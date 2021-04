Bộ Vật Dụng First 5 California Miễn Phí Quan Trọng cho Quý Vị Mới Làm Cha Mẹ, Nhất Là Bây Giờ

Bộ Vật Dụng Hướng Dẫn Cha Mẹ California Đầy-Nguồn-Tài-Liệu

Bước Vào Thời Đại 'Digital' với Hình Thức 'Online'

– Năm 2001, First 5 California đã thực hiện và gửi Bộ Vật Dụng cho Quý Vị Mới Làm Cha Mẹ - Kit for New Parents đầy-nguồn-tài-liệu và nhiều thông tin tới hàng triệu gia đình và người chăm sóc trong toàn tiểu bang. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ của những em nhỏ, đặc biệt là những gia đình ở các khu phố không-đủ-tài-nguyên, đã không biết về bộ dụng cụ đầy giá trị và miễn phí này.