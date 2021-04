Chúng Ta Nên Lo Ngại Tới Mức Nào Đối Với Các Biến Thể Mới

Journey at Pechanga là địa điểm tổ chức Tranh Giải Golf Pro-Am Character Media Thường Niên lần thứ 14 vào hai ngày 5 và 6 Tháng Tư, 2021. Dịp này đánh dấu năm thứ 8 sân Golf hạng tranh giải vô địch xây dựng trong khung cảnh Temecula đồi lũng chập chùng này là địa điểm đứng ra tổ chức cuộc tranh giải trong vai trò của một nhà bảo trợ chính thức. Năm ngoái 2020, vì COVID-19, cuộc tranh giải Golf thường niên này đã nhảy một năm, không tổ chức. Năm nay, cuộc tranh giải sẽ diễn ra với trên 26 thể thao gia đánh Golf LPGA tài ba và các vị khách VIP; và với những biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn mà Pechanga đã có từ lâu nay. Journey at Pechanga là sân Golf hạng tranh giải vô địch hàng đầu của Pechanga Resort Casino, và đã vô cùng quen thuộc trong giới đánh Golf gốc Á.