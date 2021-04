Phạm Xuân Tích và Tập Thơ Mới 'Còn Đó'

Thật là ấm cúng, trong cại lạnh tháng Tư Chicago, trong không gian của dịch bịnh COVID-19, tôi vừa nhận được một sáng tác mới của Phạm Xuân Tích, một bạn văn từ Paris gửi đến. Mở ra thấy đó là tâp thơ “CÒN ĐÓ”, gồm những bài thơ với niềm tin yêu sâu sắc về đời.





TỰ VỊNH





Sáng dậy thấy mình vẫn còn đây

Không gian rực sáng mây trắng bay

Thời gian không tính còn hay mất

Đời vẫn hòa vui theo cỏ cây





Đọc lên những câu thơ mới của anh, cả không gian ấm cúng lạ thường. Ở tuổi 78, lời thơ của anh vẫn còn sức réo gọi bia mộ gối chăn, tình yêu đã mất





CÒN ĐÓ





Nghe còn đó, những cơn mơ dĩ vãng

Bay về theo hương gió trở mùa sang

Trong tâm tư chợt thoáng nét thở than

Tóc huyền cũ ngày xưa ngát mộng vàng

Đã lâu lắm, nơi nghìn trùng cách trở

Hương thời gian phủ kín dấu chân xưa

Khiến cho người lạc lối trên cung tơ

Để chợt thấy, chợt quên, chợt nhớ

Tóc huyên xưa vẫn đó, sóng ngập bờ





Vốn dĩ là một nhạc sĩ Hồ cầm, một họa sĩ ấn tượng tình cảm như anh từng thổ lộ CÒN ĐÓ là một trường ca đậm đà màu sắc, chan hòa tình cảm, những khúc nhac tình





VÃN THU





Thoáng hơi lạnh đã về trên vai áo

Hãng cây buồn buông lá rụng bên sông

Thu êm đềm đang nhẹ bước sang đông,

Nghe quá khứ thơm lừng hương diệu ảo

Ngày xưa đó tóc huyền vương gió trải

Để trăm năm nghe áo trắng vờn bay

Không gian xưa kết tụ thế gian này

Cho kết nối cho yêu thương mãi mãi

Dù thời gian trĩu nặng trên bờ vai





‘CÒN ĐÓ’ là tập thơ thứ 3 của của nhà thơ Pham Xuân Tích, năm 2021.





Hoa Vàng Cũ/Tuyển tập Kich thơ của Pham Xuân Tích năm 1995.





Đường vào Xứ Mộng/Thơ và nhạc của Phạm Xuân Tích-năm 2013.





Từ HOA VÀNG CŨ đến CÒN ĐÓ nhà thơ Pham Xuân Tích đã sãi những bước thật dài, thật ấn tượng trong cõi thơ của anh...





Đọc thơ CÒN ĐÓ nghe thời gian trải dài trên “những cung tơ”. Phải chăng với Pham Xuân Tích, Thơ chỉ là Nhạc mang hồn thơ đi muôn phương..”.De la musique avant toute chose, et pour cela préfaire l’impair, plus vague et plus soluble dans l’air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose...” Paul Verlaine





Đào Như

Avril 17-2021

Một chiều cuối Đông Chicago