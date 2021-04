2 Vụ Nổ Súng Tại Autin Của Texas Và Kenosha Của Wisconsin Hôm Chủ Nhật: Ít Nhất 6 Người Chết

Nhân viên cấp cứu làm việc tại hiện trường vụ nổ súng hôm Chủ Nhật tại Austin. Cảnh sát nói 3 người bị bắn chết. (nguồn: Jim Vertuno/AP – www.npr.org

Ba người bị giết chết trong một vụ nổ súng tại khu xóm Great Hills của thành phố Austin, Texas, hôm Chủ Nhật, 18 tháng 4 năm 202, theo cảnh sát cho biết qua bản tin của AP hôm Chủ Nhật.

Cảnh sát Austin nói rằng trong khi nghi can vẫn còn tại đào, vụ nổ súng có vẻ như là “tình huống gia đình” và phô bày nguy cơ đối với công chúng. Tuy nhiên, cảnh sát thúc giục cư dân ở yên trong nhà.

Cảnh Sát Trưởng Tạm Thời của Austin là Joe Chacon nói với các phóng viên rằng 3 nạn nhân là 2 phụ nữ và một người đàn ông.

“Rõ ràng đây là bi kịch. Chúng ta có người đã mất mạng ở đây,” theo Chacon cho biết, theo Austin American-Statesman. “Chúng tôi làm hết sức mình… để bắt cho được người này… và hy vọng không có ai mất mạng thêm.”

Đây là vụ nổ súng thứ hai với nhiều thương vong tại Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật.

Theo bản tin của Đài Truyền Hình ABC7Chicago tường thuật rằng một người hiện bị bắt vì liên hệ với một vụ thảm sát bằng súng trong một quán bar tại Quận Kenosha, Wisconsin vào sáng Chủ Nhật khiến cho 3 người đàn ông bị bắn chết và ít nhất 3 người khác bị thương, theo cảnh sát.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 12 giờ 42 phút sáng tại Somers House, một quán ba trong Village of Somers trên đường Sheridan Road, theo Sở Cảnh Sát Quận Kenosha.

3 nạn nhân đã được chở tới bệnh viện với các vết thương do súng bắn, và cảnh sát nói rằng có thể ít nhất một nạn nhân khác trong vụ nổ súng chưa được biết.

Tới 4 giờ chiều Chủ Nhật, các viên chức Kenosha nói rằng “một người đã bị bắt và sẽ bị truy tố tội cố sát cấp một với các truy tố tội phạm khác chờ điều tra thêm.”

2 nạn nhân đã chết tại hiện trường. Nạn nhân thứ ba đã lái xe đi với người khác nhưng sau đó đã chết trên đường tới bệnh viện.

Hoa Kỳ có tỉ lệ bạo động súng cao hơn nhiều hầu hết các nước trên thế giới.

Theo Gun Violence Archive, có ít nhất 19,394 người thiệt mạng vì bạo động súng trong năm 2020. Gồm tự tử, mà con số nhảy vọt lên tới 43,550 người.

Tính tới Chủ Nhật, nhóm này nói rằng ít nhất 5,517 người chết không phải tự tử trong năm 2021, trên chiều hướng tương tự tổng số của năm 2020.

Nước Mỹ chứng kiến gia tăng 25% số người chết do súng không phải tự tử trong năm 2020 so với 2019, dù một vài nơi như New York đã chứng kiến gia gia tăng nhiều hơn.