánh với cộng đồng người Việt tỵ nạn để tranh đấu cho Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền.





Nghị Sĩ Josh Newman bày tỏ tấm lòng cảm phục sự can đảm hy sinh của người Việt trong việc vượt trùng dương tìm tự do và ông có mặt hôm nay để Tưởng niệm những người đã tử nạn một cách đau thương trên đường trốn chạy Việt Cộng.





Riêng nghị sĩ Dave Min cho biết, ông là người Mỹ gốc Nam Hàn, quốc gia ông cũng giống như Việt Nam bị chia đôi, và ông rất thông cảm cho hoàn cảnh của những người dân miền Nam khi phải bỏ quê hương ra đi vì không thể sống chung với chế độ cộng sản. Ông cũng hiện diện để tưởng niệm những người đã khuất vì lý tưởng tự do.

Tiếp theo là lời phát biểu của qúy vị dân cử địa phương, tất cả đều bày tỏ lòng tri ân đến các chiến sĩ QLVNCH và những đồng bào đã can đảm ra đi tìm tự do trong biến cố 30 Tháng Tư năm 1975.





Sau các lời phát biểu, cô Julie Diệp, nhân danh Chủ Tịch Ủy Ban Giao Tiếp Cộng Đồng – Đảng Dân Chủ Quận Cam cám ơn các vị dân cử và các cơ quan truyền thông hiện diện. Buổi lễ kết thúc lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Ban tổ chức mời mọi người chụp hình lưu niệm, cùng dùng thức ăn nhẹ, uống cafee trước khi chia tay.