Từ Đề Xuất Bắc Tiến Năm 1964 Đến Cuộc Đột Kích Trại Tù Sơn Tây 1970

Taylor đến Sài Gòn, ông ta tránh né trả lời tướng Khánh về đề xuất Bắc tiến và hạ thấp yêu cầu này, mặc dù phía Mỹ coi cộng sản là những kẻ xâm lược, nhưng Mỹ không có ý định tấn công (ra miền Bắc) dưới bất kỳ hình thức nào - the US tried to publicly distance itself from Khánh's demands to invade North Vietnam and to downplay it, ... they had no intentions of going on the attack in any form . "

"Cho nên khi Taylor đến Sài Gòn, ông ta tránh né trả lời tướng Khánh về đề xuất Bắc tiến và hạ thấp yêu cầu này, mặc dù phía Mỹ coi cộng sản là những kẻ xâm lược, nhưng Mỹ không có ý định tấn công (ra miền Bắc) dưới bất kỳ hình thức nào - the US tried to publicly distance itself from Khánh's demands to invade North Vietnam and to downplay it, ... they had no intentions of going on the attack in any form . "

The U.S., hoping to avoid a direct attack on North Vietnam as long as possible, "

Com munists are the aggressors, not us,-If we were to go back to the north, it should be termed a counterattack." Theo quan điểm từ

the United States regarded this as breaking an agreement to consult with Washington before issuing such a call."

Đại sứ Maxwell Taylor và các quan chức Hoa Kỳ khác cũng có mặt nhưng từ chối bình luận về quan điểm của ông Khánh, tuy nhiên Hoa Kỳ coi đây là hành động phá vỡ thỏa thuận tham vấn với Washington trước khi đưa ra lời kêu gọi như vậy- the United States regarded this as breaking an agreement to consult with Washington before issuing such a call."

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày ký kết Hiệp định Genève chia cắt Việt Nam, ngày mà miền Nam Việt Nam gọi là "Ngày tủi nhục- Day of Shame " . Tại cuộc mít tinh ở Sài Gòn, thủ tướng Nguyễn Khánh của Nam Việt Nam, kêu gọi mở rộng chiến tranh ra miền Bắc Việt Nam. Đại sứ Maxwell Taylor và các quan chức Hoa Kỳ khác cũng có mặt nhưng từ chối bình luận về quan điểm của ông Khánh, tuy nhiên Hoa Kỳ coi đây là hành động phá vỡ thỏa thuận tham vấn với Washington trước khi đưa ra lời kêu gọi như vậy- the United States regarded this as breaking an agreement to consult with Washington before issuing such a call."

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam gửi tới Bộ Ngoại giao << Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State >> : Về vụ này, thư viện online của Bộ Ngoại giao ghi lại điện văn ngày 15.04.1964 của

"Tướng Khánh tuyên bố rằng miền Nam Việt Nam đang ở trong tình trạng chiến tranh và đang bị tấn công từ phía miền Bắc; và rằng nếu cuộc tấn công này không dừng lại, thời miền Nam Việt Nam sẽ tấn công đáp trả lại và thực hiện các cuộc tấn công ra miền Bắc, tương đương với những cuộc tấn công mà miền Bắc đã thực hiện tại miền Nam. "trong khi miền Bắc tấn công chúng tôi bằng du kích chúng luồn lách trong rừng. Chúng tôi sẽ tấn công chúng bằng 'du kích' theo cách của chúng tôi, là sẽ bay ở tầm ngọn cây, làm nổ tung các công trình quan trọng hoặc đặt mìn cảng Hải Phòng - we would attack them with ‘guerrillas’ of our own, only ours would fly in at tree-top level and blow up key installations or mine the port of Haiphong.”

"Tướng Taylor hỏi Tướng Khánh phải làm sao để có thể tấn công ra miền Bắc một cách tốt nhất. Khánh trả lời bằng đường hàng không hoặc đường biển nhưng không phải đường bộ- General Taylor asked how General Khanh thought he could best attack the North. Khanh replied by air or by sea but not by land ."

"Câu hỏi về các phương án nhằm chuẩn bị cho các Lực lượng vũ trang Việt Nam khi tiến hành các cuộc tấn công sẽ ra sao. Ông Khánh trả lời rằng họ đã sẵn sàng hoặc có thể nhanh chóng đến mức sẵn sàng- Khanh replied that they either were ready or could quickly be brought to a point of readiness. " - " Tướng Taylor: Đây không phải là vấn đề. Vấn đề là Chính phủ Việt Nam phải chắc chắn rằng sẽ vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đầy đủ của Hoa Kỳ một khi phía miền Bắc mở cuộc tấn công trả đũa lại những gì phía Chính phủ Việt Nam đã tấn công họ. The problem was to be certain that the GVN would continue to enjoy full American support in connection with a strong attack by the North in reaction to what the GVN had done."

"Tướng Taylor hỏi các căn cứ của phía VNCH có ổn định hay không. Khánh trả lời rằng còn nhiều việc phải làm và thực tế là các căn cứ ở miền Nam chưa được vững chắc một cách thỏa đáng, vì thế, đó cũng là lý do phải tấn công ra miền Bắc ngay lập tức, thay vì chờ đợi sửa chữa các yếu điểm, thời cách chữa trị tốt nhất cho sự yếu kém của miền Nam là mở một cuộc tấn công ra miền Bắc- wait for the weakness to be corrected,..., that the best cure for weakness in the South would be an attack on the North."