Linh Mục Trần Công Nghị, Nguyên Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, Đã Từ Trần Tại Quận Cam

Linh Mục Trần Công Nghị. (nguồn: www.vietcatholic.net

GARDEN GROVE (VB) – Theo Cáo Phó được đăng trên trang mạng www.vietcatholic.net hôm 22 tháng 4 năm 2021, Linh Mục Trần Công Nghị đã từ trần tại tư gia ở thành phố Garden Grove, Quận Cam, California, Hoa Kỳ, vào lúc 11 giờ rưỡi sáng ngày 22 tháng 4 năm 2021.

Cũng theo trang mạng Vietcatholic.net cho biết về tiểu sử của Cha Gioan Trần Công Nghị như sau:

Cha Gioan Trần Công Nghị, bút hiệu là Đồng Nhân, và Thiên Ân, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1945 tại Đồng Nhân, Ninh Bình, Phát Diệm, Việt Nam.

Từ 1957, Thầy Trần Công Nghị đã từng theo học tại Tiểu Chủng Viện Phát Diệm, Phú Nhuận, và Đại Chủng Viện Saigòn, trước khi sang Rôma theo học tại Đại Học Giáo Hoàng Urbanô trong 4 năm từ 1967 đến 1971.

Ngài được thụ phong Linh mục tại Rôma ngày 27.3.1971.

Ngài cũng đã theo học môn khoa học xã hội tại Đại Học Fordham, New York, trong 4 năm từ 1971 đến 1975.

Năm 1977, ngài trở sang Rôma theo học trong hai năm 1977 và 1978 tại các Đại Học Giáo Hoàng Urbanô và Grêgôriô để lấy bằng Tiến Sĩ Thần Học.

Ngài từng là Giáo Sư tại Đại Chủng Viện New Orleans từ 1983 đến 1984, và Giáo sư Chủng Viện Đức Mẹ Nữ Vương Các Thiên Thần của Tổng Giáo Phận Los Angeles, từ 1987 đến 1993.

Khi làn sóng người Việt Nam sang định cư tại Hoa Kỳ, ngài lần lượt đảm trách các chức vụ Tuyên úy trưởng trại Tị nạn Fort Chaffee, Giám đốc Trung tâm Mục Vụ Việt Nam, tổng giáo phận New Orleans, Lousianna, Giám đốc Điều Hành Indochinese Center, Washington DC, Giám đốc Điều Hành Trung Tâm Mục Vụ Đông Nam Á, tổng giáo phận Portland, Oregon.

Ngài cũng đã từng đảm trách các chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ, Chủ tịch miền Washington DC, Chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa kỳ Miền Tây Bắc, Giám đốc Dự Án nghiên cứu Nhu cầu Mục Vụ VN tại Hoa Kỳ, do Văn phòng Mục vụ thuộc Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ tài trợ, văn phòng tại Orange County, Nam California.

Trong các hoạt động mục vụ, Cha Gioan Trần Công Nghị đã từng phục vụ tại tổng giáo phận Los Angeles trong các giáo xứ St. Paul of the Cross, La Mirada, St. Finbar, Burbank, St. John Fisher, Rancho Palos Verdes, Our Lady of the Assumption, Claremont, và St. Catherine of Alexandria, Avalon, Catalina.