Khi Nào Trẻ Em Có Thể Chích Ngừa Covid-19?

QUẬN CAM (VB-8/4/2021) --- Hơn 3,600 nhân viên y tế Hoa Kỳ đã chết trong năm đầu tiên đại dịch, theo “Lost on the Frontline” (Hy sinh ở mặt trận), cuộc điều tra dài 12 tháng của báo The Guardian và trang tin y tế KHN theo dõi các tử vong như thế.