​Tổng Thống Biden Cảm Ơn Những Công Dân Mới Nhập Tịch Hoa Kỳ - Kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ năm 2030 nếu không có di dân

Vào ngày 5 tháng 4 năm 2021 vừa qua, Tổng thống Biden đã phát hành một video cảm ơn những công dân mới nhập tịch vì đã có “can đảm” đến Hoa Kỳ.





Ông Biden nói rằng: "Tất cả các bạn đều có một điểm chung - lòng dũng cảm". “Sự can đảm cần có để hy sinh và thực hiện cuộc hành trình này. Dũng cảm rời bỏ nhà cửa, cuộc sống của bạn, những người thân yêu của bạn và đến với một quốc gia không chỉ là một địa điểm mà còn là một ý tưởng", trong đó mọi người "đều được bình đẳng và xứng đáng được đối xử bình đẳng".





Tuyên bố của ông phù hợp với những bình luận của ông trong quá khứ nhưng nó đến vào thời điểm áp lực gia tăng ở biên giới phía Nam. Những người theo Đảng Cộng hòa nhận định rằng việc cam kết thực hiện chính sách di dân nhân đạo hơn của ông Biden đã tạo ra một làn sóng di cư mới từ Trung Mỹ và họ có thể đúng. Cơ quan Kiểm Sóat Biên Phòng và Thuế Quan (CBP) đã bắt được hơn 170.000 người di dân tại biên giới Tây Nam vào tháng Ba vừa qua, là tháng nhiều nhất trong ít nhất 15 năm qua và tăng gần 70% so với tháng Hai. Hơn 18.700 trẻ em và thanh thiếu niên không thân nhân đi kèm đã bị bắt giữ vào tháng trước sau khi vượt biên, gần gấp đôi so với 9.500 trẻ vị thành niên bị giam giữ vào tháng Hai.





Các trang trại ở Hoa Kỳ cần việc cải cách di trú để hợp pháp hóa lao động di dân





Trong số những công nhân thiết yếu đã giúp Hoa Kỳ vượt qua đại dịch virus corona là ba triệu công nhân nông nghiệp của quốc gia này. Bộ Nội An tuyên bố rằng các công nhân nông trại là "công nhân cơ sở hạ tầng thiết yếu quan trọng". Bộ Nội An nói với các công nhân nông trại rằng: "Chúng tôi cần qúy vị".





Khoảng 70% công nhân nông nghiệp ở Hoa Kỳ không có giấy tờ. Mặc dù làm việc trên tuyến đầu của đại dịch, nhiều công nhân nông trại không có giấy tờ vẫn không được xin bảo hiểm y tế cơ bản do tình trạng di dân của họ. Mặc dù họ phải trả thuế, nhưng hầu hết cũng đã bị từ chối không được nhận chi phiếu hỗ trợ kinh tế của chính phủ. Hơn hết, những người lao động này phải sống trong nỗi sợ hãi thường xuyên khi nghĩ đến các viên chức di trú.





Trong ngành nông nghiệp Hoa Kỳ, di dân là một điều cần thiết nhất định. Hoa Kỳ dựa vào những công nhân không có giấy tờ để có thức ăn trên bàn của chúng tôi. Họ đang hỗ trợ chúng ta, nhưng hệ thống di trú của chúng ta không hỗ trợ họ.





Hầu hết người Mỹ không sẵn sàng hoặc không có khả năng đảm nhận những công việc về nông nghiệp này. Vào năm 2010, với tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ ở mức cao gần 10%, tổ chức Liên Hiệp Công Nhân Nông Nghiệp (United Farm Worker) đã cung cấp 1 triệu 800 ngàn việc làm nông nghiệp cho những người Mỹ thất nghiệp. Chỉ có bảy công nhân Mỹ ở lại sau vài tuần làm việc trên các cánh đồng.





Đó là lý do tại sao chúng ta cần cải cách di trú ngay bây giờ. Những người trồng trọt cần một hệ thống di trú hợp pháp tốt hơn để có được lao động mới. Quốc hội phải có hành động ngay lập tức để hỗ trợ các trang trại của quốc gia chúng ta và thông qua các cải cách di trú cần thiết.





Tech Group cho biết nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt qua Hoa Kỳ vào năm 2030 nếu không có người di cư





Theo một nghiên cứu của một tập đoàn công nghệ, Trung Quốc sẽ thay thế Hoa Kỳ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030 nếu Hoa Kỳ không tăng cường di dân hợp pháp, và báo cáo dự đoán rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ chỉ bằng 3/4 quy mô của Trung Quốc vào năm 2050 nếu xu hướng dân số hiện tại của Hoa Kỳ và mức độ di dân vẫn giữ nguyên.





Nếu không có nhiều di dân hơn, dân số Hoa Kỳ sẽ trở nên già hơn trong những năm tới do số lượng người cao tuổi tăng với tốc độ nhanh hơn so với những người trưởng thành trong độ tuổi lao động. Chi phí hỗ trợ cho những người Mỹ lớn tuổi, chẳng hạn như An sinh Xã hội và bảo hiểm y tế Medicare, có thể trở nên cao hơn thuế do những người lao động trẻ tuổi phải trả.





Các tiểu bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo nỗ lực khôi phục quy luật mới gánh nặng xã hội của ông Trump





Mười bốn tiểu bang do các thống đốc Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã cố gắng tranh chấp việc ông Biden hủy bỏ quy luật mới về gánh nặng xã hội. Vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 vừa qua, Tòa phúc thẩm rộng quyền thứ 9 của Hoa Kỳ tại thành phố San Francisco đã từ chối cho phép các tiểu bang này phản đối lệnh của ông Biden về việc quay trở lại các chính sách gánh nặng xã hội năm 1999.





Một lần nữa, chúng ta thấy rằng quy luật mới về gánh nặng xã hội đã trở thành quá khứ và nó sẽ không bao giờ được sử dụng để ngăn mọi người trở thành thường trú nhân hoặc di dân vào Hoa Kỳ.





Một trong những chính sách chống di dân khác của hành pháp cũ đã bị hủy bỏ





Một trong những đề xuất chống người di dân tàn nhẫn nhất của hành pháp cũ là kế hoạch từ chối tất cả những gia đình có tình trạng di dân hỗn hợp được xin quy chế nhà ở công và được trợ cấp. Điều đó có nghĩa là nếu một số thành viên trong gia đình là công dân Hoa Kỳ và một số là người di dân bất hợp pháp, thì gia đình đó không thể đủ điều kiện để được hỗ trợ nhà ở.





Những gia đình này sẽ phải đối mặt với một sự lựa chọn khủng khiếp: Hoặc đuổi thành viên gia đình không có giấy tờ và giữ nhà, hoặc giữ gia đình lại với nhau nhưng mất nhà.





Tuần trước, chính quyền Biden đã thông báo rằng họ sẽ hủy bỏ đề nghị này của hành pháp cũ.





Đề nghị của hành pháp cũ sẽ dẫn đến tình trạng vô gia cư hàng loạt. Khoảng 100.000 người trong các gia đình có diện di trú hỗn hợp đang sống trong nhà diện công cộng hoặc được trợ cấp vào thời điểm hành pháp cũ đề xuất. Và đề xuất này sẽ gây hại cho ít nhất là nhiều công dân Hoa Kỳ, bao gồm 55.000 trẻ em.





