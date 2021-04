1*. Ai giết nghệ sĩ Thanh Nga?

Thanh Nga là một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng trên sân khấu cải lương miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Ngày 26-11-1978, cái tin Thanh Nga bị bắn chết đã nhanh chóng lan truyền trong người dân Sài Gòn. Cái chết đột ngột của Thanh Nga gây xôn xao trong dư luận. Giới mộ điệu cải lương vô cùng xúc động trước cái chết của thần tượng của họ. Mọi người bàn tán xôn xao. Câu hỏi đầu tiên là “Ai đã giết Thanh Nga?”

Nhiều người suy đoán, gián điệp Trung Cộng giết Thanh Nga vì chửi bới Trung Cộng. Cũng có ý kiến cho rằng, Tổng Bí Thư Lê Duẩn rất mê Thanh Nga, nên TN ăn đạn do ghen tuông.

Bộ Công An cho báo chí biết, chính bọn “tàn dư Mỹ Ngụy” giết Thanh Nga.

Tất cả không thuyết phục, không đúng. Và câu hỏi “Ai giết Thanh Nga” chưa có câu trả lời chính xác trong một thời gian dài sau đó.





2*. Tóm tắt vụ án Thanh Nga





Khoảng 23 giờ ngày 26-11-1978, sau khi diễn xong vở Thái Hậu Dương Vân Nga ở rạp Cao Đồng Hưng, Bà Chiểu, nữ nghệ sĩ Thanh Nga (TN) lên chiếc xe Wolkswagen màu xám nhạt, do chồng là ông Phạm Duy Lân cầm lái. Thanh Nga ngồi ở băng ghế sau với con trai là Cúc Cu, 5 tuổi. Võ sư Nguyễn Văn Các, cận vệ của TN ngồi phía trước bên cạnh tài xế.

Chiếc xe theo đường Đinh Tiên Hoàng hướng về Ngã Sáu Sài Gòn, chỗ có bức tượng Phù Đổng Thiên Vương cởi ngựa sắt. Xe từ từ ngừng trước cửa nhà Thanh Nga, số 114 đường Ngô Tùng Châu.

Bỗng nhiên, một chiếc Honda phóng tới, thắng gấp, một người nhảy xuống chỉa súng vào gáy của võ sư Nguyễn Văn Các, 34 tuổi, cận vệ của TN, hắn quát “Đứng yên, mày la tao bắn chết”. Hắn đạp mạnh làm cận vệ Các ngã chúi vào trong xe, sau đó có tiếng súng nổ và trẻ con khóc.

Thanh Nga và chồng bị bắn chết tại chỗ vào khoảng 23 giờ 30. Thi hài được đưa vào bịnh viện Sài Gòn.

Cái chết của Thanh Nga gây chấn động trong nước.

3*. Việt Cộng cho rằng đây là vụ bắt cóc tống tiền.

Công An cho rằng việc bắt cóc tống tiền không thành công, mới gây ra án mạng.

Đồng thời liên kết vụ ám sát Thanh Nga với 2 vụ bắt cóc con của nghệ sĩ Kim Cương và con của bác sĩ Nguyễn Lã Hỹ, và cho biết thủ phạm đã nhận tội giết Thanh Nga là Nguyễn Thanh Tân, trung sĩ “biệt động dù ngụy” và Nguyễn Văn Đức là “lính Hải quân ngụy”.

Cả hai nhận tội và bị xử tử hình ngày 23-8-1980.

Cơ quan điều tra Công An cho biết, trong quá trình điều tra thẩm vấn kẻ chủ mưu 2 vụ bắt cóc, mới lòi ra thủ phạm đã giết chết Thanh Nga.

3.1. Vụ bắt cóc con của nghệ sĩ Kim Cương

Nghệ sĩ Kim Cương

Năm 1977.

Ngày 26-6-1977, Công An Sài Gòn nhận được tin báo, cháu Toro 5 tuổi, con của nghệ sĩ Kim Cương bổng nhiên bị mất tích ở nhà trẻ Vườn Hồng. Một người đàn ông giọng Nam bộ, tự xưng là Hải Phong, điện thoại báo cho biết là họ đang giữ đứa trẻ và đòi 100 cây vàng để chuộc mạng. Qua nhiều lần thương lượng hai bên đồng ý 20 cây.

Sau đó, cha của Toro mang vàng đến điểm hẹn, nhận ra chiếc áo của con đang mặc, ông đưa vàng cho kẻ bắt cóc, và không lâu sau đó, Toro được thả tại một bãi cỏ trước nhà thờ Đức Bà Quận 1. Sài Gòn.

Công An không tìm ra thủ phạm.

3.2. Vụ bắt cóc con của bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ

Nguyễn Thanh Tân cùng đồng bọn bắt có con bác sĩ Lã Hỷ tại trường cấp 1, cấp 2 Văn Tây Nhì

Năm 1979.

Ngày 2-3-1979, con trai của bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ là bé Nguyễn Phương, bị bắt cóc ở trường phổ thông Tây Nhì, Phú Nhuận. Hung thủ ném chiếc áo bé Phương đang mặc ở trụ điện gần nhà và gọi báo cho bà Bích, là mẹ bé Phương, đòi 100 cây vàng chuộc con. Người gọi tự xưng là Hải Phong, nói giọng Nam bộ.

Bà Bích không hợp tác với Công An vì sợ con bị hại, nhưng CA đã bố trí theo dõi.

Sau 5 lần thương lượng, kẻ bắt cóc chấp nhận 20 cây vàng.

Năm giờ chiều ngày 21-3-1979 , theo yêu cầu của bọn bắt cóc, bà Bích mặc áo bà ba, đội nón lá, đi xe đạp, mang 20 cây vàng đến trước số nhà 95 đường Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận.

Khi nhận ra bà Bích, một thanh niên nhảy ra chụp lấy gói vàng và tức thì, một chiếc Honda chạy tới, cả hai vọt đi.

Viên đội trưởng CA bắn theo 5 phát súng. Một viên đạn trúng chân tên lái xe, một viên trúng vào người của tên ngồi sau ôm gói vàng.

Công an mai phục ở các bịnh viện, và bắt tên Hoá ở bịnh viện Chợ Rẫy. Tên Hoá khai, chủ mưu là Nguyễn Thanh Tân, trung sĩ “Biệt động dù” chế độ cũ.

Sau đó, Nguyễn Thanh Tân bị bắt. Bé Phương được tìm thấy ở nhà người em của Thanh Tân ở Sóc Trăng.

Tân khai ra đồng bọn là Nguyễn Văn Đức, lính “hải quân ngụy”.

Đồng thời, Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức cũng nhận tội đã giết Thanh Nga và chồng, vì bị thất bại trong vụ bắt cóc vào ngày 26-11-1978.

Trên đây là tài liệu do CA cung cấp cho báo chí.

Nguyễn Thanh Tân Tên Hoá được cáng đến Chợ Rẫy

4*. Khám nghiệm tử thi của Thanh Nga và chồng

Vụ hạ sát Thanh Nga ngày 26-11-1978.

Sáng hôm sau, ngày 27-11-1978, đoàn khám nghiệm đến bịnh viện Sài Gòn, thì thi hài của 2 người đã được đưa vào nhà xác.

Bản báo cáo chuyên án Thanh Nga của ông Võ Tấn Thành, Đội trưởng Đội trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự TP/HCM như sau.

“Tử thi Thanh Nga vẫn còn mềm dịu bình thường, tử thi ông Lân (hơn bà 20 tuổi) tay chân đã cứng.

“Thanh Nga thân hình đẹp, hoàn mỹ, giống như hoa hậu thời nay. Vú trái gần vết thương đã trúng đạn, nằm như người ngủ, sắc mặc vẫn tươi đẹp. Ông Lân, người cứng cáp, to bự gấp đôi Thanh Nga, bị một vết thương (đạn bắn) ở ngực trái, xuyên thẳng hướng tim ra lưng” (Báo cáo chuyên án Thanh Nga của ông Võ Tấn Thành, Đội trưởng Đội trọng án Phòng CS Hình sự TP/HCM)

5*. Lời khai của cận vệ Nguyễn Văn Các

Do những bức thơ hăm dọa, bà bầu Thơ, mẹ của Thanh Nga, cử võ sĩ Nguyễn Văn Các bảo vệ Thanh Nga.

Nguyễn Văn Các, 34 tuổi, là nhân viên của đoàn Thanh Minh Thanh Nga, được cử theo bảo vệ Thanh Nga.

Nguyễn Văn Các khai.

“Tối hôm ấy, chính chồng của chị Thanh Nga, tức đạo diễn Phạm Duy Lân cầm lái, Thanh Nga ngồi ở băng ghế sau với cháu Phạm Duy Hà Linh, (Cúc Cu) 5 tuổi. Xe nổ máy, tôi ngồi cạnh anh Lân, chạy từ quận Bình Thạnh, theo đường Đinh Tiên Hoàng hướng về Ngã Sáu Saigòn, chỗ có tượng Phù Đổng Thiên Vương. Xe từ từ ngừng trước cửa nhà TN số 114 đường Ngô Tùng Châu.

Tôi xuống trước, định mở cửa cho TN xuống, nhưng khựng lại vì có một chiếc Honda từ đâu phóng tới, dừng gấp trước cổng nhà nghe cái “xẹt”. Một bóng người vội vã nhảy xuống chìa súng vào gáy tôi, quát: “Đứng yên, mầy la tao bắn chết”.

Hắn đạp mạnh khiến Các ngã chúi xuống, úp mặt vào trong xe phía trước, hắn buộc anh nằm yên.

Chưa kịp hoàn hồn, Các nghe tiếng ông Lân kêu lên “Đừng bắt con tôi, các anh muốn gì thì vợ chồng tôi cũng chịu hết.”

Dường như hai bên có dằn co với nhau rồi một tiếng súng nổ.

Giọng ông Lân thều thào nói với Các: “Các ơi, cậu Ba bị bắn chết rồi”.

Tiếp đó là giọng Thanh Nga hoảng hốt “Bắn thì bắn chết tôi đi chớ đừng bắt con tôi.” Lại có tiếng động như giằng qua giằng lại. Mấy giây sau, Các nghe tiếng nổ thứ hai, và tiếng cháu Cúc Cu gọi thất thanh “Ba ơi, má ơi”.

Một giọng nói lạ vang lên “Thôi, đi”.

Khi ấy, Các có cảm giác không còn bị đè bởi chiếc đệm gối, nên đứng dậy thì thấy 2 bóng người đang rời khỏi chiếc xe hơi. Một tên ngồi lên xe Honda, do ánh đèn lờ mờ nên Các không thấy rõ mặt, chỉ nhận hắn mặc áo màu lam nhạt. Tên kia cầm súng, nước da ngâm ngâm, tóc dài, khoảng 30 tuổi, cao chừng thước sáu, thước bảy, bận quần đen, áo màu gạch đậm.

Bấy giờ đã khuya, ở bên kia đường đối diện với nhà TN, có 2 chị em đang học bài trên lầu, khi nghe súng nổ và tiếng con nít khóc, đã nhìn xuống, thấy hai tên phóng Honda từ nhà TN chạy về phía Ngã Sáu mất dạng. Lúc đó khoảng 23 giờ 30. Thanh Nga được đưa vào Bịnh Viện Sài Gòn.

6*. Đối chiếu lời khai của cận vệ Các với khám nghiệm tử thi

Thanh Nga và ông Lân đều bị bắn vào phần ngực bên trái, vùng trái tim. (Thanh Nga. “Vú trái gần vết thương”. Ông Lân. “Một vết thương (đạn bắn) ở ngực trái, xuyên thẳng hướng tim ra lưng”).

Chứng tỏ sát thủ là một tay chuyên nghiệp, được huấn luyện. Chỉ một viên đạn vào tim là chết liền tại chỗ, khi đến bịnh viện thì hết cứu chữa được.

Nhưng làm thế nào để cả hai đều bị bắn vào vùng ngực trái, vị trí của quả tim?

Ông Lân thì đang ngồi sau tay lái, mà sát thủ thì đứng ngoài xe tức là bên hông của ông Lân. Thanh Nga thì đang ôm bé Cúc Cu trước ngực.

Trong lời khai của cận vệ Các “Dường như hai bên có giằng co với nhau rồi một tiếng nổ”. Giằng co ở đây là tên sát thủ kéo ông Lân quay ngực về phía họng súng để bóp cò.

Trường hợp của TN cũng thế. Sát thủ kéo Cúc Cu ra khỏi vòng tay của TN, cho lòng ngực của TN không còn gì che chắn, để bóp cò cho chết ngay tại chỗ.

Thanh Nga thấy tên sát thủ kéo Cúc Cu ra, thì tưởng rằng hắn muốn bắt Cúc Cu, cho nên mới nói là “Bắn thì bắn đi chớ đừng bắt con tôi”.

7*. Không phải bắt cóc tống tiền

7.1. Ném lựu đạn và những bức thơ cảnh cáo

Trước khi bị ám sát, Thanh Nga đã nhận được nhiều thơ nặc danh cảnh cáo, yêu cầu ngừng đóng vai Trưng Trắc và Thái hậu Dương Vân Nga, nếu không thì sẽ bị thanh toán.

Sau đó, vào tháng 3 năm 1978, khi đang diễn vai Trưng Trắc với Thanh Sang trong vở Tiếng Trống Mê Linh ở rạp Lux B, đường Trần Văn Cừ, thì bị ném lựu đạn lên sân khấu, làm chết tại chỗ hai nhạc công và Thanh Nga bị thương nhẹ, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Vụ việc nầy chứng tỏ không phải là bắt cóc tống tiền.

- Đây không phải là một vụ tống tiền

- Không phải là một vụ bắt cóc

- Mà là một vụ ám sát vì lý do chính trị mà chính Công An VC thực hiện

7.2. Những cái vô lý của Công An Sài Gòn

1). Tàn dư Mỹ Ngụy giết Thanh Nga

Ngay sau vụ án, ông Trần Quyết, thứ trưởng Bộ Nội vụ, phân tích:

“Vụ án Thanh Nga xảy ra trong lúc một số tàn quân của quân đội Saigòn còn lẫn trốn ở các vùng rừng núi, bưng biền, hoạt động chống lại ta. Trước đó, có một số hành vi đe doạ là gởi thơ yêu cầu TN không được đóng vai Trưng Trắc hoặc Thái hậu Dương Vân Nga nữa. Giữa lúc đó, có tin mật báo” Một tổ chức tự xưng là “Lực lượng thống hợp Liên Bang Đông Dương” do sự đở đầu của CIA Mỹ, vừa mở tiệc ăn mừng ở một quán rượu vùng ven Saigòn, do đã bắn chết Thanh Nga theo lịnh cấp trên đưa xuống”.(Hết trích)

Nhận xét về lời tuyên bố trên.

Rõ ràng là câu chuyện bịa đặt

Tổ chức chống Cộng thời đó làm gì mà dám ra quán nhậu để tổ chức ăn mừng đã giết Thanh Nga, vì TN chống quân Tàu.

Thời đó, những gánh hát phải diễn những tuồng “cách mạng” có nội dung chửi bới VNCH như là:

“Người Ven Đô”, do Út Trà Ôn đóng vai Tám Khoẻ, vở Khách Sạn Hào Hoa, vở Cây sầu riêng trổ bông…thế mà có ai lên tiếng chống đối đâu?

2). Thanh Nga chết do việc bắt cóc không thành công

Ban đầu CA cho rằng tàn dư “quân đội ngụy” đã giết chết Thanh Nga, nhưng sau đó thấy không ổn vì không có ai tin chuyện hoang đường như thế.

Kế đó, CA cho rằng vụ án là do việc bắt cóc không thành, nên sinh ra án mạng, và thủ phạm chính là Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức, đã từng tổ chức 2 vụ bắt cóc con của Kim Cương và con của bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ.

Những điểm vô lý cho rằng bắt cóc không thành

Theo như kế hoạch đã vạch ra, địa điểm, thời gian và tình huống đã nắm vững, đã không có một phản ứng nào, thì tại sao gọi là bắt cóc bất thành? Mục đích của bắt cóc là đòi tiền chuộc, thế thì

tại sao ông Lân đã chịu nạp tiền mà vẫn bắn chết trong lúc ông tuân lịnh và hợp tác?

Không phải kế hoạch bắt cóc, mà là kế hoạch ám sát.

Điều quan trọng nhất của việc bắt cóc tống tiền là yếu tố bí mật. Yếu tố nầy đã được hai tên thật sự bắt cóc là Tân và Đức thực hiện. Trái lại hai tên công an trong đội Săn Bắt Cướp Sài Gòn, đã công khai thi hành ngay ngoài công lộ, đã không bịt mặt, không đội mủ, không mang kiếng đen, vì tin chắc rằng nạn nhân không còn sống để nhận diện trong trường hợp bị bắt.

Sau khi giết người, đáng lẻ phải chạy về phía đường vắng người, hướng nhà Thờ Huyện Sĩ gần đó, nhưng không, chúng chạy ra Ngã Sáu, là tụ điểm ăn uống tấp nập ban đêm với hàng chục chiếc xe từ phở, hủ tiếu mì, bánh cuốn, các món nhậu.

Đó không phải là tác phong của kẻ bắt cóc, mà là của kẻ sát nhân.

8* Những lời lẽ trong tuồng hát gây chết người.

8.1. Lời của Trưng Trắc trong vở Tiếng Trống Mê Linh.

* “Tổ tiên ta không chịu lùi bước trước quân thù, không nhân nhượng một tấc đất nào cả. Phải chém đầu những kẻ có ý lùi bước trước quân thù.”

“Đói rét chịu được, nhưng nhục mất nước không bao giờ chịu được! Đó là đạo lý của dân tộc ta đời đời truyền lại”

* Nước đã mất thì tránh sao cho được nhục! Phu tướng, giờ đây ta hãy tế cáo với tổ tiên, thề lấy máu mà rửa nhục!”

* Hỡi đồng bào trăm họ! Giặc Đông Hán đang xéo dày đất nước, nhục nào hơn nhục nô lệ ngoại bang! Thà chết mà đứng thẳng, không cam chịu sống quỳ. Đất nước Nam cẩm tú, người dân Nam anh hùng, trước đền thờ quốc tổ, thề hy sinh giết giặc cứu non sông!”

8.2. Lời của Thái hậu Dương Vân Nga.

Hai cảnh trong vở Thái Hậu Dương Vân Nga

Vở tuồng chống Nhà Tống

* Không! không! ta không nhượng quân thù một tấc đất nào cả!

* Đây là thanh gươm của tiên vương đã từng dẹp loạn sứ quân để sơn hà bền vững đến hôm nay, Tướng quân hãy nhận lấy để chém đầu kẻ nào có ý lùi bước trước quân thù, cho dù lùi nửa bước để toan liệu về sau”

* “Dù nước nhỏ, đây là tấm áo đầu tiên dân ta dám may, người Đại Cồ Việt dám mặc để lên ngôi hoàng đế. Tấm Long bào nầy là niềm kiêu hảnh của dân ta, một dân tộc dám tự xưng là Đại Cồ Việt. Tôi tin rằng trăm họ sẽ tay nối vòng tay, quyết chống lại sức mạnh bạo tàn của giặc. Đây, bức thơ của nước Đại Cồ Việt phúc đáp với sứ thần. Tấm Long bào nầy, tấm áo thiên tử đầu tiên nầy, ta quyết không bao giờ dâng nạp.”

Hãy cùng nhau sống lại hào khí của Tiếng trống Mê Linh!”

Vài nét về Thái hậu Dương Vân Nga.

Tên thật là Dương Ngọc Vân. Được gọi là hoàng hậu hai triều, triều nhà Đinh và triều Tiền Lê.

Khi Đinh Tiên Hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) và thái tử Đinh Liễn bị ám sát, con trai 5 tuổi là Đinh Toàn lên nối ngôi, và bà làm nhiếp chính. Nhà Đinh suy yếu, trước sự đe dọa của quân nhà Tống, bà tự ý nhường ngôi lại cho tướng quân Lê Hoàn, lập ra nhà Tiền Lê. Lê Đại Hành. (Nhà Hậu Lê là Lê Lợi). Lê Đại Hành phong bà làm hoàng hậu. Hoàng hậu hai triều là vợ của hai ông vua, Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành.

Trong vở tuồng, Dương Vân Nga đôn đốc tướng quân Lê Hoàn lãnh nhiệm vụ đánh nhà Tống. Lê Đại Hành đánh tan quân Tàu năm 981, bảo vệ nước Đại Cồ Việt.





9*. Chính Việt Cộng đã giết Thanh Nga

9.1. Hoàn cảnh chính trị thời Hồ Chí Minh.

Thời Hồ Chí Minh, Việt Nam đi hàng hai, một chân bên Liên Xô, một chân bên Trung Cộng. Hồ Chí Minh và Chu Ân Lai là hai người đồng tính luyến ái, nên hai nước Việt-Trung gắn bó chặt chẽ với nhau.

Sau khi Hồ Chí Minh chết, lãnh đạo đảng CSVN ngã hẳn về phía Liên Xô.

Dựa hơi Liên Xô, Việt Cộng công khai ra mặt chống Trung Cộng. Cơ quan truyền thông nhà nước, suốt ngày ra rả chống “Bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Hoàng Văn Hoan, thân Trung Cộng, phải đào thoát qua Trung Quốc theo ngã Pakistan.

Ở miền Bắc, người Tàu bị đuổi về Trung Quốc, gây ra tình trạng gọi là “nạn kiều”. Ở miền Nam, người Tàu bị đuổi ra khỏi nước bằng tàu, gọi là xuất cảnh bán chính thức.

Đoàn cải lương Thanh Minh-Thanh Nga (TM/TN) được Sở Văn Hóa Sài Gòn xử dụng làm cái loa tuyên truyền chống “Bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh” qua hai vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh và Thái Hậu Dương Vân Nga. Hai vở tuồng do nữ cán bộ Sở Văn Hóa Sài Gòn, thuộc gia đình cách mạng họ “Ca Lê”, là bà Ca Lê Hồng làm đạo diễn.

Trong vở Tiếng Trống Mê Linh, Thanh Nga trong vai Trưng Trắc đánh đuổi thái thú Tô Định về Tàu. Trong vở Thái Hậu Dương Vân Nga, Thanh Nga thủ vai thái hậu, cổ vỏ tướng công Lê Hoàn đánh tan quân Nhà Tống năm 981.





9.2. Tình hình thay đổi. Việt Cộng bị Liên Xô bỏ rơi.





Dựa hơi Liên Xô, trong Hiệp ước quốc phòng có điều 6 ghi như sau: "Trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công, hoặc bị đe doạ tấn công, thì hai bên ký hiệp ước sẽ lập tức trao đổi ý kiến với nhau, nhằm loại trừ mối đe doạ đó và áp dụng các biện pháp thích đáng có hiệu lực, để bảo đảm hòa bình và an ninh của hai nước".

Nhưng khi Trung Cộng bắt đầu đánh chiếm các đảo Trường Sa, Việt Cộng cầu cứu, nhưng quân đội Liên Xô đang đóng ở Cam Ranh, ngoảnh mặt làm ngơ, bình chân như vại. Chính thức bỏ rơi Việt Nam, mặc dù đã có hiệp ước.

Bị Liên Xô bỏ rơi, Việt Cộng lâm vào thế yếu, lực yếu thế cô, vì không có đồng minh nào.

Trong khi đó, Đặng Tiểu Bình thường xuyên tuyên bố “Cho Việt Nam một bài học”. Bài học lừa thầy phản bạn.

Trước tình trạng đó, Việt Nam muốn chấm dứt những tuyên truyền chống Trung Cộng. Cụ thể là buộc Trưng Trắc và Dương Vân Nga phải chấm dứt việc chửi bới bọn Tàu Cộng, bành trướng bá quyền Bắc Kinh.

Nhiều bức thơ nặc danh cảnh cáo đoàn TM/TN, buộc Thanh Nga phải chấm dứt việc tuyên truyền theo chủ trương trước kia của nhà nước. Ỷ lại vào việc Sở Văn Hóa chống lưng, Thanh Nga tiếp tục chửi bới bọn Tàu, nên bị ném lựu đạn ở rạp Lux B, suýt chết trong đường tơ kẽ tóc mà vẫn không chừa. Cuối cùng là cái chết của Thanh Nga và chồng là ông Phạm Duy Lân.

Chính Việt Cộng đã giết Thanh Nga.

Thanh Nga bị bắn chết ngày 26-11-1978, chỉ 3 tháng sau, ngày 17-2-1979, Đặng Tiểu Bình “Dạy cho Việt Nam một bài học” bằng cách đồng loạt tấn công 7 tỉnh miền Bắc: Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Hà Giang.

Thời gian đó, lực lượng quân sự Trung Cộng còn yếu nên không khống chế được 7 tỉnh. Một số quân Trung Cộng vào nội địa chiếm một số thị xã. Trước khi rút lui, binh lính Trung Cộng đập phá toàn bộ những phương tiện, vật liệu và dụng cụ phục vụ kinh tế và đời sống. Từ cái chén, đôi đũa, cái bàn, cái ghế…tất cả mọi thứ không còn xử dụng được. Việt Nam thiệt hại nặng về kinh tế.

Sau đó, Việt Cộng đầu hàng. TBT Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười và Cố vấn Phạm Văn Đồng đến Thành Đô, Tứ Xuyên, họp mật trong hai ngày 3&4 tháng 9 năm 1990.

“Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây….

Phía Trung Quốc đồng ý, và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc.…”

Từ đó, các lãnh đạo đảng CSVN phải qua Trung Quốc trình diện, xin phép trước khi đi Mỹ. Tất cả. Không có ngoại lệ nào cả. Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Phạm Quang Nghị, Phạm Bình Minh (Qua Tàu 2 lần trước khi đi Mỹ) Nguyễn Phú Trọng, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc.

10*. Tiểu sử và con đường sự nghiệp của Thanh Nga

10.1. Tiểu sử Thanh Nga

Theo nhận xét của giới nghiên cứu kịch trường, thì trong 36 năm sống, Thanh Nga đã đứng hết mình dưới ánh đèn màu suốt 28 năm.

Thanh Nga tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31-7-1942 tại Tây Ninh. Cha là ông Nguyễn Văn Lợi. Mẹ là Nguyễn Thị Thơ, bà Bầu Thơ, trưởng đoàn Thanh Minh Thanh Nga nổi tiếng một thời ở VN.

Thanh Nga và mẹ là bà bầu Thơ và em là Bảo Quốc

Thanh Nga kết hôn 2 lần.

Lần đầu với thiếu tá Nguyễn Minh Mẫn, lần sau với Luật sư Phạm Duy Lân. Có một con trai với ông Lân, tên là Phạm Duy Hà Linh, sinh năm 1973, nay là một nghệ sĩ hài.

Gia đình Thanh Nga có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng:

- Năm Nghĩa (Cha dượng)

- Bảo Quốc (Em cùng mẹ khác cha)

- Hữu Châu (Con của nghệ sĩ Hữu Thình, anh ruột của TN.)

Bị ám sát cùng chồng ngày 26-11-1978 tại Sài Gòn, an táng tại Nghĩa trang “Chùa Nghệ Sĩ”, Gò Vấp.

Thanh Nga được nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú năm 1984.

10.2. Con đường sự nghiệp của Thanh Nga

Với hơn 230 vở diễn trong 28 năm, kể từ lúc 8 tuổi, TN đã cống hiến cho khán giả biết bao vui buồn với cái tên “Cô Đào Thương nhạy khóc”. Năm 8 tuổi đã có biệt hiệu là “Thần Đồng Thanh Nga” trong những vở Phạm Công Cúc Hoa, Đồ Bàn Di Hận, Lửa Hờn.

Năm 16 tuổi, xuất sắc trong vai Sơn nữ Phà Ca trong vở Mưa Rừng (Người Vợ không bao giờ cưới)

Gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả mộ điệu qua những tuồng: Áo cưới trước cổng chùa, Sân khấu về khuya, Đôi mắt người xưa, Ngã rẻ tâm tình, Con gái Chị Hằng.

Đoạt Huy Chương Vàng đầu tiên của Giải Thanh Tâm năm 16 tuổi.

Thanh Nga nhận HCV giải Thanh Tâm năm 1958 Từ trái qua: Thanh Nga – Ngọc Giàu – Lan Chi – Bích Sơn

Tham gia đóng phim và là diễn viên xuất sắc trong Đại Hội Điện Ảnh Á Châu năm 1973 tại Đài Bắc (Đài Loan). Là đại diện nữ duy nhất trong Đại Hội Điện Ảnh Ấn Độ năm 1969, được Thủ tướng Indira Gandhi tiếp đón. TN còn in đậm trong lòng khán giả qua phim Loan Mắt Nhung của Đạo diễn Lê Dân.

11*. Những người tình cũ của Thanh Nga

11.1. Thanh Nga là vợ của Thành Được

Tài liệu của công an.

“Theo tài liệu của Tổng Cục Cảnh Sát Nhân Dân, thì Thành Được có một thời yêu say đắm Thanh Nga nhưng không được yêu lại, vì bà Bầu Thơ ngăn cản. Nhưng ông vẫn theo đuổi và dùng thế lực bên ngoài để kéo người đẹp trên sân khấu về với mình, nên Thanh Nga phải ưng chịu. Dẫu cho đã nên vợ nên chồng, nhưng cá tính hai người xung khắc với nhau và cuối cùng phải chia tay”. (Hết trích)

11.2. Thiếu tá Nguyễn Minh Mẫn là chồng cũ của Thanh Nga

Ông Mẫn thương Thanh Nga khi cô đang sáng chói trên sân khấu cải lương. Người cao lớn, đẹp trai, có tâm hồn nghệ sĩ, là sĩ quan huấn luyện viên môn chiến thuật của trường Bộ Binh Thủ Đức, rồi Chỉ huy phó Yếu Khu Bình Phú (Thủ Đức).

Thanh Nga trong chiếc áo cưới, bước lên xe hoa chính thức cùng người chồng là ông Nguyễn Minh Mẫn. Tiệc cưới được tổ chức linh đình tại nhà hàng Đại La Thiên (Chợ Lớn), báo chí và nghệ sĩ tham dự rất đông.

Rượu Champagne nổ dòn tan, cuộc vui tưởng chừng như bất tận. Nhưng chưa được bao lâu, thì ông Mẫn phải ra toà lảnh án về tội buôn lậu đồ Mỹ.

Nói thêm về vụ buôn lậu của Thiếu tá Nguyễn Minh Mẫn.

Trong khu vực huấn luyện của Trường Bộ Binh Thủ Đức, có một địa điểm kín đáo tên là Hầm Sạn, là nơi mà các tài xế chở hàng PX của Mỹ từ Tân Cảng (New Port-Cầu Sài Gòn) lên kho Long Bình của Mỹ. PX là Post Exchange, hàng hóa miễn thuế bán cho quân đội Mỹ. Quân nhân Mỹ được cho đổi từ đô la xanh sang đô la đỏ để mua hàng ở các hợp tác xã Mỹ. 100 đô la xanh được đổi thành 180 đô la đỏ.

Trong thời gian đầu, không có việc kiểm soát lộ trình từ Tân Cảng đến Long Bình. Những xe tải hạng nặng ở Tân Cảng được đưa hàng lên đầy xe. Đến giờ cho phép vào, chỉ có một tài xế nhận được một phiếu ký tên nơi gởi và khi đến Long Bình, ký nhận, mang xe và phiếu ký nhận về trình Tân Cảng là xong.

Các tay buôn lậu móc nối với tài xế, đổ vài ba thùng hàng xuống Hầm Sạn, nhận 50,000 VNĐ. Không biết những gì trong đó, có khi nhận cả một thùng súng Colt của quân đội.

Tài xế nhận 50,000VNĐ, con buôn bán ra cả trăm ngàn đồng, tùy theo món hàng nhận được. Làm giàu nhanh chóng.

Sau những vụ mất mát lộ liễu, Mỹ dùng trực thăng kiểm soát các xe hàng. Và Thiếu tá Mẫn bị bắt trong trường hợp đó.

Thiếu tá Mẫn ngồi tù, Thanh Nga phải sống trong những ngày đoạn trường và phải đối mặt với dư luận, những việc không đâu cứ ùa đến, cả những vu oan, tố cáo của người đàn bà trước kia của ông Mẫn. Hôn nhân tan vở.

12. Thanh Nga là vợ của ông Phạm Duy Lân

Ông Lân là luật sư, đạo diễn và có thời làm Đổng Lý Văn phòng của một Bộ trong chính quyền Saigòn, cho nên thường gọi là Ông Đổng Lân. Người to cao, đẹp trai, hơn Thanh Nga 20 tuổi. Ông Lân và TN tuy không sanh cùng ngà, cùng tháng, nhưng đã chết cùng ngày cùng giờ. Con trai duy nhất của 2 người là nghệ sĩ hài Phạm Duy Hà Linh, (Cúc Cu) sinh năm 1973. Có vợ và con gái. Hà Linh là trưởng Nhóm Hài Hà Linh.

13*. Kết luận

Sự thật rõ ràng là vụ án Thanh Nga không phải là vụ bắt cóc tống tiền, như công an đã nói, mà là một vụ ám sát do công an Việt Cộng thực hiện.

Bản chất của mật vụ Việt Cộng là từng bước ngăn cản Thanh Nga và đoàn Thanh Minh-Thanh Nga, ngưng hai vở Tiếng Trống Mê Linh và vở Thái Hậu Dương Vân Nga. Bắt đầu là những bức thơ nặc danh cảnh cáo. Không xong. Ném lựu đạn mà Thanh Nga không chết, thì chính tay mật vụ công an hạ sát bằng súng.

Một nhà nước trung thực, một chính quyền lương thiện thì không hành xử tàn bạo dã man như thế. Đó là bản chất của các chế độ Cộng Sản, kể cả Việt Cộng.

Tóm lại, Việt Cộng đã giết Thanh Nga và chồng là ông Phạm Duy Lân.





Trúc Giang

Minnesota ngày 22-4-2021