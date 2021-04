Người Dân Nam Cali Ủng Hộ Phong Trào #StopAsianHate Bằng Biểu Ngữ Trên Cao Cùng Với Buổi Hòa Nhạc Gây Quỹ Vào Ngày 24 Tháng Tư

HUNTINGTON BEACH — Chỉ còn đúng một tuần đến ngày của một năm trước mà người Mỹ gốc Việt ở Quận Cam đã cùng nhau chung tay quyên góp 75,000 khẩu trang y tế và 280,000 găng tay trong một ngày để giúp đỡ cho các nhân viên y tế bảo vệ mình khi mà đại dịch Coronavirus (COVID-19) vừa mới bắt đầu lây lan, cũng chính những tình nguyện viên này đang tập hợp lại một lần nữa ở cùng một địa điểm để chống lại virus của sự cố chấp và thù hận.





Đội ngũ thiện nguyện của Nailing It For America đã chung sức hợp tác với Thúy Nga Productions, một trung tâm giải trí toàn cầu từng đoạt giải, được thành lập vào năm 1983 tại Paris, với trụ sở chính hiện nay tọa lạc tại thành phố Westminster, California.





Thúy Nga đã có hơn 50 năm hoạt động trong làng giải trí Việt Nam, khởi đầu được thành lập tại Sài Gòn năm 1971. Show diễn Paris by Night 67 in San Jose từng được đề cử tại giải thưởng American Choreography Awards. Một bài hát trong chương trình Paris by Night 111 “S” đã được đề cử trong World Choreography Awards.



Với hàng chục triệu người xem trên toàn cầu thông qua đài Vietface TV, kênh Thuy Nga YouTube phong phú, cùng với trang Facebook Thuy Nga Paris By Night cực kỳ nổi tiếng, ban tổ chức sẽ cùng nhau tổ chức và phát sóng một buổi hòa nhạc gây quỹ đặc biệt kéo dài 3 tiếng, từ 5 chiều đến 8 giờ tối theo giờ California vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng Tư.





Tất cả số tiền thu được từ buổi hòa nhạc sẽ được dùng để quyên góp vào quỹ của Orange County United Way nhằm để đấu tranh chống lại bạo lực và luận điệu căm thù chống người châu Á, cũng như cung cấp các dịch vụ thiện nguyện cho các cộng đồng dễ bị tổn thương. Các nhà hảo tâm có thể đóng góp tại www.UnitedWayOC.org/stopasianhate bằng tiếng Anh hoặc www.UnitedWayOC.org/vn bằng tiếng Việt.





Bà Marie Tô, giám đốc điều hành của Trung Tâm Thúy Nga cho biết: “Mặc dù tất cả chúng tôi đều phải chật vật trong suốt đại dịch với tư cách là những người làm giải trí, nhưng thật kinh hoàng khi phải chứng kiến (THÊM) hình ảnh của những người bà và người ông của chúng ta bị tấn công dã man không chỉ ở tại Hoa Kỳ mà còn ở Pháp, và khắp nơi tại châu Âu. Thông qua sức mạnh của âm nhạc, chúng tôi hy vọng sẽ đánh động lòng hảo tâm của mọi người, thông qua hashtag #StopAsianHate, nhằm quyên góp giúp đỡ cho các tổ chức cộng đồng để cùng nhau bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người cao niên trong cộng đồng của chúng ta.”





Ông Tâm Nguyễn, nhà đồng sáng lập của Nailing It For America tại Fountain Valley, đã rất hoan nghênh sự hỗ trợ này. Ông cho biết: “Với tư cách là người Châu Á tại Hoa Kỳ, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi làm việc với các đối tác để thu thập và quyên góp các trang thiết bị y tế với trị giá khoảng 30 triệu đô la để cùng nhau giúp đỡ cho các nhân viên y tế tuyến đầu trên khắp nước Mỹ, chúng tôi sẽ phải lại cần quyên góp tiền để bảo vệ chính bản thân và các cô, chú người châu Á ở đất nước chúng ta chỉ bởi vì lòng căm thù thấp hèn của một số bộ phận. Giờ đã đến lúc phá vỡ sự im lặng; chúng ta phải lên tiếng cũng như nỗ lực mang lại những thay đổi tích cực, điều hết sức quan trọng để tạo ra sự an toàn cho tất cả mọi người.”





Nhiều người đồng sáng lập thậm chí cũng đã trở thành nạn nhân của sự căm ghét chống lại người châu Á trong khi họ đang giúp đỡ những người Mỹ khác trong thời kỳ đại dịch. Mẹ ruột của ông Nguyễn, bà Kiên Nguyễn, 76 tuổi, cũng từng là nạn nhân của những lời chế giễu chống người châu Á khi đang đi dạo trong công viên ngay tại thành phố mình đang sinh sống.





Đó là lý do cô ấy đã quyên góp số tiền từ tài khoản tiết kiệm của mình để thuê một chiếc máy bay viết lên biểu ngữ với hai từ đơn giản: No Hate, bay cao 11,000 feet trên Bãi biển Huntington. Với mỗi chữ cái dài khoảng một dặm.





Nổ lực này cũng đồng thời nhằm ủng hộ một buổi cầu nguyện dưới ánh nến để thương tiếc cho tám người bị sát hại trong một vụ xả súng ở khu vực Atlanta, cũng như lên tiếng cho những nạn nhân của sự thù hận sắc tộc khác, như người Mỹ gốc Á, Latin, Mỹ gốc Phi và cộng đồng LGBTQ+ tại một buổi dã ngoại ở một công viên nơi cô ấy đã trải qua những lời lẽ kì thị chống người châu Á. Sau hai lần trì hoãn vì gió Santa Ana, bà ngoại với sáu người cháu này hy vọng lần thứ ba biểu ngữ sẽ được bay thuận lợi hơn khi nói về nổ lực “quá tam ba bận” này.





Vào cuối tuần của lễ Phục Sinh, những người dân ở trung tâm thành phố Huntington Beach đã báo cáo với chính quyền thành phố khi họ tìm thấy những tờ rơi của KKK (Ku Klux Klan) trước cửa nhà họ. Bà Kiên hoan nghênh Hội đồng Thành phố Huntington Beach vì đã lên án những tờ rơi phân biệt chủng tộc cũng như cuộc biểu tình “white lives matter” cuối tuần này.





Bà Kiên cho biết: “Có lẽ biểu ngữ bị trì hoãn cho đến ngày hôm nay là có lý do của nó. Trì hoãn giúp chúng ta quyết tâm và kiên nhẫn hơn trong việc diệt trừ sự hận thù và thờ ơ bằng tình yêu và sự thật.”





Để tôn vinh cho tinh thần dùng sức mạnh tình yêu để xóa bỏ thù hận của những người bà mình, các nhà tổ chức đã nhanh chóng chọn chủ đề buổi hòa nhạc gây quỹ là “We Must Look Up: Rising Above Hate with Love,” là tên của ca khúc mà cô Kiên vừa viết bằng tiếng Việt.





Ý Lan, một trong những người nghệ sĩ nổi tiếng nhất của trung tâm Thúy Nga, đã rất cảm kích sự dũng cảm của Kiên. Cô nói: “Chúng ta là tiếng nói của những người lớn tuổi. Giống như mẹ của tôi, thế hệ cũ đã hy sinh tất cả cho chúng tôi … Họ không còn gì để chúng tôi có thể có mọi thứ ở Hoa Kỳ. Họ cho chúng tôi ăn, cho chúng tôi mặc, họ đã bảo vệ chúng tôi trong thời gian chiến tranh và đói kém. Bây giờ đến lúc chúng ta đứng lên bảo vệ lại cho họ.”