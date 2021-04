Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg Tưởng Niệm Tháng Tư Đen Tại Thượng Viện Quốc Hội California

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg viếng và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Cựu Chiến Binh trong Chiến tranh Việt Nam tại Capitol Park, Sacramento.





SACRAMENTO - Vào đầu tuần nay, Thứ Hai ngày 5 tháng 4 năm 2021, Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg (D - Quận Cam) đã trang trọng đệ trình trước Thượng Viện Quốc hội Tiểu bang California bản Nghị Quyết SCR2 để tuyên bố Tháng Tư là tháng "Tưởng Niệm Tháng Tư Đen."





Đây là một thời điểm đặc biệt để người dân California nhớ về vô số sinh mạng đã mất trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, và hướng về tự do, công lý cho người dân Việt Nam. “Tháng Tư Đen” là một thuật ngữ dùng để đánh dấu ngày 30 tháng Tư - ngày Sài Gòn thất thủ, năm 1975. Với Nghị Quyết SCR2, Thượng Nghị Sĩ Umberg tưởng nhớ và vinh danh những người đã hy sinh cao cả trong Chiến tranh Việt Nam; bao gồm các cựu chiến binh Hoa Kỳ, miền Nam Việt Nam, và quân đội đồng minh, và những người tị nạn vượt biển tìm tự do.

Thượng Nghị Sĩ Umberg phát biểu, “Tháng Tư Đen là thời điểm tang tóc, thời điểm tưởng nhớ, không chỉ cho những sinh mạng đã mất trong chiến tranh, mà còn là cuộc sống của những người Việt Nam trong cuộc đấu tranh lịch sử vì tự do và nhân quyền. SCR 2 không chỉ là sự tưởng nhớ về mất mát bi thảm mà còn biểu dương tinh thần kiên cường và sức mạnh của người Việt Nam để vươn lên phát triển trước nghịch cảnh."





Theo cơ quan Migration Policy Institute, có khoảng 40% trong số gần 1,3 triệu người Việt Nam nhập cư cư trú tại California, bao gồm Quận Cam, Los Angeles và Santa Clara. Thượng Nghị Sĩ Umberg phát biểu: “Tôi có vinh dự đặc biệt đại diện cho Khu vực Thượng Viện thứ 34 bao gồm cộng đồng người Việt được gọi là "Little Saigon", và tiếp tục truyền thống hàng năm công nhận Tháng Tư là tháng Tưởng niệm Tháng Tư Đen.”

Chiến tranh Việt Nam được đánh dấu là một bi kịch cho không chỉ Việt Nam và các cựu chiến binh Việt Nam trực tiếp tham gia cuộc chiến, đó là một cuộc chiến đầy đau thương và mất mát cho những người dân Việt Nam và những người Mỹ gốc Việt vượt biển tìm đến xứ sở tự do như nơi trú ẩn an toàn của họ. Người Mỹ gốc Việt đã sớm trở thành một phần và tiếp tục đóng góp vào nền văn hóa và nền kinh tế Hoa Kỳ đa dạng của chúng ta ngày nay. Thượng Nghị Sĩ Umberg nói thêm: “Tôi muốn yêu cầu người dân California dành thời gian hàng năm vào ngày 30 tháng 4 để tưởng nhớ những người lính, nhân viên y tế và thường dân đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam để theo đuổi tự do và dân chủ.”





Năm vừa qua với đại dịch COVID-19, cộng đồng người Việt Nam đã gắn kết lại các gia đình, hàng xóm với tinh thần trách nhiệm và tình tương thân tương ái. Nhiều người Mỹ gốc Việt đã cùng nhau hỗ trợ lương thực, tặng khẩu trang, làm tình nguyện viên tại các địa điểm xét nghiệm và tiêm chủng, cùng tham gia chống lại tội ác thù ghét AAPI trong cộng đồng của chúng ta. Thượng Nghị Sĩ Umberg nhấn mạnh: "Tôi khen ngợi các cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở California, những người đã đóng góp cho nền kinh tế và văn hóa đa dạng của đất nước Hoa Kỳ ngày nay.”





Lễ Tưởng niệm Tháng Tư Đen năm nay trong tình hình đại dịch COVID-19 vẫn còn tiếp tục bị giới hạn quy mô đám đông. Mặc dù chưa biết được sẽ có các buổi lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen có được tổ chức tại Quận Cam hay không, nhưng Thượng Nghị Sĩ Umberg cho biết ông sẽ công bố trong địa hạt Thượng viện 34 các sự kiện sẽ được diễn ra theo lịch trình.

Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg với chiếc khẩu trang mang hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cà vạt màu vàng thân yêu của người dân miền Nam Việt Nam khi trình bày Nghị Quyết SCR 2 tại Thượng viện ở Sacramento.



* Video TNS Umberg đệ trình SCR 2 tại Thượng viện Quốc Hội cũng có thể tìm thấy tại đây

(Link: https://youtu.be/IYEM2kd1rko )

Thượng Nghị sĩ Tiểu bang, Đại tá (ret.) Tom Umberg đại diện địa hạt 34 bao gồm các thành phố trung tâm Anaheim, Fountain Valley, Huntington Beach, Garden Grove, Long Beach, Los Alamitos, Midway City, Orange, Santa Ana, Seal Beach, và Westminster. Thượng Nghị sĩ Tom Umberg là một Đại tá đã về hưu thuộc Lục quân Hoa Kỳ, cựu công tố viên liên bang, và chủ doanh nghiệp nhỏ. Ông và phu nhân, Chuẩn tướng (ret.) Robin Umberg cư ngụ tại Orange County.