TT Trump và Cuộc Chiến Chống Tin Giả và Gian Lận Bầu Cử

Hai chữ tin giả (fake news) được loan truyền nhiều năm qua từ phía báo chí đến các mạng xã hội, và việc TT Trump lên tiếng tố cáo cuộc bầu cử năm 2016 và năm 2020 là có gian lận. Để bạn đọc có cái nhìn khái quát hơn về đề tài này, phần trình bày sau người viết tóm lược từ nhiều nguồn tin trong và ngoài nước Mỹ.



"Truyền thông xã hội và tin tức giả mạo trong cuộc bầu cử năm 2016 - « Social Media and Fake News in the 2016 Election » : Các mạng truyền thông xã hội như Facebook có cấu trúc khác biệt so với các công nghệ truyền thông trước đây. Nội dung có thể được chuyển tải giữa những người dùng mà không cần phải sàng lọc, không cần kiểm tra tính xác thực, cũng không cần sự đánh giá của ban biên tập. Trong một số trường hợp, một người dùng cá nhân không cần phải có thành tích hoặc có danh tiếng, có thể cũng có nhiều người đọc như các độc giả của Fox News, CNN hoặc New York Times."

Theo bản nghiên cứu của trường Đại học Stanford mang tiêu đề:

" Sau cuộc bầu cử năm 2016, có nhiều sự quan tâm cụ thể là do ảnh hưởng của những câu chuyện loan tải sai sự thật - “tin tức giả”- fake news đã được loan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội. Bằng chứng gần đây cho thấy: 1) 62 phần trăm người Mỹ trưởng thành nhận được tin tức trên mạng xã hội (Gottfried và Shearer 2016); 2) các tin giả được chia sẻ rộng rãi trên Facebook hơn các bản tin từ báo chính thống phổ biến nhất (Silverman 2016); 3) nhiều người biết là câu chuyện giả tạo nhưng họ tin chúng (Silverman và Singer-Vine 2016); và 4) những tin giả được thảo luận nhiều nhất có khuynh hướng nghiêng về Donald Trump hơn Hillary Clinton (Silverman 2016). Kết hợp những sự kiện này lại với nhau, một số nhà bình luận cho rằng Donald Trump sẽ không được bầu làm tổng thống nếu không do ảnh hưởng của tin tức giả tạo được loan truyền- Putting these facts together, a number of commentators have suggested that Donald Trump would not have been elected president were it not for the influence of fake news (ví dụ, xem Parkinson 2016; Read 2016; Dewey 2016).



Một số báo cáo ủng hộ ý tưởng rằng phần lớn các tin tức giả tạo liên quan đến bầu cử là ủng hộ Trump- Some anecdotal reports support the idea that the majority of election-related fake news was pro-Trump, các nhà cung cấp tin tức nhận thấy rằng tin tức giả ủng hộ Trump (hoặc chống Clinton) thịnh hành hơn, do đó tin tức loại này càng được phổ biến ( news providers reportedly found higher demand for pro-Trump (or anti-Clinton) fake news, and responded by providing more of it (Sydell 2016).



"Hiện tại các mạng truyền thông xã hội đã phải đối mặt với một số áp lực từ người tiêu dùng và từ xã hội dân sự, buộc họ phải giảm việc phát tán các tin tức giả tạo trên hệ thống của họ. Ví dụ hai công ty Facebook và Google đều xóa các trang tin tức giả tạo với lý do họ vi phạm chính sách chống lại nội dung gây hiểu lầm (Wingfield, Isaac và Benner 2016). Hơn nữa, Facebook đã thực hiện các biện pháp kiểm duyệt để xác định các bài viết giả tạo, ghi chú nhằm báo động tin loan tải sai sự thật với hàng chữ “bị tranh chấp bởi những người kiểm tra thông tin bên thứ ba”, biện pháp này giúp người dùng tránh chia sẻ các bài viết sai sự thật khi thông báo cho họ biết rằng nội dung bản tin bị "tranh chấp bởi bên thứ 3" (Mosseri 2016). Theo lý thuyết , hành động này có thể làm tăng sự hỗ trợ cho người dùng, nhưng việc xác định các trang và các bài viết giả tạo cũng đặt ra câu hỏi về việc ai sẽ trở thành quan tòa phân xử kiểm nhận sự thật."

* TT Trump tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 là gian lận .



Vào 22 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 diễn ra, đài TV cánh hữu Fox News ngày 17.10.2016 phổ biến bản tin (ngày bầu cử tổng thống năm 2016 là ngày Thứ Ba Nov. 8, 2016) - với tiêu đề Donald Trump tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống (2016) là 'gian lận' « Donald Trump claims the presidential election is 'rigged' »: Trận chiến kêu la mới từ Trump: Cuộc bầu cử bị gian lận. Nó gian lận bởi các phương tiện truyền thông, nó gian lận tại các cuộc thăm dò, nó gian lận ở khắp mọi nơi. The new battle cry from Trump: The election is rigged. It's rigged by the media, it's rigged at the polls, it's rigged everywhere ".



* TT Trump bác bỏ việc tin tặc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016

"CIA rò rỉ: Nga ủng hộ Trump << CIA leak: Russia favored Trump >> : Tóm tắt bản văn của Washington Post cho biết CIA tin rằng chính phủ Nga đã sử dụng tin tặc nhằm giúp Donald Trump giành chiến thắng vào Tòa Bạch Ốc. Nhưng tổng thống đắc cử trong một cuộc phỏng vấn mới đây đã bác bỏ việc Nga can thiệp. 'Tôi nghĩ điều đó thật nực cười. Tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ khác. Tôi không tin điều đó. I think it's ridiculous. I think it's just another excuse. I don't believe it.' "

Sau cuộc bầu cử năm 2016, theo Fox News ngày 11.12.2016, bản tin tiêu đề

* TT Trump cáo buộc có gian lận trước ngày bầu cử 6 tháng (June 2020)

Về cuộc bầu cử năm 2020, theo dư luận báo chí, TT Trump dùng chiến thuật vận động cũ khi tuyên bố bầu cử có gian lận, theo bản tin của đài phát thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ - VOA loan tải ngày 22.6.2020 (trước ngày bầu cử gần 6 tháng), tiêu đề:" Trump tuyên bố về gian lận bầu cử gây hoang mang cho quan chức tiểu bang và các nhà lập pháp << Trump Claims About Election Rigging Stump Some State Officials, Lawmakers >>: Trump đã đưa ra tuyên bố trong các tweet hôm thứ Hai, cáo buộc việc bầu cử gửi qua thư tại một số tiểu bang, có một số phiếu bầu in ở nước ngoài, "SẼ LÀ SỰ BÊ BỐI TRONG THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA!" Trump made the claims in a series of tweets Monday, alleging the use of mail-in ballots in several states, some being printed in foreign countries, “WILL BE THE SCANDAL OF OUR TIMES!”- Tuy nhiên, đại diện của Hiệp hội Thư ký các Tiểu Bang (NASS) và Hiệp hội các Giám Đốc Cơ quan Bầu cử Quốc gia (NASED) lên tiếng cần đưa ra chứng cứ hậu thuẫn cho cáo buộc này, nhưng chính quyền Trump vẫn chưa chia sẻ chứng cớ với họ - the Trump administration has yet to share it with them."

"Giám đốc truyền thông của NASS Maria Benson nói với VOA qua email: “Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho những tuyên bố của Tổng thống Trump- “ We are not aware of any evidence supporting the claims made by President Trump,” .



* TT Trump: Cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 phiếu bị hoán đổi, bị xóa bỏ



" Trump loan truyền sai lạc về các phiếu bầu bị hoán đổi, bị xóa «Trump spreads false claim of of switched, deleted votes»: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tweet rằng số lượng lớn phiếu bầu đã bị xóa hoặc hoán đổi từ ông sang đảng Dân chủ Joe Biden, bao gồm cả ở bang chiến trường Pennsylvania. Điều này là sai; Các quan chức bầu cử Hoa Kỳ cho biết không có bằng chứng hậu thuẫn cho tuyên bố của Trump, trong khi Bộ Nội Vụ bang Pennsylvania cho biết tuyên bố đó "không có cơ sở thực tế.- US President Donald Trump tweeted a claim that large numbers of votes were either deleted or switched from him to Democrat Joe Biden, including in the battleground state of Pennsylvania. This is false; US election officials said there is no evidence to back the claim, while Pennsylvania’s Department of State said it has “no factual basis .” Bản văn của thông tấn AFP còn kèm tweet của TT Trump:" Báo Cáo: Dominion Đã Xóa 2,7 Triệu phiếu của Trump Trên Toàn Quốc. Phân Tích Dữ Liệuiện Tìm Thấy 221.000 Phiếu Bầu tại Pennsylvania Hoán Đổi Từ Trump sang cho Biden. 941,000 phiếu của Trump Đã bị Xóa. Các Thống Kê Sử Dụng Hệ Thống Bổ Sung Của Dominion Đã Hoán Đổi 435.000 phiếu Từ Trump Sang Biden ' Sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo cơ quan thông tấn xã Pháp AFP, bản tin phổ biến ngày 12.11.2020, tiêu đề:Bản văn của thông tấn AFP còn kèm tweet của TT Trump:

Việc tổ chức bầu cử tại Mỹ, cấp nào chịu trách nhiệm, liên bang, tiểu bang, hay quận hạt. Phần trình bày sau hy vọng phần nào trả lời cho câu hỏi này, và rằng liệu việc hoán đổi phiếu bầu có dễ dàng thực hiện.