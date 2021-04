Học viện Nghĩa Sinh cấp 15 học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học chương trình Thạc sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật Điện toán tại Hoa Kỳ và nhận đơn từ ngày 1/5/2021 đến 31/5/2021

15 Học bổng Thạc sĩ Khoa học





Học viện Nghĩa Sinh tại Hoa Kỳ sẽ cấp 15 học bổng cho sinh viên nam, nữ Việt Nam thuộc mọi lớp tuổi và mọi thành phần tôn giáo để theo học chương trình Thạc sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật Điện toán. Chương trình sẽ được khai giảng vào tháng 8/2021 tại trường Đại học Công lập Chicago (Đại học Công lập Chicago – đã được thành lập cách nay hơn 150 năm – là một trường đại học của chính phủ Hoa Kỳ).





Học bổng Học phí 25 ngàn Mỹ kim





Mỗi sinh viên được cấp học bổng sẽ nhận được hơn 25 ngàn Mỹ kim để đóng học phí cho 2 năm học trực tuyến, 1 năm học trực tiếp và nhận bằng Thạc sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật Điện toán (Master of Science in Technology and Computer Performance) tại Hoa Kỳ vào cuối năm thứ 3. Học bổng học phí giúp sinh viên trả 100% tiền học phí. Các chi phí khác như mua sách học thì sinh viên tự lo.

Nội dung chương trình Thạc sĩ Khoa học





Mỗi sinh viên sẽ học 6 môn bắt buộc (required courses), 4 môn nhiệm ý (elective courses) và một luận văn tốt nghiệp (thesis). Nội dung chương trình và các môn học được sắp xếp như sau:

Điều kiện nạp đơn xin học bổng học phí

Để được cấp học bổng, sinh viên cần phải nạp 3 văn kiện sau đây trước ngày 31/5/2021.

Lý lịch cá nhân (resume).

Học bạ tốt nghiệp cử nhân hay tốt nghiệp đại học tại Việt Nam (transcripts of your BA or BS).

Điểm thi TOEFL (điểm tối thiểu: 69) hoặc IELTS (điểm tối thiểu: 6.0).

Sinh viên có thể scan 3 văn kiện trên và gửi về địa chỉ email sau đây:









Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu

Chương trình Thạc sĩ Khoa học

Đại học Công lập Chicago

Emails: nhieu@csu.edu hay drhieu.chicago@gmail.com

Nguyễn Công Chính





http://www.nghiasinh.org/?mode=new_nd&stt=1236