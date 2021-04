Cập Nhật số 10 Về Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị

(Westminster, CA) - Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Cổ Thành Quảng Trị sẽ tổ chức lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên để bắt đầu công trình xây cất tượng đài vào ngày Chủ Nhật, 6 tháng 6 vào lúc 1 giờ trưa tại địa điểm xây cất bên cạnh Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Công Viên Tự Do (Freedom Park). Xin mời toàn thể cộng đồng, quí hội đoàn, quí ân nhân và hỗ trợ dự án đến tham dự để chúc phước cho sự thành công của dự án tượng đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.





Tiếp theo sự kêu gọi của Cựu Trung Tá Trần Thiện Hiệu từ Houston, Texas, Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh của Sư Đoàn TQLC mong mỏi các chiến hữu TQLC tiếp tay hỗ trợ cho dự án, Cựu Đại Úy TQLC Mai Văn Tấn từ Indiana cùng Cựu Sinh Viên Khóa 21 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam đã đóng góp $1,500 vào quỹ xây dựng tượng đài. Ông Mai Văn Tấn cũng là Trưởng Ban Biên Soạn quyển Quân Sử của Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH mà ông đã tặng cho UB làm tài liệu nghiên cứu để tìm hiểu về các chiến tích của Binh Chủng TQCL cũng như các đơn vị khác trong QLVNCH.





UB rất mong được sự tiếp tay của các hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH vì đây là biểu hiện của sự đoàn kết và chính nghĩa của cộng đồng đối với dự án cũng như tinh thần đồng đội của các cựu quân nhân đối với các đồng đội đã hy sinh trong suốt cuộc chiến bảo vệ Miền Nam Việt Nam, đặc biệt là qua các trận đánh khốc liệt như cuộc hành quân Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị.





Tính đến nay, Ủy Ban đã nhận được $61,318.73 do quý ân nhân ủng hộ. Bản danh sách cập nhật của tất cả các ân nhân đóng góp vào dự án xây dựng tượng đài đã được công bố trên trang nhà của Ủy Ban ở địa chỉ www.cothanhquangtri.com. Các chi tiết và thể thức đóng góp cũng được trình bày chi tiết tại trang nhà này.





Bắt đầu vào tháng 5, Ủy Ban sẽ thực hiện dự án chiếu phim Ride The Thunder trên các hệ thống truyền hình Việt Ngữ và sinh hoạt cộng đồng tại khắp nới để gây quỹ hỗ trợ dự án cũng như vinh danh tinh thần chiến đấu dũng cảm của các chiến sĩ QLVNCH. Rất mong được quí đồng hương, đoàn thể hay tổ chức cộng đồng từ khắp nơi tiếp tay tổ chức chiếu phim tại địa phương của mình. Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài đã được Nhà Sản Xuất Phim Ride The Thunder, ông Richard Botkin, cho phép chiếu phim để gây quỹ. Cuộn phim nói về tình chiến hữu giữa Thiếu Tá Lê Bá Bình, Tiểu Đoàn Trưởng của một tiểu đoàn TQLC QLVNCH với một Sĩ Quan Cố Vấn Hoa Kỳ trong bối cảnh của Trận Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Cuốn phim và quyển sách có cùng tên, Ride The Thunder, của Tác Giả Richard Botkin, đã đặc biệt ca ngợi tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ QLVNCH trong khi hầu hết các sách báo khác của Hoa Kỳ đều không muốn nhìn nhận sự thật này. Cuốn phim đã thể hiện tinh thần và mục tiêu của dự án Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị là để vinh danh tinh thần chiến đấu cũng cảm của QLVNCH trong suốt cuộc chiến Việt Nam.





Ủy Ban đang đẩy mạnh chiến dịch gây quỹ cho đủ $150,000 trước tháng 9 để hoàn tất công trình xây dựng tượng đài nhân ngày kỷ niệm lần thứ 49 ngày tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Quí ân nhân đóng góp từ $5,000 trở lên sẽ có bảng tên riêng khắc vào tượng đài. Quí ân nhân đóng góp từ $1,000 trở lên đều được khắc tên vào danh sách chung của ân nhân theo mức độ đóng góp, ghi tên hay logo vào bảng phông trang trí sân khấu và nhiều hình thức tri ân tương xứng khác.





Mọi đóng góp sẽ được ghi nhận để khai trừ miễn thuế. Quang Tri Victory Foundation là một tổ chức bất vu lợi (non-profit organization), Tax ID 85-4325055. Quí ân nhân có thể đóng góp online qua trang nhà trên lưới điện toán qua Credit Card, Paypal hay Zelle qua địa chỉ www.cothanhquangtri.com. Chi phiếu xin đề Cổ Thành Quảng Trị hay Quang Tri Victory Foundation và gởi về địa chỉ dưới đây





CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ

QUANG TRI VICTORY FOUNDATION

9141 BOLSA AVE., SUITE 303

WESTMINSTER, CALIFORNIA 92683





INFO@QUANGTRIMONUMENT.COM

www.cothanhquangtri.com

PHONE: (714) 512-5630

Quí đồng hương muốn đón nhận tin tức thường xuyên về dự án xin ghi tên qua email về địa chỉ https://forms.gle/iFnn9epNSrdNsKJp7 hay http://bit.ly/cothanhquangtri