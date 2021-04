Hàng Trăm Công Ty, Lãnh Đạo Kinh Doanh, Nhân Vật Nổi Tiếng Ở Mỹ Cùng Ký Tên Vào Tuyên Bố Chống Hạn Chế Bỏ Phiếu

Hàng trăm công ty, giám đốc và những người nổi tiếng đã đưa ra tuyên bố hôm Thứ Tư, 14 tháng 4 năm 2021, chống lại “bất cứ dự luật hay biện pháp kỳ thị” nào hạn chế việc tiếp cận lá phiếu, theo bản tin CNBC tường thuật hôm Thứ Tư.

Các chữ ký gồm các công ty như Amazon, BlackRock và General Motors và những cá nhân như Tổng Giám Đốc Warren Buffett của Berkshire Hathaway, tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio và ngôi sao nhạc Ariana Grande.

Tuyên bố này là mới nhất và lớn nhất cho thấy sự chống đối của doanh nghiệp đối với các dự luật bầu cử do Đảng Cộng Hòa hậu thuẫn tại các lập pháp tiểu bang trên khắp nước Mỹ mà những người cổ võ quyền dân sự cho là sẽ làm khó khăn hơn đối với các nhóm thiểu số để bỏ phiếu.

Ken Chenault, cựu tổng giám đốc của American Express, và Ken Frazier, tổng giám đốc của Merk, đã tổ chức bản tuyên bố, theo báo The New York Times tường trình đầu tiên về tuyên bố này. Tuyên bố xuất hiện trong các quảng cáo in báo giấy hôm Thứ Tư trên báo Times và báo The Washington Post.

American Airlines, Apple, Bank of America, Cisco, Facebook, Microsoft, Netflix, Starbucks, Target, Twitter và Vanguard nằm trong số hàng chục tên công ty ký tên vào tuyên bố.

Các nhân vật nổi tiếng ký vào tuyên bố gồm Clooney, Queen Latifah, Demi Lovato, Lin-Manuel Miranda, Gwyneth Paltrow, Shonda Rhimes và Dwyane Wade.

Các công ty luật và các tổ chức bất vụ lợi cũng đã ký tên vào tuyên bố.

Các công ty có trụ sở tại Georgia như Coca-Cola và Delta Airlines, đã lên án luật Georgia là “không thể chấp nhận được” sau khi luật được thông qua, đã từ chối ký tên vào tuyên bố hôm Thứ Tư, theo báo Times cho biết. Home Depot cũng từ chối ký tên.

Thượng Viện đang xem xét một dự luật cải tổ bầu cử rộng rãi, có tên For the People Act, mà Dân Chủ xem là cách để chống lại các hạn chế cử tri do Cộng Hòa hậu thuẫn trong các lập pháp tiểu bang.

Phòng Thương Mại Hoa Kỳ đã công bố lá thư hôm Thứ Ba mạnh mẽ chống lại dự luật For the People Act.