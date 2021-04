Hội Đền Hùng Hải Ngoại Tổ Chức Đại Lễ Giỗ Lần Thứ 4900 Năm Quốc Tổ Hùng Vương

Garden Grove (Thanh Huy)- - Hội Đền Hùng Hải Ngoại do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa làm Hội trưởng đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 4900 năm Quốc Tổ Hùng Vương. Buổi lễ đã diễn ra vào lúc 10 giờ 30 trưa Chủ Nhật, ngày 17 tháng Tư năm 2021, đền thờ mới của Hội ở số 12800 Garden Grove Blvd, Garden Grove, Nam California.

Tham dự buổi lễ có Thị Trưởng Thành Phố Westminster Tạ Đức Trí và Nghị Viên Kimberly Hồ, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, ông Lý Vĩnh Phong đại diện Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal, nhà biên khảo Phạm Trần Anh, Hiền Tài Ngô Thiện Đức… các vị trong Ban Cố Vấn, Ban Chấp Hành Hội Đền Hùng cùng một số đông đồng hương, một số các cơ quan truyền thông…





Bàn thờ Quốc Tổ uy nghi, đầy đủ lễ vật, khói hương nghi ngút, LS Nguyễn Xuân Nghĩa Hội trưởng với quốc phục trong vai Chánh Tế, cùng hai phụ tế là các ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh và Quang Tuấn , hai Phó Tế Ngô Thiện Đức và Nguyễn Công Huân, điều hợp nghi lễ do nhân sĩ Phan Như Hữu, sau nghi thức niệm hương, nhân sĩ Phan Như Hữu tuyên đọc Văn Tế, trong lúc nầy ông Nguyễn Văn Kỳ chấp sự tiếp lo việc nhang đèn.



Trong lời khấn nguyện Chánh Tế Nguyễn Xuân Nghĩa, Hội trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại xin Quốc Tổ thương dân tộc Việt đang sống dưới chế độ Cộng Sản, mất mọi quyền tự do căn bản, nhân quyền bị chà đạp, người dân lành lầm than đói khổ phải lang bạt khắp nơi trên thế giới, thậm chí phải bán thân tìm kiếm miếng ăn, đặc biệt quê hương Việt Nam luôn bị giặc phương Bắc dòm ngó để thôn tính. Xin Quốc Tổ Hùng Vương giúp toàn dân bảo vệ chủ quyền đất liền, biển, đảo, giúp người dân sớm thóat ách cộng sản vô thần và cho mọi người Việt trên khắp thế giới được bình an, qua cơn dịch bệnh Vũ Hán nguy hiểm này.

Sau đó, nhân sĩ Phan Như Hữu lên đọc Văn Tế do Giáo Sư “(Đông An Hồ, cẩn bút)” với lời văn: “Duy Hoa Kỳ Quốc tuế thứ nhị bách tứ thập ngũ Tân Sửu niên; Xuân thiên, đệ tam nguyệt, sơ thập nhật nhằm ngày 18 tháng Tư năm 2021 tại trụ sở Hội, 12800 đường Garden Grove, Quận Orange, thành phố Garden Grove, tiểu bang California Hoa Kỳ, Hậu duệ: LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Hội Trưởng Hội Đền Hùng hiệp cùng đồng hương tỵ nạn, nhân ngày đại lễ Giỗ Quốc Tổ, Cẩn dĩ: Hương đăng, hoa quả, rượu trà, phẩm vật chi nghi, Cẩn Cáo: “Kính cẩn cung thỉnh: Đại Bàng Tiên Vương Quốc Tổ Hùng Vương, Tôn Thần. Đồng kính cung thỉnh: Tiên hiền liệt nữ Tiên Đế Tôn Thần cùng Chư liệt vị Văn Thần, Võ Thánh Tôn Thần... GIÁNG LÂM CHỨNG GIÁM!





“Trộm nghĩ rằng: Xem lịch sử: Ngũ Lĩnh Gia Thanh - Xét cội nguồn: Hùng Vương Quốc Tổ. Ngăn ngừa ngoại xâm phương Bắc, cường khấu dẹp yên - Xây dựng thành quách miền Nam, hùng binh chiêu mộ. Đất Bạch Hạc sơ khởi đã hưng - Thành Cổ Loa đang xây lại đổ - Sơn hà thịnh trị do lương dân tận dạ chung lòng – Xã tắc an vui, bởi linh thần ra uy tương hổ.

“Nay đất nước: Hoàn cảnh khổ đau – Dân tình phẫn nộ - Việc đã hiển nhiên, tang tóc giữa thời nay – Sự chưa từng thấy, điêu linh từ thượng cổ. Phúc bẩm trăm phần – Khẩn trình toàn bộ. Chúng đã làm:

“Đọa đày thanh niên, bô lão, mong giữ ghế cứ thẳng cánh bạo tàn! Buôn bán phụ nữ, cô nhi, cốt làm giàu, còn cao tay khủng bố! Bọn tam vô, cắt Bản Giốc, Nam Quan dâng Tống Nguyên xin được cứu nguy. Phường gian tặc, đem Hoàng Sa, Ải Bắc biếu Mông Hán trả ơn bảo hộ. Hậu duệ Lạc Hồng. Kính xin Quốc Tổ che chở xã tắc, lấy uy linh mở lối cho con cháu tiến đến cảnh sống thanh bình – Thỉnh nguyện chư linh giải cứu sơn hà, dùng nghĩa khí đưa đường giúp hậu thế vươn tới cuộc đời ổn cố.





“Để: Phá tan Cộng đảng, cứu dân thay đổi thế thời - Quét sạch độc tài, giúp nước chuyển dời vận số. Con Cháu Rồng Tiên: Dâng hương thơm một nén, thỉnh Quốc Tổ thuận ý định phương – Tiến rượu trắng ba chung, cầu thần linh thể tình khai lộ.

“Thượng Hưởng!

Sau bài Văn Tế, các vị thân hào nhân sĩ và đồng hương lần lượt thắp hương kính cẩn dâng lời cầu xin với Quốc Tổ. Sau đó, ông Lý Vĩnh Phong đại diện ông Lowenthal Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ trao tặng LS Nguyễn Xuân Nghĩa và Hội Đền Hùng Hải Ngoại một Bằng Tưởng Lục nhân ngày khai trương trụ sở mới của Hội. LS Nguyễn Xuân Nghĩa thay mặt Hội gửi lời cám ơn vị Dân Biểu Alan Lowenthal, một người dân cử luôn quan tâm đến tình hình chính trị tại Việt Nam và hết lòng giúp đỡ người Việt trong nước bị đàn áp bắt bớ một cách vô cớ bởi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.



Trong dịp nầy, LS Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết, ông rất vui mừng khi thấy đông đủ thân hào nhân sĩ và một số đồng hương tại khu Little Saigon cũng như ông Nguyễn Văn Lực, bà Đặng Kim Trang từ San Diego cũng đến tham dự Lễ Giỗ Quốc Tổ dù dịch bệnh Covid -1 9 vẫn còn làm ảnh hưởng.

Về lý do dời trụ sở, LS Nghĩa c nói, ông đã thành lập Trụ Sở Hội Đền Hùng tại số 14550. Phòng 203 trên đường Magnolia, góc Hazard, TP Westminster từ năm 2006 đến nay đã 15 năm. Nay chủ phố muốn lấy lại. Nhận thấy địa điểm cũ cũng bất tiện vì ở trên lầu, nên tìm được địa điểm mới tương đối khang trang, kế bên lại có một hội trường rộng lớn nên nếu cần tổ chức đông người sẽ rất thuận tiện. Ông hy vọng sự thay đổi sẽ đem lại sinh khí mới cho Hội, và ông rất mừng thấy tình hình dịch bệnh Covid -19 đang có chiều hướng giảm mạnh. Ông hy vọng sang năm sẽ tổ chức đại lễ Quốc Tổ một cách quy mô như những năm trước khi có dịch bệnh xảy.