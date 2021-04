Ông Ngô Hào Bị Án 15 Năm Tù Từ Năm 2013 Được Tị Nạn Tại Phần Lan Sau Khi Được Hoãn Thi Hành Án Để Chữa Bệnh

Khi người dân tự ra ứng cử vào quốc hội mà bị trù dập và bị bắt bỏ tù thì đó là một bằng chứng không thể chối cãi rằng trong đất nước đó không có tự do và dân chủ, đó là trường hợp của ông Lê Trọng Hùng, người đã tự ra ứng cử vào quốc hội nhưng đã bị công an bắt giam, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 27 tháng 3 năm 2021.