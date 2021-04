Treo Cờ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen

Để tưởng niệm Tháng Tư Đen lần thứ 46, Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Little Saigon sẽ sắp xếp treo cờ Việt Mỹ trong suốt hai tuần lễ, từ ngày 23 tháng 4 đến 7 tháng 5, dọc theo các đường lộ chính dẫn vào khu Little Saigon, trong đó có Đại Lộ Trần Hưng Đạo (tức Bolsa Avenue), Brookhurst và Magnolia trong phạm vi Thành Phố Westminster. Các chi phí treo cờ được tài trợ bởi Công Ty Người Việt Auto Body trên Đường Moran trong khu Little Saigon, Sư Cô Tiến Sĩ Bích Liên, Viện Chủ Trụ Trì Tổ Đình Minh Đăng Quang và Công Ty EV Princess Cosmetics đồng bảo trợ.





Trong giới hạn của nạn đại dịch nên các đoàn thể cộng đồng không thể tổ chức các lễ tưởng niệm có tập trung đông người. Tuy nhiên, việc trưng bày biểu tượng cờ quốc gia Việt và Mỹ sẽ nhắc nhở đến toàn thể cộng đồng người Việt tỵ nạn đến niềm tự hào về lịch sử tỵ nạn và yêu chuộng tự do của người Việt nam trong mùa lễ tưởng niệm quan trọng này và sự biết ơn của cộng đồng người Việt tỵ nạn đối với đất nước Hoa Kỳ.

Tưởng cũng nên nhắc thêm, Công Ty Người Việt Auto Body đã nhiều năm bảo trợ dự án treo cờ với ý tưởng trả lại ơn nghĩa của cộng đồng đã hỗ trợ cơ sở thương mại này cũng như ước muốn được thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng của chính nghĩa và tự do, luôn tung bay trong khu Little Saigon. Sư Cô Tiến Sĩ Bích Liên và Công Ty EV Princess Cosmetics mới đây cũng đã bảo trợ $20,000 và là Title Sponsor cho dự án Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị đang được vận động xây cất bên cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Westminster.





Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết Little Saigon xin kính chúc quí đồng hương luôn được bình an và khỏe mạnh qua cơn đại dịch. Xin hẹn gặp lại quí vị vào cuộc diễn hành Tết năm tới tại Little Saigon vào mùa Xuân tới.