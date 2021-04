Dự Luật AB 1039 của Dân Biểu Janet Nguyễn, đòi hỏi sự kéo dài thời hạn để đưa những kinh nghiệm của người Mỹ gốc Việt tị nạn vào Mô Hình Giảng Dạy, Bước quan trọng đầu tiên đã được vượt qua

SACRAMENTO, CA – Dự luật AB 1039 của Dân Biểu Janet Nguyễn đã thành công hoàn tất bước đầu tiên khi được Ủy Ban Giáo Dục Hạ Viện và Uỷ Ban Chuẩn Chi Hạ Viện thông qua.

AB 1039 sẽ gia hạn SB 895 yêu cầu Ủy Ban Soạn Thảo Giảng Dạy (IQC) phát triển và đề xuất với Ủy Ban Giáo Dục Tiểu Bang về việc thiết lập mô hình giảng dạy những kinh nghiệm của người tị nạn, cụ thể là chương trình sẽ bao gồm câu chuyện của những người Mỹ gốc Việt tị nạn, trong đó có tiếng nói của các thuyền nhân Việt Nam và chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. AB 1039 đã sẵn sàng kéo dài thời gian chương trình giáo dục quan trọng này, để có thể vượt qua bước đầu tiên.

Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Chúng ta đang tạo cơ hội cho con em học hỏi những lịch sử của nhiều gia đình miền Nam Việt Nam đã hy sinh tính mạng và gia đình của họ để thoát khỏi sự đàn áp của Cộng Sản Việt Nam. Với vai trò là tác giả của AB 1039, và quan trọng hơn là một người tỵ nạn, tôi tự hào vì những đồng nghiệp của tôi đã nhận ra giá trị lịch sử và nền giáo dục của dự luật này từ những ngày đầu. Cùng với đó là những câu chuyện người tỵ nạn phải đối mặt với những khó khăn không thể vượt qua để dành lại tự do của họ. Đây là những bài học cần phải được truyền lại và không thể quên.”

Giờ đây, AB 1039 đã thông qua Ủy Ban Giáo Dục Hạ Viện và Uỷ Ban Chuẩn Chi Hạ Viện, bước tiếp theo dự luật sẽ chuyển đến Hạ Viện để xem xét.

Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: “Cuộc hành trình này khởi đầu vào năm 2017, khi tôi gặp và tiếp chuyện với ông Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Dục Thượng Viện nhằm cập nhật các tài liệu giáo dục để đưa những câu chuyện về người tỵ nạn vào trong hệ thống giáo dục lớp Mẫu Giáo đến lớp 12, tôi đã gặp trở ngại và họ không chấp thuận lời đề nghị của tôi. Tuy vậy, sau một thời gian làm việc chung, Dự Luật

SB 895 thiết lập Chương Trình Giảng Dạy được khởi đầu đệ trình.”

Củng trong thời gian đó, với sự ủng hộ nhiệt tâm của cộng đồng người Việt khắp nơi, hàn chục quý hội đoàn, quý đoàn thể, quý lãnh đạo cộng đồng, củng như hơn 1,000 người dân đã đến Thủ Phủ Sacramento bày tỏ sự ủng hộ đối với Đạo Luật SB 895, tại các buổi điều trần tại các ủy ban, cùng với hơn 20,000 chữ ký trên Bản Kiến Nghị ủng hộ dự luật.

Dân Biểu Janet Nguyễn chia sẽ: “Tôi sẽ không ngừng tranh đấu cho đến khi chúng ta nâng cao tầm nhìn và nhận thức về văn hóa của người Mỹ gốc Á trong các trường học và cộng đồng. Điều quan trọng hơn bao giờ hết là các em trẻ đều được học và hiểu biết về lịch sử của nhau.”



